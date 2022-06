Mari Paz Lucena: "El baile es salud para el cuerpo y la mente"

Llega julio y los colegios, institutos y escuelas de todo tipo de enseñanzas dan paso al verano. Paso obligado para el descanso, el disfrute de la familia en muchos casos y para recargar de ánimo la mente y el cuerpo de cara a septiembre. Muchos centros lo celebran a lo grande, otros en actos más pequeños, cada uno según las circunstancias y su propia tradición. En este caso, la granadina y flamenca Mari Paz Lucena se despide de su alumnado y del público con todo un Festival, y van seis ediciones. Será un momento emocionante, de puesta en escena de un trabajo de todo un curso cuyo fruto es el disfrute de esta música que nos hace universales, el Flamenco. A partir de ahí, cada nivel irá presentando sus trabajos, que van desde los más esenciales hasta los más exuberantes en un espectáculo diseñado por esta creadora con una larga experiencia que garantiza por encima de todo, la calidad y la emoción. Hablamos con ella, de su trayectoria y de sus proyectos.

Mari Paz combina dos pasiones, la del baile con la de enseñarlo. No es fácil. Muchos lo han intentado pero es un terreno complicado, pues no es lo mismo ser capaz de tener arte y oficio bailando con la capacidad de transmitirlo a través de la enseñanza. En su caso, el tema está resuelto, como muestra, los cinco festivales anteriores, la vida que se respira en su academia y las galas en las que participa habitualmente. “Me siento bailaora, llevo bailando toda mi vida, en España y todo el mundo, pero también he creado escuelas en Madrid y ahora en Granada, también me encanta enseñar y transmitir”, dice Mari Paz Lucena.

Ella comenzó con siete años. “Vi una actuación en el colegio y me enamoré del flamenco, desde entonces ha llenado mi vida, no puedo dejar de bailar. Por eso se dice que el flamenco es un modo de vida”, comenta la bailaora. Respecto a los planes no descarta nada, su vida gira en torno a la preparación de clases, materiales de todo tipo, coreografías, palos, bailes pero también tiene una agenda nacional e internacional importante.

Comenta que una gira, aunque pueda parecer muy atractiva, que lo es, conlleva un sacrificio importante en lo personal. De hecho ella ha girado por Hispanoamérica, Europa y Asia especialmente, y sabe que es un sacrificio necesario para estar al nivel y exigencia del público y también forma parte de la profesión. Pero, como decíamos, al principio, su amor por la enseñanza, la lleva a tener siempre presente su escuela, aprender nuevas forma, detalles pensando en cada alumna de la escuela. “Cada persona tiene su propia enseñanza y hay que darle precisamente lo que necesita”.

Como saben, no hay entrevista a artista que se precie, que no recale en el tema de la pandemia, que comienza a verse con más relajación pero que ha dejado dos años de transformación absoluta de nuestras vidas y hábitos. En ese sentido, Lucena está muy ilusionada porque “después de dos años con apenas actividad y por supuesto con las galas y Festivales suspendidos, el viernes volvemos con una gran muestra de todos nuestros trabajos, volvemos al escenario”, comenta.

Para este Festival, en el que participa todo su alumnado de todos los niveles y edades, Mari Paz Lucena ha confeccionado un espectáculo dinámico, y con mucho encanto. “Se presentarán al público todo tipo de palos flamencos, y todo ello después de dos años sin Festival. Tendremos Garrotín, Fandangos de Huelva, Caracoles, Alegrías, pero un apartado muy especial lo compondrán los bailes autóctonos de Granada, que son los llamados bailes del camino, como la Cachucha, la Mosca, la Alboreá…muchos son bailes de fiesta o de boda gitana y me gusta que se hagan porque no se bailan en muchos sitios”, nos dice la maestra.

Finalmente, Lucena, señala que el panorama de las escuelas y espectáculo flamencos, se va recuperando. “Yo animo a todo el mundo a bailar, el baile es salud para el cuerpo y para la mente, te mejora el ánimo, es saludable”. El viernes, 1 julio, comenzará en nuestra ciudad, como pueden leer, con un espectáculo que representa a tantas personas que retoman su pasión, el baile. El Auditorio José Tamayo acogerá una noche de reencuentros, con el escenario, con la adrenalina y con las ganas de ofrecer lo mejor, antes de irnos de verano. Todo ello, conducido por una experta y experimentada en el flamenco y en el diseño de espectáculos, Mari Paz Lucena. Para no perdérselo.