Verónika Silva: “Adoro Granada y el flamenco, en otra vida fui gitana, estoy segura”

Veronika Silva nació en Buenos Aires. En 1998 comenzó su carrera de cantante en España junto a Ariel Ramírez y Julián Plaza. Vivió seis años en París, cantando junto al grupo de tango electrónico franco-argentino Gotan Project. Paralelamente, en Buenos Aires lanza su primer disco de Tango GORDA, nominado a los premios Gardel como Mejor álbum/intérprete femenina de Tango (2006). Más de veinte años de carrera, llevando la música ciudadana por el mundo (Asia, África, Europa, América del Norte y América del Sur), presentándose en las salas más prestigiosas. Actualmente, con cuatro discos solistas, vive en Buenos Aires y se encuentra en la preproducción de su nuevo espectáculo, lo que no le ha impedido aceptar la invitación de clausurar esta 35ª edición del Festival Internacional de Tango de Granada.

Conversamos con Verónika Silva, cantante y actriz, acompañada del director del Festival, Horacio Rebora, Tato para tanta gente que le aprecia y le conoce. Por lo primero que le preguntamos es por las sensaciones que le provoca clausurar este Festival, a lo que nos responde que “muchas y todas muy lindas, una felicidad enorme y una gratitud enorme, especialmente a Tato, estoy feliz y emocionada de estar acá”.

Sobre este concierto y nuestra pregunta de si es uno más, la cantante nos confiesa que “no es un concierto más, es algo muy especial hacer el cierre de este prestigioso Festival de Granada y hacerlo de la mano de Cesar Angeleri, gran guitarrista argentino, es una noche muy especial”. Le preguntamos si el espectáculo está “cerrado” y se ciñe al guión o se deja llevar por la recepción de la gente y lo que pueda surgir, a esto nos contesta “quién sabe cómo se desarrolle y no termine haciendo alguna bulería, tenemos todo preparado pero soy actriz también y estoy abierta a la improvisación”.

Respecto a su relación con Granada, Silva nos dice “amo profundamente Granada, desde siempre, desde adolescente empecé a estudiar baile flamenco y me atravesó, me encantó y tengo esa sensación de que en otra vida fui gitana y me encanta, me siento muy en casa, me pasa igual en Sevilla. Son muchos recuerdos los que me provoca el venir aquí con este gran amor por Andalucía que tengo”. Le preguntamos por el repertorio, cómo lo ha enfocado, sobre ello, Silva nos dice que “las obras que queremos hacer son Tangos que me gusten y me emocionen, y sé que le encantarán al público, también con temas conocidos que sé que al público le harán participar incluso, ya me pasó en Madrid y es algo lindísimo, allí terminaron cantando con nosotros, es algo importante a la hora de elegir el repertorio, elegir obras con las que se identifique el público y se emocione”. “Elijo el repertorio pensando también en qué puede gustar y más, creo que el público de granada tiene un fin de semana a puro tango, con lo mejor cada noche”.

Nos despedimos de ella, deseándole lo mejor y preguntándole por su deseo respecto al Festival, ahora que cumple los 35 años, a lo que Verónika nos responde “deseo que siga por muchos años más el Festival, es una manera de progresar y traer cultura, sé que Tato hace un trabajo enorme y con muchísimo amor y pasión”. Para no perdérselo