Miguel Poveda hace vibrar a Lorca en el Generalife

El catalán Miguel Poveda se ha convertido en un granadino de adopción. Hace tiempo que su presencia en la tierra natal de Lorca se ha ido incrementando a la vez que crecía su vinculación con un poeta que ya ha marcado indefectiblemente su carrera como músico. Este jueves por la noche en el Teatro del Generalife presentaba el montaje Había mil Federicos, tres conciertos únicos que se podrán disfrutar hasta el sábado y que cuentan ya con todas las entradas agotadas.

Segundo acto

Poveda arrancaba así la segunda mitad del ciclo, la primera ha estado protagonizada por el coreógrafo granadino Manuel Liñán, que estos días ha protagonizado el espectáculo Llámame Lorca. Su propuesta viene a reivindicar su grandeza, ya que, como destaca el cantaor, “no hay un solo Federico”, es un poeta “infinito distinto al resto, cuyas inquietudes no se agotaban en el verso". En su recital propone un “viaje lorquiano" con el que contagiar al público de "la belleza, la pasión, el compromiso social y la alegría de este inolvidable poeta”.

El espectáculo Había mil Federicos en Granada / Antonio L. Juárez/ PICWILD

Para ello, se ha acompañado en este viaje de un elenco artístico de primer nivel con Joan Albert Amargós al piano; Jesús Guerrero a la guitarra; Paquito González al frente de las percusiones; Miguel Ángel Soto Peña ‘El Londro’ y Los Makarines, al cante y las palmas; Carlos Grilo, completando las palmas; la batería de Manuel Reina; o José Manuel Posada 'Popo' al bajo. Como artistas invitados, cuenta con la granadina Eva Yerbabuena, responsable del baile y la dirección escénica, y Agustín Barajas, que da vida al Federico Adolescente. También participan Manuel Monje (cante y personaje Federico niño), Maica Barroso (actriz) y Paco Jarana (guitarrista).

El escenario del Generalife ofreció anoche y continuará haciéndolo estos días una propuesta ideada para reivindicar la grandeza del de Fuente Vaqueros. Esa era la grandeza de este genio, poeta, músico, dramaturgo, dibujante y entusiasta conferenciante. Por eso el espectáculo viaja por muchos Federicos: el telúrico y el lunar, el popular y el vanguardista, el niño feliz y el hombre herido de amor huido.

Una paleta de colores tanto en lo musical como en la palabra que Miguel Poveda muestra en un espectáculo diverso de matices, con el único eje de García Lorca como protagonista. El Flamenco, la canción de amor desesperada, la alegría desbordante de un genio que aún sigue vivo se hará notar en este viaje lorquiano al que lleva al público, contagiándole la pasión, el compromiso social y la alegría de alguien que ama al poeta.

Vinculación a Granada

Premio Nacional de Música de España en 2007, Poveda es uno de los artistas flamencos más reconocidos a nivel nacional e internacional de la escena musical actual. Poveda ha sido galardonado en numerosas ocasiones a lo largo de sus más de 35 años de carrera: con 5 nominaciones a los Latin Grammy por Mejor Álbum Flamenco (2000 con Suena Flamenco, 2007 con Tierra de Calma, 2009 con Coplas del Querer, 2013 por Real' y 2015 por Sonetos y poemas para la libertad). Además, cuenta entre otros con la Cátedra de Flamencología de Jerez (2008), Medalla de Andalucía en el 2012, Hijo adoptivo de Sevilla, de La Unión y de Estepona e Hijo predilecto de Badalona, así como Premio de la Ciudad de Barcelona (2003). Tras 14 discos de estudio, un documental y tres discos en directo (uno de ellos desde el Teatro Real de Madrid y otro desde el Gran Teatro del Liceu de Barcelona), ha ganado a lo largo de todos estos años de carrera el reconocimiento del público y la crítica con humildad y agradecimiento.

Miguel Poveda presenta el montaje Había mil Federicos / Antonio L. Juárez/ PICWILD

Además de sus trabajos musicales dedicados al poeta de Fuente Vaqueros, el pasado 13 de mayo hacía realidad una en la que llevaba seis meses implicado. Ese es el tiempo que ha dedicado por Miguel Poveda a poner en marcha su Centro Cultural Federico en Granada (CCFG), en el número 50 de Acera del Darro, un inmueble que ya está convenientemente identificado con una placa que indica que el autor de Yerma pasó en este lugar parte de su infancia. Medio año de "idas y venidas" por la ciudad que partieron de un encuentro fortuito, cuando Poveda descubrió la existencia del local durante una ruta con unos amigos. Ahora, el inmueble ya ha recuperado su lugar en el mapa lorquiano y poco a poco entrará en funcionamiento.

El resto del ciclo

La programación de este verano en el Generalife la completan Aurora Vargas, Lole Montoya y Lela Soto en la propuesta Cantaoras el 28 de agosto. El día 29, la cita estará protagonizada por El Pele, Farruquito y Diego del Morao, con el espectáculo Romancero. Por último, el broche de oro lo pondrá el cantaor jerezano José Mercé, que cerrará el ciclo el día 30 de agosto con un recital en el que homenajeará a su paisano, el compositor Manuel Alejandro, versionando algunas de sus canciones más emblemáticas.