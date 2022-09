Cinco clásicos de acción y aventuras para escapar del síndrome postvacacional que puedes ver en plataformas

A tenor de las fotos subidas en redes sociales en el último mes, media España afronta la vuelta a la rutina tras unas vacaciones en alguna playa paradisiaca, de un viaje exótico, o como poco, de una estancia relajante en algún destino de mar o montaña. Ahora que se cambian los paseos al aire por el encierro bajo la luz de los alógenos de las oficinas surge el síndrome postvacacional y el deseo de volver a escaparse. El cine y la literatura, conscientes de ser la válvula que regulaba la presión de muchas psiques, han creado obras especialmente proclives al escapismo, como aquellas que se enmarcan en los géneros de aventuras, fantasía, romance e incluso el terror. Ahora las plataformas de streaming ofrecen una amplia oferta de cintas de este tipo y han recuperado algunos de esos clásicos que tras una larga jornada pueden funcionar como el pitorro de una olla exprés.

'Tras el corazón verde'

Con todos los ingredientes del cine de evasión, la cinta protagonizada y producida por Michael Douglas (que ya había ganado un Oscar como productor en 1975 por Alguien voló sobre el nido del Cuco) unió por primera vez en la gran pantalla al intérprete de Wall Street con Kathleen Turner y Danny DeVito, un trío que repetiría un año después (1985) en la segunda parte de este éxito, La joya del Nilo, y posteriormente por otra comedia de culto, La guerra de los Rose. En uno de los primeros blockbuster de Robert Zemeckis, Turner da vida a una escritora de novelas románticas con una vida gris que se ve implicada en un misterioso asunto que la lleva a viajar a Colombia para salvar la vida de su hermana, a la que unos traficantes de droga han secuestrado. Cuando llega, alguien está a punto de asesinarla, pero la salva Jack Colton (Michael Douglas), un aventurero buscavidas que se parece demasiado a los héroes que protagonizan sus novelas. El romance y la aventura están servidos en esta película que puede verse en Diseny+.

'La jungla de cristal'

Para muchos, la mejor película de acción de todos los tiempos. Otras cintas como El coloso en llamas ya habían convertido un rascacielos en una trampa mortal, pero pocos supieron rescatar a tanta gente con tanta gracia como John MacClane, un personaje que convirtió en estrella a Bruce Willis, marcó un antes y un después en los héroes de este tipo de cintas e hizo historia con unos diálogos que se han intentado imitar hasta la saciedad. John Mctiernan, un director cuya carrera siguió el sentido inverso de la de Zemeckis y terminó desahuciado por Hollywood, sitúa la acción e lo alto de la ciudad de Los Ángeles. Allí un grupo terroristas se ha apoderado de un edificio tomando a un grupo de personas como rehenes. Sólo un hombre, McClane, un policía de Nueva York en plena crisis matrimonial desde que su mujer aceptara un puesto directivo en la compañía asentada en la mole de cristal, ha conseguido escapar. Aunque está solo y fuera de servicio, se enfrentará a los secuestradores porque es un vaquero siempre dispuesto a hacer el bien y recuperar a su esposa. Los que quieran escuchar su mítica “yippee Ki-Yay, mother fucker” en versión original pueden hacerlo también en Disney+.

'Tiburón'

Aunque Parque Jurásico es una mezcla perfecta entre ciencia ficción, tensión, dinosaurios, el miedo a ser comido y a las consecuencias de los avances de la ciencia que la convierte en ideal para evadirse en familia, si hay una película de Spielberg que no da opción a pensar otros problemas que no sean los que se ven en pantalla esa es Tiburón. El enfrentamiento entre los intereses económicos que defiende el alcalde y las intenciones del sheriff de cerrar las playas para salvar vidas humanas es ya un cliché que se repite en el cine de catástrofes e incluso en la vida real en los casos de pandemia. Pero no es el único duelo épico de la película, destaca también el que se marcan el viejo lobo de mar y el joven científico minutos antes de que el monstruo desate toda su furia y cambie para siempre la forma de hacer cine comercial. Tiene mucho de aventuras, pero también de terror y no pasa de moda desde su estreno en 1975. Por eso puede verse en varias plataformas como Netflix y Amazon Prime.

'El señor de los anillos'

Aunque series de películas para desconectar un fin de semana entero hay muchas y no son pocos los que eligen Star Wars -o los más mitómanos de más edad la trilogía de El Padrino-, la trilogía de El señor de los anillos de Peter Jackson (La comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno del Rey) se ha convertido por derechos de taquilla y disponibilidad en en HBO Max en una opción inmejorable. Incluso los más valientes y con más tiempo libre pueden animarse continuar con la trilogía de El hobbit (Un viaje inesperado, La desolación de Smaug y La Batalla de los cinco ejércitos), mediante la una suscripción a Amazon Prime Video, la misma que se necesitará para ver desde este viernes la serie de Amazon El señor de los anillos.

'Lady Halcón'

Aunque en el género de romance y fantasía La princesa prometida es quizás el cuento medieval de amores inmortales que cuenta con una legión de seguidores más activa, muchas parejas con temporáneas pueden identificarse más con el argumento de Lady Halcón. La película dirigida por Richard Donner en 1985 relata la historia de amor entre dos personas que no pueden estar juntas por un terrible hechizo: ella (la bella Michelle Pfeiffer), se convertirá en halcón durante el día y él (el replicante más famoso del cine, Rutger Hauer) en un lobo gris por la noche. Eternamente unidos y separados por horarios que les impiden coincidir en su forma humana, encontrarán un aliado en la persona de Philippe Gastón que les ayudará a terminar con la maldición del obispo de Aquila y estar al fin juntos. Disponible también en Disney+.