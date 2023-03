"Lo que nos importa es que suene bien la música, que transmita y estemos felices haciéndola"

Pepe y Vicente, conocidos como Pepe:Vizio, son una de las duplas más talentosas que ha brindado la música urbana en los últimos años. Los artistas granadinos se unieron en el año 2016, y aunque llevan toda la vida haciendo música juntos, actualmente están en su mejor momento tras conseguir su primer disco de oro y llenar las salas de su gira Vendiendo Flores.

Acaban de lanzar su último sencillo De los míos, y durante la entrevista, nos han adelantado nuevos proyectos que saldrán a lo largo de este año.

- ¿Cómo os habéis sentido al haber conseguido vuestro primer disco de oro después de tantos años de trabajo?

- Vizio: Pensaba que un disco de oro no me iba a hacer tanta ilusión, pero cuando nos lo dieron en físico flipé. Era una cosa que tenía como “bueno, sin más”.

- Pepe: Nos pasó lo mismo a los dos, cuando lo certificaron dijimos “vale, ya está”, pero realmente buscamos algo más. Llevamos tantos años que tenemos una visión muy clara de lo que queremos. Sin embargo, pensamos que es una gran recompensa y que hay que disfrutar del proceso, “al final esto son los frutos que has sembrado”.

- ¿Cómo surge la colaboración del sencillo El Patio con Delaossa?

- Vizio: En parte fue por Kiddo (productor musical), y un poco por nosotros, lo teníamos pendiente. El tema se lo mandó Pepe a Kiddo, y fue Ana Mena (cantante) la primera en escucharlo, que se interesó por él. Y, después se lo pusieron a Dani (Delaossa).

- Pepe: Realmente a Delaossa le gustaba el tema y tenía pendiente una colaboración con Ana Mena, lo querían para ellos. Pero, a nosotros era un tema que nos gustaba mucho. Y al final fue para nosotros y ha sido un éxito.

- ¿Cómo es trabajar con un artista como Delaossa?

- Vizio: Es una persona con la que es muy fácil trabajar, es cercano y está centrado. Es de los artistas con los que mejor hemos congeniado. Se ha dado esta ocasión y se van a dar muchas más, es una persona con mucha visión, lo vio claro y nos ha funcionado genial.

- Pepe: En muy poco tiempo nos llevamos súper bien con él, nos entendemos a la hora de hacer bromas, hablar de música o de negocios. Cuesta encontrar a un artista que esté bien posicionado y que te respete, tanto a nosotros como a todo el mundo. No mira la posición de si estamos más arriba o más abajo, él mira que esté bien trabajada la música.

- Hace un mes lanzasteis el single Te darás cuenta, y este viernes sale De los míos, ¿Son sencillos sueltos o va a pertenecer a un próximo álbum?

- Vizio: Por ahora son sencillos sueltos.

- Pepe: Este es uno de los temas sueltos que vamos a sacar en estos meses, que no van a formar parte de nada. Y, en junio, lanzaremos el primer adelanto de un EP que saldrá a final de año.

- Y en este nuevo EP, ¿habrá colaboraciones?

- Vizio: No podemos decirlo, pero sí hay colaboraciones potentes.

- Pepe: Sería desvelar mucho.

- ¿Qué sonidos podremos encontrar en el nuevo EP?

- Vizio: Se viene un EP muy personal, con un sonido que nunca hemos hecho hasta ahora.

- Pepe: Todos estos años ha sido un proceso para llegar al sonido que buscábamos. Todo ha formado parte de un plan, juntar lo que de verdad queremos que sea nuestra música hasta que al final se pueda condensar todo.

- ¿Cómo está siendo la gira Vendiendo Flores? ¿Alguna sorpresa en los directos?

- Vizio: La verdad es que está yendo mejor que ninguna en todos los sentidos, estamos muy contentos. Hemos preparado mil cosas, para los medios que tenemos ahora mismo el directo llama mucho la atención.

- Pepe: Es un show nuevo, hay sorpresas todo el rato. Las salas se están llenando y la gente está muy contenta.

- En mayo tenéis un concierto en Granada. ¿Cómo va a ser?

- Vizio: En Granada se va a liar, va a ser una película.

- Pepe: La gente tiene que saber que en Granada va a ser especial, porque siempre lo es, y con esta gira más. Ya iremos adelantando alguna cosa para que la gente se anime, pero no queremos desvelar mucho.

- ¿Cómo fue la experiencia de participar en los tres directos de Dellafuente el pasado diciembre en el Palacio de los Deportes?

- Vizio: Fue una pasada, una película de Netflix. Lo que ha hecho, yo creo que nadie lo ha conseguido en una ciudad como Granada.

- Pepe: Llenar un estadio tres días seguidos, yo creo que ni Miguel Ríos. Estamos hablando de Dellafuente en Granada, una ciudad pequeña. Cada día había unas 10 mil personas. Un detalle que nos contó el equipo de Rels B, que venían desde Mallorca a uno de estos directos, es que todos los pasajeros del avión eran fans que venían a Granada a su concierto.

- Os juntasteis en el año 2016, ¿Cómo decidisteis uniros y crear este dúo?

