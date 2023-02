Saiko: "Una cifra como un millón de oyentes obviamente hace ilusión, pero no es lo principal"

La progresión y el crecimiento que está viviendo Miguel Cantos, más conocido como Saiko, lo ha convertido en uno de los fenómenos musicales nacionales del 2023. Con colaboraciones con grandes cantantes urbanos como Quevedo o Lola Índigo, tenemos la oportunidad de conocer mejor al que es, para mucha gente, la próxima figura de la música urbana española.

-¿Quién es Saiko? ¿Cuándo se 'profesionalizó' su carrera?

-Mi nombre es Saiko, tengo 20 años y soy de aquí de Armilla, de toda la vida, y es que mucha gente piensa que soy canario o latinoamericano, [risas] pero yo soy de Granada. Hago música de varios estilos pero me enfoco sobre todo en el reggaeton, porque es lo que más me gusta, y este es el motivo por el que me dedico a esto, por la pasión que siento por la música. Llevo desde los 14 años cantando, y en un sentido más profesional, llevo dos, pero ahora que estamos creciendo estoy 'obligado' a seguir, intentando siempre hacer música de calidad y satisfacer a la gente que me escucha.

-Hace tan solo unos días llegaba al millón de oyentes (en Spotify) ¿El ascenso que está viviendo, te hace sentir más presión o motivación por seguir creciendo? ¿Se ha dado cuenta ya en algún aspecto de que tu vida esta cambiando?

-Principalmente me di cuenta por los conciertos, ya que los números que haces, sean mayores o menores, no reflejan del todo la realidad. Otra cosa es llegar a tu concierto y ver la sala llena, y ahí es donde me he dado cuenta de que estaban cambiando las cosas. Llegar a una cifra como un millón obviamente hace ilusión pero no es lo principal, y es que me provoca mucha mas presión querer seguir haciendo las cosas bien por la expectación que estoy generando y que cada día me sigue más gente. Ahora un tema llega al millón de reproducciones antes de una semana, lo que me provoca ganas de sacar más. Con respecto a si he notado algún cambio, la verdad que sí, y es que que me pidan fotos o saludos a amigos por Armilla, un sitio donde la gente esta acostumbrada a verme de siempre, es algo chocante. Por ejemplo, en mi restaurante favorito al que voy siempre me invitan a algunos platos y son cosas que te sorprenden mucho.

-Para llevar poco tiempo en la industria musical, ya ha estado en una gira por América junto al famoso reggaetonero Feid. ¿Cómo se gestó ese tour y cómo es el colombiano? ¿Qué es lo que más recuerda de esa gira?

-Sinceramente fue bastante fortuito, de repente un día encontré que me había escrito su mánager y al principio pensé que era una broma, típico extraño que te habla por Instagram para cachondearse. Me llamó y me comento que al 'Ferxxo' (apodo que recibe el colombiano) le gustaba mi música y la escuchaba 'en bajita' (refiriéndose a que Feid no terminaba de compartirlo, sino que era algo un poco 'clandestino'), y que quería que fuera con él a abrirle los conciertos en Estados Unidos y en México. Es una persona muy buena y atenta de verdad, al tío le hablas y te responde a los cinco segundos, te comenta en los TikTok... [risas] Tanto él como su equipo son gente muy buena y humilde, siempre me han tratado bien y tengo un gran recuerdo de esa época y de toda la gente que conocí.

-En sus apariciones siempre le vemos vinculado a Granada, incluso ha colaborado con el Granada CF. ¿Cómo se siente cuando está lejos de su casa? ¿Qué se siente tras conseguir aquí dos sold out?

-Yo siempre echo de menos Granada, cada vez que estoy fuera estoy deseando volver, porque realmente cuando estoy 'de vacaciones' es cuando estoy aquí, en mi casa. Por ejemplo, cuando venimos de Madrid no es porque esté de viaje si no que tengo que trabajar o algún compromiso allí. Como te decía, una vez que ya pasas la montaña de Atarfe y ves la sierra, dices "ya estoy en casa". Eso me pasó cuando volvimos de la gira en E.E.U.U. y México, donde pasé dos meses fuera, y bajando en coche estás llegando a Granada y dices "me da igual, bájame aquí, que me voy andando". Con respecto a los conciertos, yo veía a Dellafuente hacer dos o tres shows seguidos y llenarlos y ahora que soy yo el que estoy viviendo algo parecido, sin duda es increíble hacer un sold out en tu ciudad. Granada es mi sitio favorito del mundo, yo estaba en América y estaba pensando en mi casa, y por eso hemos decidido sacar una segunda fecha para que la gente disfrute, y la sala se esta volviendo a llenar afortunadamente. Para mi gente voy a hacer el mejor show posible, el más especial, con sorpresas e invitados que espero le gusten al público.

-Granada es la ciudad de grandes artistas urbanos como Dellafuente y Lola Índigo, o flamencos como Morente. ¿Quiénes son sus mayores influencias o referentes musicales? ¿Se siente mejor actuando en un escenario o haciendo música en el estudio?

