Un Festival dedicado a la magia de las noches

El Festival Internacional de Música y Danza de Granada celebrará en 2021 la edición más larga de su historia: del 17 de junio al 18 de julio, 32 días ininterrumpidos con una ambiciosa programación bajo el lema El sueño de una noche de verano. En total ofrecerá 110 espectáculos –63 enmarcados dentro del programa general y otros 49 en el FEX–, que implicarán cuatro estrenos absolutos.

“La creación de este festival surgió de un sueño. Por ello, cuando nos planteamos la actual edición apareció la idea del título de la comedia de Shakespeare. Un argumento idóneo para celebrar los setenta años de esta gran fiesta estival de música y danza, que cada noche se cita en un entorno único de la Alhambra”, señaló este miércoles el director de la cita, Antonio Moral, en el acto de presentación del programa, que se celebró en el Palacio de Carlos V.

Además, con motivo del septuagésimo aniversario de la institucionalización de este festival –uno de los más longevos de Europa–, se rendirá homenaje a los tres grandes protagonistas de 1952. Se trata del bailarín Antonio Ruiz Soler, cuyo centenario se conmemora este año. El director Ataúlfo Argenta, que actuó con la Orquesta Nacional de España en tres programas diferentes. Y el mítico guitarrista Andrés Segovia, que ofreció dos históricos recitales.

Dentro de la temática del Festival, cuyas entradas saldrán a la venta el 18 de mayo, se ofrecerán algunas obras maestras como la Noche transfigurada de Schoenberg, un concierto visual en el Palacio de Carlos V concebido por el cineasta granadino José Sánchez-Montes que abrirá el 17 de junio el programa. Esta obra estará seguida de la célebre página de Felix Mendelssohn, basada en el texto original de El sueño de una noche de verano, ambas interpretadas por la Orquesta y Coro Ciudad de Granada bajo la dirección del director británico Paul McCreesh.

Inicialmente, esta música iba a tener su réplica dancística en el Teatro del Generalife los días 2 y 3 de junio de la mano del Ballet de Hamburgo con el estreno en España de su aclamada versión de la comedia de Shakespeare de 1977, pero el mismo martes por la tarde la compañía envió una nota al festival anulando su asistencia por la pandemia. La versión operística de Henry Purcell sobre esta misma temática, The Fairy Queen, llegará el 1 de junio a cargo de la Academia Barroca del Festival de Granada, bajo la tutela musical de Aarón Zapico.

El tema de la noche estará también presente en otras obras como Night Music, Night of the Four Moons, Noches en jardines de España o El amor brujo de Falla (a cargo de la Orquesta Nacional de España).

El Festival dará protagonismo a la creación contemporánea con cuatro estrenos

Entre las novedades de la presente edición hay que resaltar la residencia de George Crumb (Charleston, 1929), como compositor sobre el que Federico García Lorca ha ejercido una poderosa influencia durante toda su carrera. El joven maestro Klaus Mäkelä (Helsinki, 1996) será el director musical residente y se pondrá al frente de tres orquestas: la Philharmonia de Londres, la Orquesta Ciudad de Granada y la Orquesta de París. Y junto a un nonagenario y un veinteañero, un andaluz en plena madurez será el otro artista residente: el pianista Javier Perianes.

Además, de los 28 conjuntos instrumentales y vocales, orquestas y compañías de danza, que se darán cita en el Festival, 20 son españoles y 8 extranjeros.

Por otro lado, el festival prestará una especial atención a la música de nuestro tiempo. De las 29 obras que se ofrecerán en el ciclo de cámara, 13 fueron escritas en el siglo XX, y 11 en el siglo XXI, de las que y presentará cuatro que son estrenos absolutos de creadores como José Luis Valdivia, Iluminada Pérez Frutos, Félix Ibarrondo y Tomás Marco. Agrupadas en el ciclo Crumb-Lorca Project se ofrecerá el estreno conjunto de las 12 obras de George Crumb relacionadas con Lorca.

Habrá también importantes hitos de recuperación histórica en el apartado de las músicas pretéritas: La Toma de Granada de Fray Hernando de Talavera y dos Cantadas de Navidad de Hernández Illana. Este concierto, que se ofrecerá el 11 de julio en el Monasterio de San Jerónimo, servirá de homenaje al desaparecido director del Festival, Diego Martínez.

Con el objetivo de acercar el Festival a un mayor número de personas, se han organizado 60 conciertos y espectáculos gratuitos. El 18 de mayo se pondrán a la venta por internet las localidades del festival. La Diputación de Granada llevará a los municipios de la provincia siete espectáculos del FEX, que este año cumple su 18 edición, en el marco de la celebración de la 70 edición del Festival de Música y Danza de Granada.

La extensión del Festival incluye este año diez propuestas artísticas de primer nivel que ya han sido ofertadas a los ayuntamientos y que tendrán lugar entre el 19 de junio y el 10 de julio, según informó ayer el presidente de la Diputación, José Entrena. Los espectáculos programados en esta extensión incluyen tango, música andalusí y barroca, danza contemporánea y española, y flamenco.

Por su parte, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, recordó que el “esfuerzo realizado para mantener la edición de 2020” también “sirvió para retomar la celebración de conciertos tras el confinamiento a causa de la pandemia”.

La consejera subrayó la importante presencia de artistas e intérpretes andaluces en la programación de la nueva edición. Destaca así el Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) con dos estrenos absolutos: Antonio 100 años de arte, que recupera el programa que el genial bailarín y coreógrafo ofreció en Granada en 1952 en la primera edición del festival, y El maleficio de la mariposa.

La cita homenajea al bailarín Antonio Ruiz Soler, Ataúlfo Argenta y Andrés Segovia

En el ámbito del flamenco, Patricia del Pozo hizo hincapié en el ciclo ‘jondo’ que reunirá a figuras como Argentina, Pansequito, Rocío Márquez, Cancanilla de Málaga y La Macanita, entre otros, además de las participantes en la Gala Andalucía Flamenca Cantes de Mujer.

Aunque la gala se celebrará en el Generalife el día 6 de junio, como preludio de la celebración del centenario del I Concurso de Cante Jondo de 1922 el festival –cuyo cartel anunciador es de Carmen Laffón– ha diseñado un amplio programa de flamenco que contará con las actuaciones en La Chumbera.

La cita contará también con nombres muy conocidos por el gran público como la compañía de Blanca Li, Martirio y Chano Domínguez, Diego el Cigala, Jorge Pardo o Ute Lemper.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, señaló durante la presentación la “excelencia” de la programación y se mostró confiado en el “absoluto y rotundo éxito” del certamen, del que recalcó su trascendencia “internacional”. “Estamos emplazados a trabajar juntos, más unidos que nunca, a trabajar pensando en Granada y por Granada, conectados la sociedad civil, las instituciones y todos juntos, haciendo que nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra querida Andalucía y nuestro país, supere esta etapa tan complicada que nos ha tocado vivir”, apostilló Salvador.