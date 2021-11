“Las mujeres han sido la columna del jazz”

Nadie ha conseguido tantos Grammys en la especialidad de jazz vocal a su edad. Cécile McLorin Salvant es talento puro. En 2010 ganó la prestigiosa Thelonious Monk Competition y a partir de ahí lanza una carrera meteórica cargada de éxitos y reconocimientos de crítica y público. Cinco discos después y a punto de publicar un nuevo álbum, McLorin Salvant ocupa un sitio privilegiado en el jazz del siglo XXI. La cantante de Florida es además una artista multidisciplinar que lo mismo compone que ilustra sus discos. Esta es su primera actuación en el Festival Internacional de Jazz de Granada.

–Ha actuado en España estos últimos años, ¿qué opina del público español?

–No me gustaría generalizar, pero mi experiencia ha sido siempre increíblemente acogedora.

–¿Es cierto que eres una seguidora del flamenco?

–Bueno, sí, me gusta mucho Lole Montoya.

–Además de cantar, compones, ¿crees alguna de tus composiciones podría convertirse en un standard?

–Uf, para eso tendría que ser tocada por mucha gente. En ese momento la composición volaría por sí sola y dejaría de pertenecerme.

–Esta es la segunda vez que actúas en Granada, la anterior ocasión fue en el Festival de Jazz en la Costa (Almuñécar) en 2018. Desde aquella visita han pasado muchas cosas en el mundo, incluido una pandemia, ¿cómo ha afectado este hecho al jazz y a los músicos de jazz?

–Ha sido devastador para mucha gente. No sé cuando podremos conocer bien los efectos. ¡Aún lo estamos sufriendo!

–¿El cancionero tradicional del jazz puede seguir siendo válido en el siglo XXI?

–Hay historias que son universales independiente del tiempo que pase por ellas. De hecho, a veces pienso que no sé bien que es una “canción tradicional”.

–¿Crees que el jazz sigue siendo una música que tiene cosas que decir hoy en día?

–Estoy menos interesada en los géneros musicales y más en los artistas. Y en cómo se influyen entre sí. De hecho, me interesa mucho conocer que existen cosas que transgreden los géneros y los medios. Y no solamente en la música sino también en las artes visuales, la literatura, el cine, etc.

–¿Cómo es la escena del jazz vocal en estos momentos?

–Existen muchos artistas que están produciendo y grabando su propia música. Viven a caballo entre varios géneros y diferentes medios y son inclasificables. Esto es lo verdaderamente emocionante para mí.

–Estamos viviendo unos tiempos en los que no sólo hay cantantes de jazz femeninas de gran nivel, también encontramos líderes de bandas que son mujeres y que además tocan una gran variedad de instrumentos. ¿Es este un fenómeno que ha venido para quedarse? ¿Crees que veremos cada vez más bandas de jazz mixtas?

–En realidad no creo que se trate de un cambio. Algunos de los músicos, compositores y profesores más influyentes eran mujeres: Valaida Snow, Mary Lou Williams, Lil Hardin, Rosetta Tharpe, Nadia Boulanger, Alice Coltrane, Shirley Scott, Shirley Horn. Por eso creo que no se trata de un cambio, quizás estén ahora más presentes porque hablamos más de ellas, incluso es un fenómeno que se vende mejor. Las mujeres han sido la columna vertebral del jazz desde su concepción. Este género musical está considerado de manera errónea como una música masculina.