Viktor Beltrán, el joven actor granadino que triunfa entre José Coronado y Miguel Herrán

Viktor Beltrán, un granadino de Las Gabias, siempre albergó esa idea del sueño americano en formato español. Irse a la capital para dar sus pasos y hacer camino en el mundo de la interpretación. Tras varios años estudiando en Granada se mudó a Madrid para seguir haciéndolo. Todo el mundo sabe que en la capital hace mucho frío para cualquiera, pero un poco más para los que vienen de fuera, pero Viktor encontró esa 'mantita' en esta disciplina.

Él se presenta como no muy bien estudiante aunque para esto hay que memorizar. Y mucho. La primera oportunidad se la concedió su prima en Granada para ser protagonista de un largometraje. Y Viktor, "sin vergüenza", se plantó ahí. Se quedó fascinado y tuvo claro que ese era su camino aunque todo el mundo le avisó de que no es fácil llegar a la cima. "Vivir de esto" fue la frase más repetida en esos duros años, pero no quiso rendirse. Y menos mal. Puede que Granada albergue un nuevo actor puntero en el panorama nacional.

Ahora, Viktor Beltrán se codea de la jet set del mundo de la interpretación para trabajar y seguir aprendiendo de ellos. Hace unos meses rodó Entrevías junto a José Coronado y, en esos instantes, está grabando Asalto al Banco Central, una nueva serie de Netflix, junto a Miguel Herrán.

-Ahora mismo, ¿en qué está inmerso?

-Ahora mismo me encuentro en la serie Entrevías, que es de Telecinco y de Netflix. En esta serie estuvimos grabando dos temporadas, las dos primeras temporadas se emitieron en Telecinco y no sabíamos que iba a petarlo tanto. Es cierto que en el elenco están José Coronado y Luis Zahera, que todo lo que hacen es un éxito. Pero el boom fue con Netflix, una locura. Mi papel es un chaval que le dicen Pantera, un chico de barrio. No ha tenido una vida muy fácil, acaba de salir de la cárcel y entra dentro de una de las bandas del barrio junto con el narcotráfico, las arma y todas las movidas que pasan en el barrio.

-Han grabado tercera y cuarta temporada, ¿hay más?

-Pues en realidad, no lo sé al 100% porque no nos han confirmado ni nos han dicho nada. Lo único que puedo decirte es que para mí la tercera temporada, que es la que se está emitiendo ahora en Telecinco todos los martes, es la mejor.

-¿Tiene otros proyectos?

-Estoy grabando una serie que se llama Asalto al banco central, es una serie para Netflix y la verdad que poquita cosa puedo contar. Estoy trabajando con Miguel Herrán, que mola un montón y estoy aprendiendo muchísimo. Mi papel en la serie es uno de los atracadores dentro del banco. No sabemos cuándo se va a emitir ni nada porque la estamos grabando.

-¿Cómo fue esa llamada para trabajar en Netflix como protagonista de una serie?

-Fue loco, de hecho estaba viniendo Granada con mi mejor amigo porque queríamos desconectar un poquito de aquello y, de pronto, me llamó mi representante y me dijo que me habían cogido para hacer esta serie. Fue llamarme y empezar a grabar a las dos semanas. Estuvimos haciendo pruebas de maquillaje y vestuario porque es compleja, la serie está ambientada en los años 80 y toda la estética es de esa época.

-¿A largo plazo tienes más proyectos?

-Tengo alguna cosita, pero por contrato de confidencialidad no puedo decir nada. Solo que son proyectos muy chulos y tienen que ver con el mundo audiovisual.

-¿Qué dicen tus padres cuando te ven en la pequeña pantalla?

-Están muy contentos, siempre me mantienen con los pies en la tierra y me recuerdan que es un mundo complicado. Están orgullosos y eso me hace feliz.

-¿Hasta ahora cuál ha sido el proyecto más motivador?

-Para mí 'Entrevías' ha sido un sueño. Y no solo por el proyecto sino por el equipo técnico, artístico y todo...ha sido una maravilla. Para mí era como estar en mi casa con todas las horas que hemos estado grabando. Era mi familia, un ambiente de trabajo muy bueno, muy sano. Además, en 'Entrevías' nos dieron mucha libertad para interpretar y no ceñirnos únicamente al guion. Y realmente eso es lo bonito de la profesión porque lo demás es ser un 'muñequito' (risas).

-A grandes rasgos, ¿cuál es su sueño?

-Poder vivir de esto toda la vida, pero si nos ponemos utópicos, pues sería ganar un Oscar. También me encantaría viajar a zonas que no conozco para desempeñar mi trabajo y hacer cine en otros países, conocer otras culturas.

-¿Volvería a Granada?

-Por supuesto, me encantaría grabar aquí. Es un sueño esta ciudad. No está lo suficientemente explotado en este ámbito porque aquí tenemos de todo, es una maravilla. Ahora se graba mucho en Almería y Málaga, ojalá Granada llegue a ese nivel.