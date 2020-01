Después de los excesos navideños llega la calma y también los conciertos. La agenda musical en Granada este mes de enero será escasa, pero no por ello menos interesante. Estará protagonizada por artistas de la talla de Jorge Drexler y Coque Malla o bandas como Morgan. Esta última inaugurará la programación con un directo el viernes a las 21:30 en la sala Industrial Copera. El grupo madrileño de rock ha pasado de ser un auténtico desconocido a reventar La Riviera dos noches seguidas en cuestión de cinco años.

Capitaneado por la cantante Carolina de Juan, el conjunto dejó a todos boquiabiertos en el Festival Sierra Nevada por todo lo alto el pasado verano. La banda presentará Air, su segundo trabajo en inglés -a excepción de la canción Sargento de Hierro- donde beben del rock americano, el folk, el soul y el R&B. Esa misma noche, Friction pinchará en la Copera. El disc jockey de Brighton está considerado uno de los máximos estandartes del drum & bass. Los raperos Blake y Santa Salut también darán un concierto el viernes en la sala El Tren.

Los grupos malagueños Pantano y Briatore actuarán el sábado en la sala Planta Baja. El primero, formado por Eduardo Cholvis -cantante y guitarra-; Antonio Pantoja -guitarra y coro-; Javier Córdoba -bajo-: y Diego Ramirez -batería y coros-, hará del blues rock su bandera. El segundo, oriundo de Marbella, planea sin caer en la nostalgia por el universo sonoro de los 60, The Specials, The Clash y The Jam. "Gustan de disfrutar el ska realizando escalas en el surf y el garage", reza su página de Facebook.

La Revolución de Coque Malla llegará el 18 de enero a la Industrial Copera. Dos años y medio ha tardado el exintegrante de Los Ronaldos en cocinar este nuevo disco, en el que se aventura a jugar hasta con el funk en temas como Un lazo rojo, un agujero. "Hago las cosas de forma orgánica, visceral, cojo la guitarra y no me planteo que significa lo que hago, me planteo si lo que hago me emociona o puede emocionar a alguien", señaló en una entrevista.

El Lemon Rock acogerá el 23 de enero un concierto muy especial. Pedro de Dios, cantante de Guadalupe Plata, y Antonio Pelomono, batería de El Osombroso Folk de las Badlands, actuarán ese día bajo el nombre de Pelomono. Un dúo explosivo cuyos ingredientes son "una cuchara sopera de rock and roll, 100 mg de country, seis metros de rhythm and blues y un cubo de surf muy turbio".

De la fábula televisiva a los escenarios, Petróleo es una realidad. La banda formado por el cómico Ignatius Farray, de La vida moderna, y el conjunto Tigres Leones dará un concierto el 24 de enero en la sala Planta Baja -después actuará los propios Tigres Leones en solitario-. Su sello, Sonido Muchacho, lo define como "un grupo de post-punk afilado con una base rítmica animal que sirve para que Farray se desate". El proyecto bebe por igual de Pere Ubu, PIL y Derribos Arias.

Ese mismo viernes, Joël Iriarte, alias Joe Crepúsculo, aterrizará en la sala Aliatar. El músico catalán ha celebrado ya diez años y diez discos de carrera en solitario. Su imaginación no tiene límites: le ha dado al rock, a la cumbia, a la rumba, al electropop, a la samba, al postpunk y al country. La Sala El Tren acogerá el 24 de enero un tributo a Mecano y a Héroes del Silencio.

Jorge Drexler recalará con su gira Silente en el Palacio de Congresos el 31 de enero. El músico uruguayo se servirá sólo de una guitarra y su voz en "un show que va en contra de la maravillosa dispersión que vivimos en esta época", dijo en una entrevista con Granada Hoy. En los últimos 20 años, Drexler, ha lanzado un buen puñado de discos, ha ganado varios Grammy Latinos y ha sido reconocido con un Oscar.

Andrés Herrera Pájaro también tocará ese viernes -31 de enero- en la sala Aliatar. Guitarrista fundamental de Sevilla -trabajó con Silvio, los hermanos Amador en Pata Negra y Kiko Veneno-, el compositor se lanzó en solitario a a los 50 años. Sus tres discos publicados acreditan un excepcional y poderoso talento.

Febrero vendrá cargado de conciertos: Anni B Sweet, Barón Rojo, Ojete Calor, Fuel Fandango, Haze, Rayden, Sons of Aguirre, Manolo Kabezabolo, Foyone, Él mató a un policía motorizado, Café Quijano, Arco, Danza Invisible, la Royal Film Concert Orchestra (Juego de Tronos, El Señor de los Anillos), India Martínez y el homenaje a Carlos Cano.