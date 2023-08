'OutZero', el único DJ granadino presente en el Dreambeach: "Compartir cartel con Hardwell es surrealista"

El Dreambeach Festival es el festival por excelencia de la comunidad andaluza, la cita perfecta marcada en el calendario para los amantes de la música electrónica en España. Tanto es así que el evento, que nació en 2013, no ha parado de crecer y traer artistas internacionales para el disfrute de todos. Miguel Ángel González Salcedo, conocido artísticamente como 'OutZero', ha acudido a varias ediciones como público, pero este año forma parte del cartel del festival que se celebra en Almería.

"Es la primera vez que voy al Dreambeach, tengo 24 años y es el único festival al que no he fallado en ir. Es la primera vez que pincho allí y en un sitio tan grande. Mis vacaciones siempre han sido en el festival. No he fallado un año y ahora me toca trabajar ahí, es alucinante", cuenta el joven granadino a este periódico.

El joven nacido en Armilla se encuentra ya en la cuenta atrás para las 17:00 horas del día de hoy, algo que jamás olvidará. "He estado en festivales más pequeños, incluso en pueblos y compartiendo con personas muy guays, pero nunca he estado solo en una sesión donde hay libertad creativa". Y aunque Miguel Ángel siente que está a punto de tocar el cielo, sabe que tiene mucha responsabilidad, "no pienso liarla mucho, soy un profesional y espero que salga todo de puta madre. Siempre me pongo lo peor pero voy preparado".

Los sueños se cumplen

No todo el mundo cuenta con la fe suficiente para saber que muchas metas llegan. También es cierto que no todo recae en el esfuerzo personal sino que la suerte, esa pizquita que lo cambia todo, también influye. Una llamada, un lugar, una persona. Ahí estaba Miguel Ángel. "Me contactaron y me dijeron que si conocía un DJ de drum and bass de Almería y pregunté por qué. Acto seguido me dijeron que estaban buscando a uno para el festival y yo sentí que era una manera indirecta de preguntar por mí. Te juro que no podía creerlo. Me dije a mí mismo 'esto es real'. Y nada, me lo dijeron por la mañana y por la tarde ya estaba confirmado. Es muy fuerte porque yo iba todos los años como público y este año no podía ir y, ahora estoy en ese cartel. Me pongo a pensarlo y es fuerte, siempre he soñado con eso".

Además, lo más importante de la vida es poder llamar a alguien cuando algo bueno ocurre. Esa persona en la que estás pensando ahora mismo si eso que imaginas se cumpliese. Así que eso mismo el DJ granadino, "mi familia son los primeros que se lo conté, padres, pareja y hermano. Estaban como yo, no podían creerlo".

Y aunque a Miguel Ángel le hubiese encantando compartir este momento único con toda su familia, finalmente no va a poder ser. Sus padres tienen un viaje a Portugal reservado desde hace un año y no han podido modificar las fechas, pero OutZero cuenta con su "pilar", su hermano. "Si no hubiese estado él durante todo este proceso desde que me dedico a esto, todo habría sido más complicado porque mi autoestima no hubiese sido la misma, siempre ha estado aquí para apoyarme. Él siempre está".

Armin Van Buurem, The Prodigy...Y sí, OutZero

Algo que comparten todos los artistas cuando empiezan, o al menos la mayoría, es la sensación de incredulidad cuando ven su nombre al lado de artistas a los que admiran. O aunque no lo hagan, pero están con los que ellos denominan "los grandes". Y sí, OutZero está en ese cartel que, seguramente, imprima para toda la vida. "Compartir cartel con Hardwell es surrealista, no tiene sentido porque para mí ha sido una persona muy importante. El Miguel Ángel de 2015 no se lo creería. También me enorgullece compartir cartel con The Prodigy y me hacen ilusión estar al lado de Marauda, Apashe y Whipped Cream", que además estos últimos no suelen frecuentar Europa y es la primera vez que pinchan en España.

Armilla, un municipio de estrellas

Como le pasa a cualquier hijo de vecino, o así debería ser, es sentirse orgulloso de sus raíces. Todos lo hacen y más en esta provincia. Fuera de ella son todos de Granada, pero aquí hablamos en otros términos. Miguel Ángel, armillero de pura cepa, cuenta orgulloso que comparte cartel con Dellafuente, que también forma parte de este municipio.

De lo que no hay constancia es si otro DJ granadino forma parte de este plantel. "Me enfado si fuese el único DJ granadino porque hay mucha gente capaz que puede representar nuestra provincia, de verdad, me daría pena y rabia. Entiendo que es un festival en el que haya muchos almerienses y murcianos por cercanía, pero que no se deje de lado nuestra provincia. Aquí hay gente muy buena para estar en ese cartel", cuenta el joven.

Miguel Ángel sueña a lo grande y parece que no le va mal, pero por ahora espera mantener el nivel, "representar mi escena aquí en Granada, mi acto musical y llevarlo a la máxima cantidad de gente. Lo que siento puede ser compartido y quiero que todo el mundo pueda disfrutar de ello. No quiero llenar estadios ni festivales, sino la gente que esté que disfrute del espectáculo de la manera que sea".

"Mi objetivo es intentar repetir el año que viene o pinchar en Monegros Desert Festival, que es otro festivalazo de cara a Europa. A nivel internacional, mi sueño es pinchar en el Rampage Festival y en Let It Roll. No me considero un productor de renombre y no tiene sentido que apareciese en esos carteles por ahora, pero sí que me gustaría aparecer con sentido común y con un pasado musical más original".