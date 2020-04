"Voy a hacer un directo de Instagram, que hoy sólo he hecho 15". "¿Me puedes explicar la tontería del papel higiénico?". "Del aburrimiento te has hecho un TikTok. Aunque no sepas usarlo". "Los que no trabajamos no podemos gastar dinero en los bares. Aunque no cobráis nada sólo gastáis en comida, agua, luz, alquiler, la tasa de autónomos, la renta". Todo esto lo dice Marta Martínez García (Granada, 1989), más conocida como Martita de Graná, en algunos de sus jocosos vídeos. La cómica granadina está arrasando en redes con estas píldoras de humor, cargadas de ironía y 'malafollá', sobre situaciones cotidianas durante el confinamiento (desde el cambiante estado de ánimo y el intento de hacer deporte sin tener ni idea a una explicación exprés de la evolución del coronavirus). Las grabaciones acumulan ya millones de reproducciones.

"Nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Estudié Magisterio. Hice un vídeo hace cinco años, se viralizó y hasta hoy", resume la humorista que ha llegado a dar clases, trabajar de camarera e irse una temporada a Ibiza para llegar a fin de mes. Su pasión por "hacer el tonto", dice, le viene desde pequeña. Hace dos años se subió por primera vez a un escenario para interpretar un monólogo. "Fue en Mancha Real, Jaén. Vinieron mi madre y mi hermana. Lo pasé muy mal. Tenía pánico escénico", relata esta fan del humor chanante y Eva Hache. Entre sus metas a corto plazo está la "hacer un cameo" en algún sitio tras estudiar un curso de interpretación. Mientras tanto, continúa subiendo vídeos. "El otro día fui a comprar y la gente me reconoció con mascarilla", cuenta entre risas.

-Sus vídeos se han hecho virales durante la crisis. ¿Cuál es la fórmula para gustar tanto?

-Hago vídeos muy caseros donde plasmo lo que me pasa a mí. Al final es eso. La gente se identifica con la cotidianidad y la naturalidad con la que los cuento.

-¿La clave de un humorista está en reírse de uno mismo?

-Por supuesto. Siempre vas a gustar más a los demás si te ríes de ti mismo.

-Muchos se sienten identificados con las escenas cotidianas que plasma. ¿La realidad siempre supera la ficción?

-Totalmente de acuerdo. A veces te pones a grabar cosas y como no me haya pasado, te cuesta sacarlo. Son cosas tan surrealistas las que nos llegar a pasar en casa. La realidad es lo mejor.

-También habla sobre el cambiante estado de ánimo que uno experimenta durante el encierro. ¿Nos debemos permitir estar mal?

-Hay que ser realistas. Llevamos un mes metidos en casa. No podemos estar bien. Yo soy una persona bastante optimista pero de vez en cuando se me va la pinza. Te pones a pensar: “Dios mío, no está abierto el bar de al lado. Me va a dar un soponcio. Quiero salir y estar con mi familia”. Todos pasamos por esos estados. Lo mejor es no estar bien siempre ni tampoco mal siempre. Un poco de mezcla de los dos estados. Esa es la realidad.

-En sus grabaciones aprovecha para denunciar asuntos como la tasa de autónomos. En la de Kim Kardashian se acuerda de los que viven el confinamiento en casas minúsculas. ¿El humor también debe airear estos temas?

-Sí. Es súper importante. Me parece muy guay meterlo de manera subliminal. Lo llevo haciendo desde antes del confinamiento, desde siempre. Eso es algo que gusta a la gente. Meter en un trocito de vídeo que he pagado la tasa de autónomos, como muchas otras personas, o quejarme del caserón que tengo porque estoy aburrido a pesar de que mucha gente estaría metida en ella sin estar de cuarentena. Ir metiendo cositas mediante el humor. La gente se da cuenta y le atrae. Eso hace que la gente me siga. Ven un poco mis ideales. Aunque creo que hay mucha gente que ve mis vídeos y no tiene mi misma manera de pensar.

