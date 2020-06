"Algunos me dicen que mis dibujos recuerdan la estética de Tim Burton”

Samuel Ruíz, el nombre que se esconde tras Von, se abre a mostrar el universo elemental que rodea todo lo que después deja impregnado con tinta china en Penumbra. Ese es el título de la muetra ue puede verse hasta el 30 de junio en Arrabal & Cía. Sin duda, un círculo cerrado que comprende una serie de consecuencias lógicas.

-¿Cuáles son sus inspiraciones principales?

–Las inspiraciones que suelo tener vienen sobre todo de sueños , incluso de personas que me cuentan lo que han soñado. Pero no copio lo que veo o lo que me cuentan tal cual, plasmo la idea o el sentimiento que me sugiere esa escena. De hecho, no sé copiar, solo me sale dibujar lo que encuentro dentro. También a veces creo un imaginario con la ayuda de algo que he leído y me ha gustado. Por ejemplo, en esta exposición hay un dibujo de algo que leí. No digo “venga, voy a plasmarla escena tal cual”, no; sino que me quedo con la impresión que me ha causado. Todos los personajes los he inventado. Aunque a mí me encantan las mariposas y disfruto humanizando animales. De esta manera voy creando monstruos, hay mucho de ello aquí. Lo voy imaginando.

–Y si ahora le pregunto por sus artistas favoritos, ¿qué podría contarme?

–La verdad que no suelo tener. Pero, por ejemplo, así antiguo me gusta Goya pero en su época más oscura. Es como el tipo de arte con la que quizás me sentiría más identificado. Pero vaya, que no tengo artistas favoritos como tal. Ya digo, puedo ver dibujos e inspirarme con ciertas peculiaridades que posea, pero no tengo referentes. De hecho, no estoy para nada metido en el mundo del arte, no me paro a investigar ni me quiero adentrar mucho: no me gusta sentirme demasiado influenciado por otros.

–Entonces, en cuanto a técnica, ¿cómo hace para conocer aquella que casa con lo que hace?

–Bueno, en cuanto a técnica viendo el trabajo de otro se me ocurre alguna idea que antes no había tenido. Voy probando y ya veo qué es lo que más me agrada. Antes pintaba más a lápiz y carboncillo, pero no me convencía del todo. Por eso, decidí comenzar a utilizar la tinta china y pintar con plumas de pájaro porque dejan un trazo más roto, debido a que suelen estar llenas de picos y su forma, desgreñada. Los pinceles dejan líneas suaves y mis dibujos son sucios, llenos de manchas y sangre artificial; es por este motivo que pienso que el trazo rasgado se adhiere mejor a lo que busco difundir.

–¿No ha experimentado nunca con otro tipo de materiales?

–Sí, alguna vez he utilizado témperas, sobre todo cuando incluyo el color blanco. Pero no suelo explotar una gran gama cromática, voy más hacia el blanco y negro.

–Ha comentado que no le gusta adentrarse demasiado en el mundo del arte, pero supongo que sí le ayudará a la hora de crear, el explorar el imaginario de otras personas. En este caso, ¿cómo le ayudan la música?

–Quiero aclarar primero que aunque no quiera meterme muy de lleno en el mundo del arte, eso no quita que disfrute mucho en exposiciones. Me encanta ver cuadros, pero no quiero pasar de ahí. En cuanto a la música, no es que haya un solo género que me ayude a dibujar pero sí es cierto que cuando se trata de realizar una pintura más oscura o tétrica, el Atmospheric Black Metal es lo que más me sugiere. Cuenta con unos sonidos melódicos, suaves; con guitarras y pianos en acústico que me inspiran más en esos momentos. Después a lo mejor también me decanto por bandas sonoras, la de Amélie me gusta mucho.

–¿Y en cuanto al cine?

–Es verdad que mis preferencias se inclinan hacia el terror psicológico. Uno de mis directores favoritos es David Lynch, que tiene cortos muy macabros. Aunque a decir verdad, a quien he seguido la pista desde que era muy pequeño es a Tim Burton. Efectivamente, algunos que algunos de mis dibujos le recuerdan un poco a su estética. Supongo que es que es algo que he visto tanto que ya me sale sin querer.

-Si unimos sus influencias y gustos, parecen quedar en perfecta armonía. ¿También tiene un sentido tan concreto su nombre artístico?

–Pues mire, no sé si se lo habrán comentado ya, pero Von significa esperanza en Islandés, que no Irlandés, mucha gente se confunde (ríe). Y la persona que vaya a ver mi obra y después se entere de que Von significa esperanza, puede quedarse un poco desconcertada al ver tanta oscuridad. Pero precisamente es una esperanza fría, no es bonita, duele. Para mí se acerca más a lo terrenal, a la realidad, al menos a mi realidad.

–Estudió en la Escuela de Arte un FP de maltado sobre metales. ¿Cuáles son sus planes de futuro en el arte? ¿Algo de escultura?

–Estuve haciendo un FP en la Escuela de Arte pero después me di cuenta de que lo que más me gustaba era dibujar y que no quería encasillarme. Pensé que igual si me acercaba tanto a la academia, terminaría perdiendo mi esencia y yo busco expresarme con total libertad. Lo único que quiero es compartir lo que tengo y ya está.