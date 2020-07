El Cine Madrigal ya tiene todo preparado para reabrir sus puertas tras la crisis del coronavirus. Sin embargo, la mítica sala ubicada en pleno centro no volverá a la actividad como mínimo hasta septiembre por precaución. Ese mismo mes, el espacio cumplirá 60 años desde su apertura. Juan Torres-Molina, su actual dueño e hijo del fundador del cine, explica que todo está preparado para abrir en cualquier momento, tan solo aguarda al momento adecuado. "Este cierre ha sido muy traumático. No queremos abrir para tener que volver a cerrar. No sabemos si el cine aguantaría eso", reconoce Torres-Molina.

Este cine, el único que queda en pie en su concepción de sala tradicional, ha resistido a todas las crisis vividas en este país. Incluso aquella en la que parecía que nadie más iba a pisar un cine. Sin ningún tipo de ayuda, su público se mantiene fiel al formato y al tipo de largometrajes que ofrece la familia."El Madrigal tendrá sentido siempre y cuando el público aprecie nuestro tipo de oferta. El día que esto ya no tenga sentido, dejaremos de abrir. Ahora mismo no tenemos ayudas, es un negocio puro y duro. Cuando la gente ya deje de venir habrá que cambiar de actividad", admite.

El espacio se mantiene tan sólo con las visitas que semanalmente recibía antes del inicio de la pandemia. El cine tan solo cerró en un par de ocasiones y fueron razones de peso, pues fallecieron sus fundadores. "El cine solo ha cerrado en dos ocasiones, cuando murió mi padre y cuando murió mi madre. Mi madre estaba completamente entregada y enamorada del Cine Madrigal, hasta que hace un par de años falleció", se sincera.

Tras ser decretado el estado de alarma por parte del Gobierno, se vieron obligados a cerrar y hasta la fecha continúa a puerta cerrada. El plan de este cine es abrir para no tener que volver a cerrar, está todo listo y apunto para dar la bienvenida de nuevo a sus clientes, pero para ellos ha sido un cierre traumático. De esta manera, aguardan a que la situación se estabilice y dar carrera de nuevo a su actividad habitual.

"Cada vez que he visto que los rendimientos son flojos a nivel general, que han surgido rumores de volver atrás y posibles cierres, he retrocedido. Pero todos los lunes me planteo abrir el viernes de esa semana, está todo preparado ya. Solo tengo que arriesgarme y abrir, pero cuando oyes en las noticias que cierran los cines de nuevo… Me entra miedo", relata.

Cuentan con las medidas de seguridad que las autoridades han recomendado: disposición de gel hidroalcohólico, respeto de la distancia de seguridad entre visitantes -que no sean del mismo núcleo familiar-, utilización obligatoria de mascarillas en el recinto -excepto para comer o beber- y desinfección de la sala.

Estrenos de primera para una vuelta esperada

"Mi intención es reabrir con El Plan, una película basada en una obra de teatro que me dejó noqueado. Contiene sorpresa, me gustó mucho y su distribuidora hizo tantos esfuerzos por estar en Granada… Que tenía que proyectarla. Su director me pareció una persona admirable, además de que tiene un reparto extraordinario", destaca.

Este largometraje fue estrenado poco antes del confinamiento y como tuvieron que acortarle vida, la idea es mantenerla algo más de tiempo a la vuelta. Planean más estrenos de alta calidad, como es el caso de La candidata perfecta, una comedia-drama proveniente de Arabia Saudí y narra la historia de una chica que quiere presentarse a presidenta -ardua tarea porque se enfrenta a una sociedad muy machista-. "La proyectaremos inmediatamente después de El Plan, y tras ella, pondremos Solo nos queda bailar. Película que por cierto, fue prohibida en Georgia porque la homosexualidad allí está mal vista. De hecho, un cine que se atrevió a ponerla se ha visto obligado a cerrar", señala.

Esta última trata de un grupo de chavales que se forman en danza tradicional georgiana, y entre dos de ellos surge una historia de amor. Ha estado en el Seminci -Festival de Cine de Valladolid-y premiada en el Festival de Cine Europeo; ha tenido un glosario de premios impresionante. "Por último, otra que se estrena el siete de agosto a nivel internacional es Capicha, sueños de libertad, una película por la que Argelia competía en los Oscar. Las tres que vamos a ofrecer, son las tres mejores de sus respectivos países porque han sido elegidas para representar a sus países en los Oscar, explica.

Celebrando su 60 aniversario

El Cine Madrigal volverá con más fuerza no sólo por la espera de sus visitantes, sino también porque este mes de septiembre celebrará su 60 aniversario. Tienen pensado, si la pandemia lo permite, incluir una programación especial honrando al cine como tal. "Queremos honrar al cine y su historia, si la pandemia nos deja. Nos gustaría poder preparar algo muy especial ese fin de semana", adelanta.

Y es que, si de algo sabe Juan es de cine y por esa pasión que tiene, cree tanto en el potencial del servicio que ofrece. Además, el público granadino recuerda y respeta mucho su sala, la mantiene con cariño y reconoce su excepcionalidad. Ha sido un comienzo de año duro para la humanidad, pero se espera con optimismo la recuperación de la vida como la conocíamos; y para los cinéfilos de Granada, la vuelta y celebración de la fiesta del cine en el Madrigal.