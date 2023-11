Antony Z: "La metáfora del disco de 'La Gran Ciudad' es que para mí es Granada, donde están mis raíces"

P: Nuevo disco, nuevas metas. ¿A quién esperas llegar?

R: Espero llegar al máximo número de personas porque realmente el disco está hecho para disfrutar. Si eres más pequeño te quedas con la energía y si eres más mayor te quedas con el mensaje y si estás en mi edad, a lo mejor, te quedas con todo. Es la imagen de un chaval que se muda para buscar algo mejor y creo que eso mensaje puede calar.

P: En 'La Gran Ciudad' hay nuevos sonidos, pero sigue estando ese Antony del principio. ¿Qué quieres proyectar?

R: He querido proyectar una nueva energía y quiero proyectar la ambición, conectar con uno mismo. Dejar el miedo a un lado y es el mensaje común que tiene con mis anteriores trabajos.

P: Es cierto que el miedo está muy presente en tus canciones, ¿por qué?

R: Porque ha sido muy limitante a lo largo de mi vida. Llevo haciendo música desde pequeño y solo llevo dos años desde que sí me lo creo, que esto sea lo mío. Al principio, los miedos son los que te hacen creer que ese camino es para otros.

P: ¿Qué fue determinante para llegar a ese punto?

R: Echar muchas horas en trabajos que no me gustaban y darme cuenta que, realmente, podría hacerlo. Por lo menos, intentarlo. Ahí es cuando me empezaron a surgir las primeras oportunidades. Tuve un despido en el trabajo y aquello fue mi punto de partida para todo. Esto ocurrió a principios de dos 2023.

P: El nuevo disco es una metáfora de lo que es Madrid para todo el mundo, pero para ti Granada es esa 'gran ciudad'. Hay un punto de nostalgia, ¿echas de menos lo de antes?

R: Has entendido perfectamente el mensaje (risas). La gran ciudad no es una gran ciudad, no es una metrópolis o donde haya millones de personas. Al final, una gran ciudad es donde te sientes bien y tengas tu círculo verdadero. Es cierto que soy nostálgico, que miro mucho atrás y trato de mirar mis rincones para escribir de la manera más verdadera posible. Desde mi verdad, creo que mirar atrás es lo que te hace saber quién eres y tener el punto de partida de lo que tú quieras ser.

P: ¿Qué significa para ti 'Te quiero Graná'?

R: Pues empezó siendo una canción de amor a lo que yo amaba, por lo que luchaba, por lo que yo era y me di cuenta de que, realmente, era una canción a mis orígenes. A mis raíces. Entonces decidí dedicársela a Granada y hacer una segunda parte en la que hablo de la ciudad específicamente. Al final ha quedado como un como un cuadro. La canción es la que más me emociona del disco, es la que más me hace conectar. La gente me escribe en referencia a esa canción, de todas las partes, para agradecerme por haber empezado a amar sus raíces, lo que son. En Granada hay una mezcla de cultura buenísima, hay una cultura de flamenco increíble, de electrónica, de urbano.

P: En este disco no hay colaboraciones, ¿por qué?

R: Es cierto, además he estado todo el año en Madrid grabando con montón de gente, pero decidí que 'La gran ciudad' era un proyecto personal. Quería contar lo que me estaba pasando a mí y dejar las colaboraciones para más adelante. Creo que así la obra cobra sentido, con un orden. No habría sido igual. Quería que la gente me conociera a mí. Es un momento muy especial.

P: ¿Estás saboreando el lanzamiento o ya estás con otros proyectos?

R: Estoy saboreando el lanzamiento y preparando el show del disco porque va a ser un complemento, no se va a quedar en una exposición de la música. La gente que venga podrá ver mensajes y sentir cosas en los conciertos que, a lo mejor, no lo ve en el disco.

P: ¿Qué hay previsto como gira?

R: Toda España, empezamos en marzo y vamos a ir a todos lados. También iremos a festivales durante el verano.

P: ¿Qué pasa hoy en Granada?

R: Este viernes es un fin de ciclo para mí y un inicio, también. Es el primer concierto donde quiero enseñar el disco nuevo, cantar los temas y hacerlo el punto de partida. Decidí hacerlo en Granada, de forma exclusiva, porque al final es donde me ha llevado el disco. Es mi show más grande hasta la fecha, hace unos meses estuve en Planta Baja y ahora voy a sala El Tren.

P: ¿Qué piensa el Antony Z de enero de 2023 cuando se ve cantando en la sala más mítica de Granada en cuanto a género urbano como es la sala El Tren?

R: Pues increíble. Recuerdo cuando con 13 años me colaba porque no me dejaban entrar y ahora estoy ahí en ese escenario. Ahí he visto a Maka, Dellafuente, Supersubmarina, Pepe y Vizio, Toteking...Para mí, lo es todo. Siempre lo he soñado.

P: ¿Alguna colaboración que te gustaría hacer en el futuro?

R: Creo que todo granadino que se ponga a hacer música en los últimos años quiere colaborar con Maka y Dellafuente. Me gustaría profundizar en los orígenes del flamenco y seguir exprimiendo los recursos de la gente de esta ciudad porque aquí hay de todo.

P: ¿Qué te parece que el panorama musical urbano de España lo estén llevando, en su mayoría, granadinos?

R: Increíble. No sé qué tiene esta ciudad, me lo preguntan por ahí que qué tiene Granada que estáis cuarenta en las listas.