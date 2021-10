La vuelta del jazz más internacional a Granada

El programa de la presente edición del Festival Internacional de Jazz de Granada no desmerece el de otros años. Resultaba rara la ausencia en la programación cultural de noviembre de uno de los festivales con más solera en nuestro país y la espera ha merecido la pena; los aficionados podrán disfrutar durante siete días con la presencia de músicos de primer nivel tanto de la escena nacional como internacional. En palabras de la directora de la cita, Mariche de la Huertas, una edición “muy ambiciosa” que “reivindica el papel de las mujeres”.

El programa se inaugura el día 4 con uno de los pianistas más talentosos y creativos de nuestro país. Moisés P. Sánchez inicia en la cita granadina la presentación de su último trabajo: Bach (Re) Inventions. Un concierto en trío que nos acercará la música del genio germano como si hubiera sido compuesta para el pianista madrileño en clave de jazz. Bach ha sido una constante influencia para numerosos músicos de jazz y el Moisés P. Sánchez Invention Trío, la banda formada para la ocasión, ejecutará las 15 invenciones escritas por Bach en 1720.

El jazz ha contado en Granada desde los años 70 con grandes músicos, muchos de los cuales siguen en activo. Si la pandemia parece haber servido para algo, aunque esto cueste decirlo, es para volver la mirada hacia los músicos locales. Un homenaje al jazz granadino es la propuesta del segundo día. El guitarrista Kiko Aguado ha reclutado en una superbanda denominada Granada Jazz Ensemble a lo mejor del jazz local. En el repertorio tendrá cabida un homenaje al recientemente fallecido pianista Ignacio Olmedo, pionero y decano del jazz granadino que tantas noches estuvo al pie del cañón en el Bohemia Jazz Café. El año pasado no pudo ser pero ahora será la ocasión de escuchar al ‘Charlie Parker español’ homenajeando al genio del saxo alto de todos los tiempos.

Ernesto Aurignac, que ya estuvo recientemente en el festival con el trío MAP, presenta su Homenaje a Charlie Parker en cuarteto. El malagueño Aurignac se ha convertido en los últimos años, tanto en su faceta de saxofonista como en la de compositor, es uno de los músicos europeos más solicitados. La cita el sábado día 6 en el Teatro Isabel La Católica.

La segunda parte del certamen retornará el miércoles 10 por todo lo alto. Chucho Valdés, ganador de seis Grammy y tres Latin Grammy, viejo conocido del festival, se presenta con un concierto solo de piano. La figura del jazz afrocubano moderno acude de nuevo a Granada donde ha protagonizado algunos de los momentos más recordados en la historia del festival.

Al día siguiente, le tocará el turno a Cecile McLorin Salvant, una de las voces del momento. Con dos prestigiosos premios Grammy en su haber, al Mejor Álbum de Jazz Vocal en 2015 por For One to Love y en 2017 por Dreams & Daggers, la cantante norteamericana es una de las dos apuestas vocales de este año.

El viernes 12 será la ocasión de Andrea Motis Quintet. La trompetista y cantante abrió la edición del festival del 2016 con un lleno absoluto y un concierto para el recuerdo. Motis junto a su inseparable Joan Chamorro llevan cosechando éxitos en todos los escenarios donde se presentan desde 2012.

Como fin de fiesta los programadores han tenido la feliz idea de traer al soulman y compositor británico Myles Sanko. Su elegante y más reciente trabajo Memories of Love servirá a buen seguro para exorcizar las malas vibraciones de este último año y encarar el futuro con más optimismo…y amor. Una apuesta de música soul moderna con toques de jazz y blues. El cantante nacido en Ghana cuenta en su nuevo disco con temas de ritmo pegadizo como Freedom is You entre otros. El sábado día 13 el programa central del festival se clausurará hasta el próximo año.

En paralelo el festival ofrecerá este año una treinta de conciertos en una docena de locales. La vertiente didáctica de la cita contará con una masterclass a cargo del saxofonista Ernesto Aurignac el sábado 6 de noviembre, mientras que el día 13 le tocará el turno al espectáculo Vibra-Tó Jazz para niños y niñas, en el Teatro Isabel la Católica, en una nueva colaboración con la Obra Social la Caixa.

Granada se vuelve a vestir de jazz, es una ciudad de jazz, y esperemos que por mucho tiempo podamos seguir disfrutando de uno de los festivales más longevos de nuestro país… en salud. El Festival de Jazz granadino no se había ido, solo se había tomado un respiro.