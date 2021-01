El vídeo del ballet en el Museo de Bellas Artes que bate récord de visitas

Aunque la pandemia ha impuesto muchas limitaciones a los artistas, en especial a los de disciplinas como la danza y otras artes escénicas, los espectadores siguen ávidos de belleza. Prueba de ellos es el éxito que ha tenido la colaboración del Museo de Bellas Artes de Granada y el Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía. Juntos han editado un vídeo con el que el espacio expositivo del Palacio de Carlos V quería sorprender a los espectadores en este 2021, pero la sorpresa ha sido el aluvión de visitas recibidas: supera ya las 12.000 visualizaciones.

La idea partió de Juan Martín López, asesor de difusión del Museo Bellas Artes, que al no poder realizar las habituales actividades presenciales de estas fechas a causa de la situación sanitaria quiso hacer un vídeo contando con la colaboración del centro de danza granadino. Un audiovisual porque, dadas las circunstancias, estos días la dirección del Museo ha optado por eventos no presenciales, grabados, editados y posteriormente emitidos a través de sus redes sociales.

Dentro de esta dinámica, los alumnos de enseñanzas profesionales de la especialidad de Danza Clásica han sido grabados interpretando unas variadas coreografías desgranadas a través de las impresionantes salas de la planta noble del Palacio de Carlos V, sede del Museo. Un espectáculo en el que las artes escénicas y las plásticas se han dado la mano en un pas de deux lleno de juventud y de color.

Estrenado el pasado viernes 1 de enero, esta producción superó las 10.000 reproducciones en a penas 48 horas desde su estreno en el Canal Youtube del Museo de Bellas Artes de Granada. Y es que, dada la escasez de actividades planificadas desde el Conservatorio este año, tanto los profesores como el alumnado de Danza acogieron la iniciativa con mucha ilusión y ganas. “Han participado todos los alumnos de Danza, que son más de 60, para que estuviese representado todo el recorrido de la Formación del Conservatorio. Los dos primeros cursos como figuración y de Tercero a Sexto con coreografías”, explica Paz Sabater, profesora del Conservatorio a la que fue encargada la dirección del proyecto.

Los bailarines y solistas del vídeo, de 25 minutos de duración -tienen por tanto edades comprendidas entre los 12 y los 17 años- han superado con brillantez las dificultades que este proyecto entrañaba. En ese sentido, Sabater comenta que han contado con poco más de un mes de margen para montar un repertorio adecuado, intentando adaptar las diferentes coreografías al espíritu y contenido de cada una de las 8 salas del Museo, que abarcan obras datadas entre el siglo XVI y el XX. “Los profesores han adaptado coreografías que estaban ya trabajando pero hay dos creadas de forma específica”, explica la directora sobre esfuerzo realizado por el profesorado de Danza del Conservatorio y la productora StudioSur en la parte técnica del rodaje del vídeo.

Sabater también señala dificultad añadida de la dureza marmórea del suelo del Palacio de Carlos V y las limitaciones impuestas por las características del propio Museo, que no era el escenario idóneo para las exigencias técnicas de la danza clásica y que no permitía realizar los ensayos in situ como un espacio escénico.

Para los que aún no lo hayan visto, el vídeo, concebido como Ballet de Año Nuevo, se estrenó el viernes 1 de enero de 2021 a través de los perfiles en redes sociales del Museo (YouTube, Facebook, Twitter), en donde puede seguir disfrutándose.