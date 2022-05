José Luis Calvo: "Los Evangelios son una obra que cambió el mundo"

El martes 17 de mayo a las 18:00 horas se celebra en el Cuarto Real de Santo Domingo (Granada) la presentación de la nueva publicación de José Luis Calvo, Los cuatro Evangelios. Este acto está organizado por la Cátedra Federico García Lorca y tendrá entrada libre hasta completar aforo. Esta se trata de la primera vez que se hace una traducción bilingüe griego-español de los cuatro evangelios canónicos. Calvo es catedrático de lengua y literatura griega de la Universidad de Granada y doctor por la Complutense de Madrid.

El motivo que ha movido al autor a hacer esta traducción ha sido por una razón personal: "Los Evangelios son una obra tan importante para occidente que cambió el mundo y es una de las columnas fundamentales de la cultura occidental". Además, da otro argumento esencial al señalar que "las traducciones que hay en español están hechas por clérigos y por gente que no es especialista en griego, que es la lengua en la que están escritos los Evangelios".

No es la primera vez que Calvo publica un libro pues ha escrito numerosas traducciones de autores griegos tanto de literatura como de filosofía. Ha traducido la Odisea, que cuenta con diecisiete ediciones, además de la Física de Aristóteles, y obras de Platón y autores de tragedia como Esquilo, del que presentará un libro el 20 de junio.

La traducción de los Evangelios se trata de una obra muy diferente debido a que está escrita en un griego vulgar denominado koiné, el cual se extendió por todo el oriente en la época de las conquistas de Alejandro Magno. "El griego en aquella época era como ahora es el inglés. Es la lengua con la que se entendía toda la gente que hablaba en diferentes idiomas. Jesucristo por ejemplo, con toda seguridad, habló con Pilatos en griego porque era la única lengua que ambos compartían", explica el catedrático.

Está edición está estructurada de manera que en las páginas izquierdas se encuentra el texto en griego y en las derechas, la traducción castellana. Al pie de estas última están las anotaciones que suman la cifra de 1500 notas donde el autor explica tanto nombres de personas y ciudades como hechos históricos y cuestiones religiosas entre otras.

La obra está dirigida a todos los públicos tanto para los que saben griego como para los que no. El autor insiste en la importancia de los Evangelios cuya lectura considera obligatoria: "Si tu no los lees y vas al Prado no entiendes la mitad de los cuadros". Además, recomienda esta obra a los jóvenes no solo por motivos religiosos sino también culturales.

Actualmente José Luis Calvo se encuentra trabajando en textos griegos en papiro sobre magia y astrología egipcia y está escribiendo una versión para niños de la Odisea.