-Mi mayor referencia siempre ha sido Dellafuente, otro artista de aquí de Granada. De hecho la primera canción que grabé fue en su estudio, y me acuerdo de estar alucinado con todas las bufandas, banderas, el equipo de grabación que tenía... Quizá por eso me guste tanto la música, por la primera experiencia de grabación que fue muy buena. A mí lo que más me gusta es estar en el estudio, solo y sin que nadie me moleste, en el buen sentido. Me hace sentir muy cómodo y es lo que prefiero, pero ahora que estamos llenando todas las salas y veo a la gente cantando mis canciones, disfruto mucho también y me siento muy agradecido por cada concierto que puedo compartir con la gente. Lo peor de todo esto son todos los desplazamientos que hay que hacer y tener que estar tantos días fuera de casa, cuando a veces te apetece estar tranquilo haciendo música nueva en el estudio.

-En la música urbana española, no existe mucha cultura en cuanto a la colaboración entre artistas. ¿Por qué piensas que es así? ¿Con que artista colaborarías si pudieras elegir a uno?

-Sobre las colaboraciones que se dan en nuestro país, aunque ahora se estén haciendo mas en comparación con unos años atrás, no sé si es una cuestión de egos, no lo sé, pero para mi la respuesta es muy fácil, y es que si te gusta el trabajo y las canciones de otro artista, ¿qué hay de malo en juntarte con él?. Lo esencial es que me guste su música, y me da igual si el artista es más grande o más pequeño que yo, de hecho tengo muchas colaboraciones con artistas con 'menos números' por así decirlo. Lo importante es confiar en lo que haces, y después te acaba saliendo un temazo que le encanta a la gente. Nacionalmente he tenido la suerte de colaborar con algunos de los grandes como Lola o Quevedo, pero si pudiera elegir un artista con el que colaborar, sería sin duda Myke Towers, la verdad.

-¿Cómo ocurre, generalmente, el proceso de creación de un tema? ¿En qué se inspira?

-Pues depende del momento y de cada día, pero siempre intento expresar mis sentimientos y como estoy a través de la música. Por ejemplo, imagínate que tengo algún problema con alguien, pues me sale decirle lo que pienso y escribirle una canción. O que, aunque no esté con nadie ahora, por ejemplo estoy con una chiquilla y discutimos o la cosa no va bien. Pues busco y encuentro una base acorde a lo que quiero escribir, o le pido al productor alguna, y me manda 20 [risas] y me expreso de esa manera. Depende mucho de la situación en la que me encuentre y lo que sienta que me apetece hacer en el momento.

-Siempre hemos visto la conexión y gran relación con su manager y productor, Andrés 'La Mano de Oro'. ¿Desde cuando os conocéis y trabajáis juntos?

-A Andrés lo conozco desde hace casi 4 años. Me escribió un día de verano, y por esa época yo me grababa en mi casa por el portátil de mi madre, con mi tarjeta, el micro y los cascos recién comprados. Subí un día a Instagram un freestyle mío con la instrumental de 'Ronca' (canción del puertorriqueño Myke Towers) y a raíz de ahí me escribió. Empezamos a hacer música y nos llevamos muy bien, ya que tenemos gustos parecidos y sabemos trabajar juntos, lo que ha convertido nuestra relación en una relación de amigos, no de trabajo, y estoy muy contento de poder trabajar con él.

-Con respecto a los lanzamientos y la planificación de cuando publicar música, ¿cómo funciona?

-A mí personalmente me gusta trabajar a corto plazo, si quiero sacar un tema lo planeo para como mucho un mes. Puede pasar de anunciar o promocionar un tema para más tiempo y que mientras llegue el momento te aparezcan otros compromisos o surjan nuevos proyectos como pasó con el mánager de Feid, eso al final es peor. Con respecto al disco es diferente puesto que una vez lo tienes terminado, sí que puedes jugar más con las fechas y cuando lanzarlo, pero en mi caso, que ahora me he decidido a empezarlo y no sé bien cuando saldrá, es diferente. A mí no me gusta demasiado hacer planes y quizá en su día eso sea un problema, me lo dicen todos los grandes, Lola y Quevedo por ejemplo, que planifique con más tiempo mi música, pero creo que la gente prefiere la inmediatez y yo por ahora prefiero ir trabajando día a día.

-¿En que proyectos estás centrado para este 2023? ¿Alguna colaboración sorpresa, un álbum...?

-Pues estoy adaptándome a tantos cambios porque yo estoy acostumbrado a estar todos los días en mi estudio grabando, sacar un tema al mes... Ahora no estoy mucho por aquí entre compromisos, grabaciones o conciertos y lo que me apetece cuando vuelvo es descansar en casa o con mis amigos. Si a eso le sumas que suelo ponerme malo de la garganta fácilmente, pues se complica porque tengo que cuidármela, si grabo me pongo peor y suelo tener conciertos cercanos... Digamos que estoy acostumbrándome a esta vida, y para este 2023 se viene la misma música o más y muchos conciertos de la gira. Con respecto a nuevos proyectos vamos a sacar un EP, seguramente un álbum también, en estos meses van a salir un par de remixes, algún tema aparte... La intención es trabajar veinte veces más que el año pasado y poder darle a mi público mucha música.