-Ignatius Farray me dijo en una entrevista que "el amor y el humor son los únicos capaces de unir a personas con diferente ideología". ¿Está de acuerdo?

-Sí. Según. Si la ideología es muy diferente a la mía lo mismo no me une nada. Hablando de humor cualquier persona, sea de la ideología que sea, se ríe. El amor... ¿Qué te voy a decir del amor? Es lo más importante del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Estamos aprendiendo mucho #yomequedoencasa #covid Una publicación compartida de Martita de Graná (@martita_de_grana) el 30 Mar, 2020 a las 4:09 PDT

-En uno de los vídeos, titulado Estamos aprendiendo mucho, habla de aquellos que creen que van a salir de la crisis con la lección aprendida, cambiados.

-Esa es otra de las críticas. Estamos todos en casa metidos, tenemos tiempo para pensar y creemos que cuando todo esto acabe vamos a valorar más cada momento, que vamos a ser más solidarios. Cuando acabe esto, siendo como somos los humanos y los españoles, vamos a seguir siendo los mismos. Haya pasado el Covid-19 o no.

-Tenía 14 bolos en marzo. Todos suspendidos. ¿Cómo va a afectar la crisis al sector del espectáculo?

-No quiero ni pensarlo. Los seguidores me escriben para decirme que van venir a verme después de esto. Estoy muy ilusionada porque mucha gente nueva me han conocido estos días y espero que vengan a los teatros. Pero no se sabe cómo va ir avanzando la crisis y cuando va a volver todo a la normalidad. No sólo a la comedia, sino también a una sala de cine, a cualquier acto cultural. Ni cuándo la gente va a tener la capacidad de decir: "Venga, voy a una sala con 1.000 personas y me meto". Eso no lo sabemos ninguno. Espero que a la gente que les gustamos, que les hacemos reír, vuelta pronto a los teatros.

-¿Qué le dicen sus seguidores?

-Sobre todo recibo mensajes de agradecimiento. Es por eso que estoy todo el día creando y subiendo vídeos. Creo que estoy haciendo un buen trabajo. En una época tan triste y tan aburrida, en la que no podemos estar junto a nuestros seres queridos, si consigo que alguien que se mete un momento en redes vea algo que le hace reír. Me dicen que les estoy alegrando la cuarentena. Intento seguir haciendo contenido y animar a los ciudadanos porque es algo súper bonito.

-En sus primeros vídeos subrayaba su condición de granadina. ¿Cómo de importante es esta ciudad para usted?

-Te lo resumo con una anécdota. Después de aplaudir, hay un vecino del bloque de al lado que pone media hora de música o de radio. Yo me había bebido tres cervezas e iba algo borracha. Me puso el himno del Granada, y mira que yo no soy muy futbolera, pero tiene esa letra de “Granada, tú eres mi alegría”, y me emocioné. Para mí es lo primero. Me han recomendado irme a vivir fuera, a Madrid o a Barcelona. Mientras pueda hacer mi trabajo aquí no me marcharé. Granada me encanta. Aquí se vive de lujo. El Paseo de los Tristes es uno de mis lugares favoritos.

-Tampoco se corta a la hora de hablar de tabús femeninos como la regla o el placer. ¿La han tratado peor por ser mujer en este sector?

-Te voy a ser sincera. A mí no me han tratado diferente por ser mujer. Es verdad que cuando mi representante se ha acercado a ofrecer mi espectáculo a algún teatro, el dueño puede decir: ¿Una mujer? ¿Esto va a llenar una mujer? Al no conocerme. Luego voy y el demuestro que puedo llenar dos veces la misma sala. En los directos es increíble. Tengo muy mala boca. Hablo de la regla, del sexo, de masturbarnos. Hay hombres mayores que se ríen y mujeres mayores que se me acercan para agradecerme porque les hace ilusión que hable de estas cosas en un teatro lleno.