- Vizio: En realidad, llevamos toda la vida haciendo música juntos, pero no como grupo. Pepe por su cuenta, desde chico ha tocado la guitarra, ha estado más involucrado con el flamenco y, luego más con el rap. Yo, por ejemplo, con el rap he estado toda la vida, en su día me he juntado con Defe Fuentes, con David el de Doctor Fly, que de él he aprendido mucho a la hora de grabar, con LongPlay… He aprendido de toda esta gente, con el tiempo me compré un ordenador y empecé a grabar a todos mis colegas, a Pepe, Maka, Elías…

- Pepe: Cuando nos juntábamos con 15 años, salían temas por salir. Sin ninguna estructura, cada uno iba aportando un trozo a la canción. En 2016, nos unimos como dúo y grabamos Benditos, funcionó bien y, pensamos en grabar un EP Calor que funcionó mejor con el tema Cristales. Aprendimos solos y fue por la inquietud de probar cosas, veíamos que cada uno podía aportar sonidos diferentes, y a la vez podíamos conectar bien juntos, como una fusión de estilos. Esa inquietud, es la que nos llevó a hacer una mixtape de trap, otra de reggaeton, unos temas que sonasen más a flamenco, una mixtape de rap etc. Y, ahora es cuando hemos unificado eso, nos hemos unificado en un sonido.

- Os unisteis en una época de cambios en el criterio y la aceptación de estilos. ¿Cómo vivisteis esa transformación?

- Vizio: Cuando nosotros empezamos no existía ni Youtube, simplemente grababas música. Yo, por ejemplo, descubrí el autotune en aquella época en la que era difícil de entender, pero escuchaba a T-Pain y pensaba “¿Qué es esto? Yo quiero sonar igual”. Ha sido una época de cambios, desde 2010 a 2020, empezó a sonar más el trap, el reggaeton, que antes no estaba tan bien visto. Y esas cosas era lo que hacíamos nosotros, más lo que está sonando ahora que lo que sonaba antes.

- Pepe: Nadie de nuestro entorno estaba centrado en su futuro. Todo ha ido muy rápido, han cambiado mucho las cosas, hace cinco años no era nada fácil y ahora si lo es.

- ¿Cómo es vuestra relación en el ámbito profesional?

- Vizio: Estamos muy fusionados, al haber pasado mucho tiempo juntos, somos muy parecidos. Por ejemplo, Pepe me dice “vamos a hacer una instrumental que suene así o vamos a hablar de este tema”, ponemos las ideas en común y a escribir. Tenemos las cosas muy claras, lo que nos importa es que suene bien la música, que transmita y que estemos felices haciéndola.

- Pepe: Nosotros realmente funcionamos como una persona. Cuando la producción ya está hecha y estamos escribiendo, sin que me diga nada ya sé más o menos de que va a hablar Vicente. Nos movemos mucho por la inspiración de cada uno, no tenemos unos roles preestablecidos ni egos. A nosotros no nos importa si uno de los dos tiene que brillar más en un tema para que "esté guapo".

- ¿Cuáles son vuestros referentes en la música?

- Vizio: Son muchísimos. No tienen por qué ser artistas de antes, está claro que al final te influencias de la música que has escuchado desde pequeño, pero la que escuchas ahora también. Por ejemplo, el último disco del rapero Kendrick Lamar, lo escuchas y te dan ganas ponerte a escribir. Y así con muchos. Es según, pero por decir nombres, yo creo que mis máximas influencias aquí en España han sido MuchoMuchacho y Mala Rodríguez. Fuera de España, Ñejo, Tego Calderón y Julio Voltio. Y, de EEUU, Pusha T, Pharrel y Nas. También me inspiro de artistas de salsa, como Ruben Blades, Hector Lavoe y Juan Luis Guerra.

- Pepe: Cuando nos preguntan eso, son tantos, que habrá entrevistas en los que digamos unos y, en otras que digamos otros. Al final tenemos muchas influencias, y es injusto hasta decir solo 3. Tengo épocas, como consumidor me refiero, que me centro en el flamenco y sólo escucho eso, y hay otras veces que por ejemplo estoy escuchando el disco del rapero Nas. Hay veces que estoy escuchando flamenco y, estoy viendo como son letras de poetas, en ese momento me inspira eso y es lo que necesito escribir, más bien como si fuese poesía que como si fuese música.

- ¿Inspiración de día o de noche?

- Vizio: Nosotros somos de trabajar de día. Una vez lo hablábamos con Flavio Rodríguez (cantante), porque a él le pasa igual. Como te sientes por la mañana, después de ducharte, desayunar, ir al gimnasio… Tienes la cabeza fresca y energía para todo el día.

- Pepe: No somos artistas como el 90% a los que les preguntes, que viven de noche. También te digo que la noche es un mito, hay artistas que escriben por la noche porque no se han puesto a hacerlo por la mañana.

- ¿Cuál sería vuestra colaboración soñada?

- Vizio: A mí me molaría con Juan Luis Guerra, ese sería mi tema soñado.

- Pepe: Mis colaboraciones soñadas ya fallecieron, desgraciadamente. Pero, me gustaría hacer un tema con Niña Pastori y con Israel Fernández.