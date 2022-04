Vega llega a Granada con 'Mirlo Blanco'

La artista Vega presenta en una gira por diferentes ciudades de España Mirlo Blanco. Se trata del décimo álbum de estudio y el quinto que lanza con su sello discográfico, La Madriguera Records. Este nuevo álbum consta de doce canciones propias, entre las que destacan un dúo con Manuel Carrasco y un trío con Francisca Valenzuela y La Marisoul. Su disco se encuentra en el número dos de los discos más vendidos de España y también es uno de los vinilos más vendidos. El concierto tendrá lugar en Granada el próximo sábado 9 de abril en el Teatro CajaGranada a las 21.30h.

La cantante cuenta que Mirlo Blanco no nace de una inspiración concreta para hacer un disco, sino que es una recopilación de canciones que fue escribiendo no con la finalidad de crear un disco. Son canciones que de alguna forma tratan de visualizar situaciones que viven muchas personas en momentos concretos a nivel social y personal. Además, le da ese nombre porque vio posado en el balcón de su casa a un mirlo blanco y a raíz de eso, empezó a estudiar a esa especie de ave. "La definición que encontré hizo que me sintiera identificada con ella, ya que esta no copia sonidos, sino que crea el suyo propio" afirma la cantante. Llegando a la conclusión que quizá no había nacido como un mirlo blanco como tal, pero tenía claro que se había convertido en uno con el paso del tiempo.

La canción Mirlo Blanco sería la canción con la que se quedaría si tuviera que elegir sola una, ya que es la que a ella misma le ayuda a superar el duelo y seguir hacia delante. "Pretendía despedirme del público con ella, sin embargo, se convirtió en un trampolín para un siguiente proyecto". Es una canción a la que la autora le debe muchas cosas y con la que se siente muy feliz.

Un Golpe y Bipolar han sido las dos canciones que ha escogido la cantante para ser el adelanto de su nuevo álbum. A pesar de ello, la autora dice que no tienen ninguna razón especial, cualquiera que escuche el disco podría darse cuenta que por los códigos en los que están escritas las canciones y de lo que hablan, podría haber sido cualquier canción. "Es un disco que está muy bien trabajado y con mucho cariño" confiesa Vega.

Vega nota más libertad con respecto al resto de sus discos y no solo a nivel de artista y en el concepto más empresarial, sino en el ámbito personal. "Es un disco cien por cien libre", no solo en la forma de sacarlo también en la forma de componerlo y de no tener ningún tipo de pero con ella misma. Se siente más libre que nunca.

Dentro de su nuevo disco, hay canciones que están escritas durante la pandemia y esto ha hecho que gran parte de las canciones estén impregnadas de todas esas cuestiones tan relevantes que afloraron en ese momento, haciendo que algunas prioridades cambiaran y se pusieran de manifiesto esas carencias que había en la sociedad. Sin embargo, también hay canciones que no se escribieron en la pandemia.

Algunos de los temas que predominan son de gran importancia y tienen un significado especial para ella. Aparecen temas de peso, mayoritariamente sociales, aunque también aparece el tema del amor y el desamor.

En este nuevo disco predomina el estilo rock-pop femenino. La cantante sabe que no es una propuesta muy habitual, pero la ha escogido porque es su esencia. Todas sus canciones tienen ese matiz reivindicativo y de cantautor. En el terrero de la sonoridad y la puesta en escena, es una mujer a la que le gusta el rock y por lo tanto, le da mucho protagonismo a la guitarra tanto en sus conciertos como en las grabaciones de las canciones.

Mirlo Blanco comparte muchísimas cosas con el resto de sus trabajos, destacando el cuidado y el amor por las melodías y las letras. La artista no solo pretende que sus canciones cuenten una historia, sino que sean capaces de ser empáticas cuando la escuche cualquier persona, independientemente con la intención con la que estén escritas, y puedan llegar a su vida y eso es para ella la clave del éxito. Además, uno de los rasgos más importantes que tiene que tener cualquier canción para ella es que a la hora de escribir la letra no sea excluyente.

"No ha sido fácil llegar hasta donde estoy hoy en día, ha sido una carrera de constancia, perseverancia, trabajo y también de supervivencia dentro de la industria musical, ya no solo como artista, sino como mujer" afirma Vega. Piensa además que todo lo que ha hecho a lo largo de los años ha merecido la pena y no ha perdido su tiempo, ya que ha conseguido labrar su carrera y el respeto del público y esto la hace sentir feliz.