El Sire, rapero granadino: "Mi sueño es llenar un estadio"

El Sire, rapero granadino, cuando habla de todo lo que se mueve siempre menciona a la energía. Para bien y para mal. Lo que atrae y lo que uno rechaza antes de conocer. "Nunca haría una colaboración con alguien con el que no conecto", empieza y casi que zanja. Alejandro García, como realmente se llama este rapero, hace mención a que casi nadie lo conoce por lo que realmente es. Y parece que le va bien. No quiere comparaciones absurdas con otros artistas, no quiere envidias, malos rollos. "Gloria bendita pa' ti si te va bien", vuelve a zanjar.

Alex es un chico que ha buscado durante muchos años su camino para que lo recordaran, ha escrito una "pila" de libretas con letras que nadie sabe si se perderán o tendrán el gusto de escucharla. El Sire encontró la fuerza que tenía Alex para decir 'basta'. Él mismo acorta que su personalidad se basa en lo que acecha con su música. A su madre y abuela las menciona y siempre para bien. A los pucheros, a los abrazos. A sus amigos, también. Y a su productor, lo adora. Kooldres, que así se llama su compañero de estudio, lo acompaña en esta charla.

A los 28 años grabó su primera canción y a los 30 ya forma parte de carteles de festivales y ha llenado alguna que otra sola. Ahora solo lamenta no haber empezado antes, algo que cualquiera podría pensar al escuchar sus canciones.

¿Hay algo que diferencie a Sire y a Alex?

Creo que sí, mi mundo social. Alex soy en mi plenitud, el de la casa con mis vivencias y mis movidas. El Sire es el de la calle, seguramente si me conozcas únicamente por este nombre no sepas quién soy.

Incluso, usted utiliza este recurso en sus canciones: "Conocéis a Sire, ahora os toca llorar con Alex"

Sí, esa frase la digo en la canción de 'Wake up'. Ahí hablo un poco de mi infancia, de cómo era siendo más chavea' porque he cambiado mucho. En estos dos o tres años que me dedico a la música he variado más de lo que lo he hecho en toda mi vida. No hablo de madurar como tal sino que mi forma de ser era de otra manera. Con la música he desarrollado mi personalidad de verdad, antes estaba muy cohibido. En la misma canción de 'wake up' explico una cosa que me ha pasado toda la vida: hablar con alguien y al día siguiente que se te vuelva a presentar. Y pensaba, pero si hablé contigo ayer, no entiendo cómo no lo recuerdas. Nadie se fijaba en mí porque siempre he sido pequeño, ahora tengo una personalidad forjada, eso es lo que más ha cambiado.

¿Todo eso únicamente por la música?

Sí, 100%. También la vida, pero la música ha sido determinante.

¿Cómo empezó todo entonces?

Escribo desde que tengo 15 años, siempre he pensado en dedicarme a la música, pero no tenía seguridad. A los 20 años empecé a decir que escribía temas, me tiré cinco años haciéndolo sin que lo supiera nadie. Mi primer tema fue 'Sangre' con Javi la Crema y no fue hace tanto, en 2019. Pero realmente mi punto de inflexión, lo que me motivó fue que la persona con la que yo rapeaba mucho se hizo un tema, pues eso me motivó. Me costó porque no tenía contactos. Pero es cierto que cuando eso ocurrió ya tenía 28 años y me invadía el pensamiento de 'estás ya viejo hermano, no vas a ningún lado'. Y realmente ese misma línea de comentarios es lo que hace que tardes tanto en empezar. Tonto por mi parte, sinceramente. Si me hubiese puesto con 20 años, otro gallo cantaría porque tengo letras para aburrir.

¿Cuáles son sus siguientes proyectos?

El 30 de junio vamos al 'Sierra Fest' que se celebra en Ubrique, también hemos tenido conciertos en Málaga y en Granada, he hecho de telonero para algunos artistas y venimos justo de hacer un proyecto precioso con ASOGRA.

¿Y sus expectativas?

Es obvio, vivir de la música. Y mi sueño es llenar un estadio como ha hecho FernandoCosta. Si yo no pienso en eso, para qué estoy aquí y quién lo va a hacer por mí. Poco a poco, empecé a cantar para cuatro gatos y ahora ya he llenado salas con cien personas y me he sentido muy arropado. Ahí es cuando empiezo a pensar que esto se puede duplicar. Últimamente noto que se está hablando de mí y de lo que hago, me lo han dicho varias personas, no sé, esto se está moviendo.

¿Cuántas horas pasa en un estudio?

Uf muchísimas, también te digo que me siento aquí con Kooldres y podemos estar cuatro horas hablando y no hemos hecho nada. Pero es cierto que me paso muchas horas en mi casa trabajando sobre ello, hasta las tantas si hiciera falta. Mi rap es de mi casa, no es callejero, cuento mis movidas sin más. La moda esta de 'ser de calle' no va conmigo, soy rapero de lo que llevo dentro, de conversaciones con amigos, con familia o con uno mismo.

¿Entonces para usted qué es el rap?

Para mí todo. Un desahogo, está claro que todos queremos ganar dinero con esto, pero principalmente es eso, un psicólogo. La verdad es que me defino como un tío raro porque me encanta la música pero no soy muy consumidor de la propia. No me gusta porque luego, sin querer, uno abusa de sus referentes. Lo noto.

¿No tiene referentes?

Admiro a Dellafuente como la mayoría de los mortales pero ya está. Ahora mismo la persona que me inspira es mi productor, es decir, Kooldres. Pero no tengo referentes raperos como tal, siempre he escuchado rock. Me gusta mucho el Dúo Dinámico, por ejemplo el tema de 'wake up', la base es sacada de un sample de la canción de Perdóname. Me gusta todo, algo que me pone los pelos de punta son las orquestas o una mujer cantando una copla.

¿Pero no tiene una colaboración con la que sueña?

Hombre, claro. Me haría un tema con Kase.O, Foyone, Antony Z y seguro que alguno más.

¿Qué piensa del feminismo y el rap?

Uf, creo que hay muy pocas raperas buenas de verdad. Hay muchas que rapean pero pocas bien. Por ejemplo, Sofía Gabanna me parece bastante mala y creo que el feminismo le favorece porque es necesario tener a mujeres en la música. Realmente si te pones a analizar sus letras, son malas. Es cierto que hay demasiado hombres y todos los que están arriba no significa que tengan un gran talento, para triunfar se necesitan más cosas también.

¿Cuál es su opinión sobre los medios de comunicación y el trato hacia el mundo urbano?

Pues que se nos ningunea, siempre nos miran desde la altivez, pero no solo los medios sino todo el mundo. No es lo mismo decir que cantas pop a rap. Si yo tuviera una voz increíble, seguro que mi familia me diría dedícate a esto, pero al ser rapero me siguen diciendo que me busque un trabajo serio. A las personas que no se manejan en este mundo, vas con vergüenza a decirle que te dedicas al rap.