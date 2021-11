Kiko Aguado: “Yo siempre he presumido de la movida jazzística de Granada"

El guitarrista granadino-gallego Kiko Aguado no para. El pasado mes de julio publicó con la formación One for my baby el disco Life is like y está a punto de salir su nuevo trabajo con el cuarteto de jazz Alice Voice Jazz que llevará por título Nature voice” (Ámbar Producciones Discográficas). En la edición de este año del Festival de jazz dirigirá a la formación Granada Jazz Ensemble donde reúne a referentes indiscutibles del jazz granadino. Un homenaje al jazz hecho en la ciudad de la Alhambra que homenajeará al recordado pianista Ignacio Olmedo.

-Hay una crisis muy importante en la industria del disco desde hace años y además la pandemia del Covid-19 apenas ha permitido la organización de eventos públicos ¿cómo sobreviven los músicos de jazz hoy en día?

-Pues malamente. Conozco casos de músicos que han tenido que vender alguno de sus instrumentos para sobrevivir. Otros, incluso, han tenido que buscar trabajo en otros sectores. Muchos músicos se han decidido por impartir clase online, para poder ingresar algo de dinero en sus cuentas, pero no a todos les ha salido bien. Los músicos siempre hemos estado muy desprotegidos frente a incidencias de este tipo y a crisis económicas.

-¿Cómo surgió la idea de montar esta banda de jazz? ¿qué temas van a tocar esta noche?

-La idea surge de una propuesta de la dirección del Festival Internacional de Jazz de Granada, que siempre ha querido incluir a músicos locales en su programación. En este caso pensamos que sería buena idea agrupar a los diferentes músicos que fuimos pioneros del Jazz en Granada desde finales de los años 70’, y al mismo tiempo, realizar un homenaje al recientemente fallecido Ignacio Olmedo, pianista muy querido por sus colegas. En el repertorio incluimos, tanto standards de jazz como temas brasileños, y algún tema de latin-jazz.

-En los últimos años han surgido en España un buen puñado de músicos de jazz de gran nivel, pero esto no hubiera sido posible sin pioneros como los que actúan esta noche en Granada ¿cómo era el jazz en este país en los años 70 y 80?

-Pues la verdad es que con la juventud de la que disfrutábamos, teníamos una ilusión muy grande de poder tocar este estilo musical y, sobre todo, hacerlo en vivo. En aquella época comenzaban a florecer diferentes locales, donde sus dueños apostaban por programar grupos locales de jazz. Entonces no había escuelas jazz a excepción del Taller de Musics de Barcelona. Tampoco existían apenas libros, ni la información de la que hoy día disfrutamos. Cuando alguien conseguía un libro con standards de jazz, todos hacíamos fotocopias. Los discos de jazz eran escasos, y en este caso también hacíamos copias a cassette. Yo tuve la suerte de nacer en una familia de músicos, y mi padre era un entusiasta de este estilo y tenía algunos discos de jazz, que yo inconscientemente escuchaba de niño, pero un caso raro.

-¿Cómo ha evolucionado?

-Pues como ya he explicado anteriormente, ahora tenemos saturación de información: libros, métodos, escuelas de jazz por todo el territorio nacional. Incluso, en algunos conservatorios de música ya se están incluyendo algunas asignaturas jazzísticas, y en otros casos se ha implantado el grado superior de jazz.

-En una ciudad con tanta tradición flamenca como Granada, ¿cuál cree que es lugar que ocupa el jazz en la ciudad?

-Pues yo siempre he presumido de la movida jazzística de Granada, pues desde hace unos 14 o 15 años atrás teníamos un número de locales bastante grande, en relación al número de habitantes, donde poder tocar este estilo de música. Además, disfrutamos de dos grandes Festivales en la provincia, el de Granada y el de Almuñécar. También tenemos otros más pequeños, pero muy acogedores, como son el de Atarfe, el de Busquístar y el de Órgiva. Y parece que van floreciendo poco a poco más festivales de este tipo por toda España.

-Granada ha sido tradicionalmente una ciudad que ha dado muy buenos músicos, ¿cómo ve el panorama de los músicos de jazz en Granada en la actualidad? ¿Hay relevo entre los jóvenes músicos?

-Pues desde la última crisis económica de 2008 el jazz ha dado un bajonazo en nuestra provincia. Antes había muchos locales que contrataban a músicos y grupos de Jazz, pero han menguado demasiado. Lo que sí han florecido son las jam sessions en detrimento de los conciertos pagados. Me explico, en las jam sessions se paga (normalmente a bajo precio) a un trío base y los demás músicos se suben a tocar al escenario sin cobrar. Lo cual suele ser bastante beneficioso para el empresario, pues llena al local con bajo coste económico. Incluso, me acabo de enterar de que en una de estas jams los músicos que colaboran tienen que pagar dos euros para entrar. Reconozco que estas sesiones son beneficiosas para la práctica musical y la socialización entre músicos, pero no para nuestra economía. Con respecto a los jóvenes músicos de jazz, por supuesto que hay relevo. Hay entre ellos muchos con un gran talento y con un gran trabajo a sus espaldas, respaldados por una buena formación musical, que los veteranos, en su gran mayoría, no hemos tenido.

-En el concierto de esta noche está previsto realizar un homenaje al recientemente fallecido pianista granadino, Ignacio Olmedo, ¿qué recuerdos tiene de él como músico?

-Pues Ignacio era una persona entrañable, con un sentido del humor extraordinario, y un enamorado de la música, y en concreto del jazz. Lo recordaremos siempre, y espero que este pequeño homenaje haga justicia con este personaje granadino.