"Danzando emociones": El nuevo proyecto para la salud mental de la compañía granadina Da.Te Danza

La compañía de baile y academia Da.Te Danza de Granada, una de las más prestigiosas y reconocidas de España en el trabajo de las artes escénicas para la infancia y la juventud, ha impulsado el proyecto "Danzando emociones" en el que combinan talleres de danza, expresión corporal y movimiento, con sesiones de sensibilización y terapia grupal. Uno de sus objetivos es el de impulsar procesos de inclusión entre el alumnado, independientemente de sus capacidades, con el fin de generar una comunidad diversa y empoderar a los adolescentes, estimulando procesos de crecimiento, resiliencia y superación de conflictos.

Omar Meza, el artista y coreógrafo que lidera el proyecto, nos cuenta cómo surgió la idea: "el año pasado logramos que la danza estuviese como asignatura dentro del instituto I.E.S. Alhambra de Granada del barrio del Zaidín. Yo estuve trabajando todo el curso de forma altruista con el objetivo de concienciar sobre la realidad de las personas migrantes y refugiadas en Granada y al trabajar con el Aula TEA (Aula especializada para alumnado con trastornos del espectro autista) me di cuenta de que en conjunto con los chicos neurotípicos, todos crecían y desarrollaban su capacidad empática de forma maravillosa y espectacular. Había un chico al borde del suicidio, era una situación desgarradora, pero al final conseguí simpatizar con él e hice un trabajo de seguimiento, se curó y acabó sacando las mejores notas. A raíz de eso me di cuenta que los adolescentes tienen falta de un espacio social, creo que vivimos en un mundo adulto y simplista que ignora a los adolescentes y los relega al mínimo, los tratamos como atontados, no nos damos cuenta de que a veces con el lenguaje podemos hacer una gran herida muy difícil de reparar. De ahí parte el proyecto, para darle ese espacio seguro a los adolescentes".

El próximo 3 de Junio en el Teatro Caja Granada se realizará una jornada que incluirá la representación de la performance "El Silencio de las Mariposas" protagonizada por los alumnos. Ese título surge de una casualidad "muy curiosa", él (Omar) tenía en su despacho dos mariposas disecadas que un niño autista le había regalado en Méjico, y resulta que en el Instituto Alhambra tienen una de las mayores colecciones de mariposas de Granada, esas imágenes le hicieron pensar en un símil: "me parece que el silencio de la mariposa es como la voz de los adolescentes, que se acalla. No se les permite hablar porque no se los toma en enserio. Además un adolescente es como una mariposa... cuando la tocas, es tan frágil que puedes herirla fácilmente si no lo haces adecuadamente. Los adolescentes están en un proceso vital muy importante, están decidiendo quienes son, quienes van a ser... en ese espacio de elección necesitan sentirse seguros para reflexionar y crecer". Además de la performance, harán una exhibición de dos piezas de video danza y una mesa de diálogo sobre la temática y el proceso del proyecto, en la que participarán terapeutas y docentes que incluso intervienen en el espectáculo.

La salud mental, sobre todo tras la pandemia, ya es un tema de debate relevante en nuestro país y los datos entre los adolescentes son alarmantes, el 25% tienen problemas de salud mental, siendo la ansiedad es el trastorno más común, seguido de la depresión y los TCA (trastornos alimentarios).

¿Hablan los adolescentes granadinos de su salud mental sin estigma?

Omar nos cuenta que entre los 60-70 alumnos con los que ha estado trabajando, su gran timidez y ensimismamiento demuestra el gran trabajo que realiza la danza porque "conectamos la mente con el cuerpo para hacerlos conscientes de sí mismos y conscientes del espacio. He visto, al menos, un pequeño cambio de reflexión en todos los alumnos y hemos conseguido que desarrollen sus habilidades comunicativas para que expresen mejor lo que piensan y lo que sienten".

Al final, según lo que nos cuenta el intérprete, bailarín y coreógrafo, se trata de hacerlos conscientes de ellos mismos y su alrededor, para hacerlos conscientes de cómo interactúan con el mundo. La Danza tiene un papel esencial a la hora de conocer nuestro cuerpo y de aprender a movernos en nuestro espacio vital sin invadir el de los demás. El proyecto, que cuenta con el impulso y apoyo de la Fundación “la Caixa” a través de su programa de intervención artística y social "Art for Change" 2022-23 y la colaboración de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Granada y el Instituto de Educación Secundaria Alhambra de Granada, será un gran ejemplo para el resto de institutos granadinos y españoles. En palabras de Omar: "los adolescentes se merecen este proyecto, para que desde jóvenes empiecen a tener ya un espacio digno".