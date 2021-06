Diego García: “Crumb transforma un verso de Lorca en sonido, timbre y color”

¿Qué podrá ver el público en el Crumb-Lorca Project con el Taller Atlántico Contemporáneo?

Lo que nosotros presentamos en el Festival y lo que queremos con el Taller Atlántico Contemporáneo es hacer la integral de las obras que George Crumb escribió sobre textos de García Lorca. La suya es una relación que abarca desde su primera obra en el año 1963 hasta la última, en el año 2012, y da una idea de la casi ‘obsesión’ o pasión que tiene Crumb por el poeta granadino.

Es la primera vez que se va a presentar en el mundo de esta manera: agrupadas y presentadas todas como una. Está dividida en tres conciertos y, aunque nosotros hemos hecho textos y obras de otros compositores, esto es algo que teníamos pensado desde hace muchos años. Fue una alegría enorme que aceptaran nuestra propuesta, sobretodo en el centro García Lorca.

¿Hay más presión por hacer este proyecto en Granada, la tierra de Lorca, o quizá hay más confianza con el público granadino?

Pues más que con tensión lo vivimos con muchas ganas. Estamos deseando tocar en Granada. No hay presión, pero sí nervios, por supuesto, porque es una música muy exigente, y la gente de Granada conoce mucho la obra y vida de Lorca, así que van a poder apreciar la magia de George Crumb con su particular interpretación de los textos. Dentro de la música contemporánea, Crumb es uno de los tótems, pero tiene un estilo muy particular que acabó de enamorarme, porque pocas veces he oído los textos de Lorca tan bien expresados.

No es solo ponerle música al texto, sino que intenta ir a la raíz del texto con su estilo personalizado. Más que presión lo que tenemos es muchas ganas de presentarlo en Granada, justamente porque es la tierra de Lorca, además de la responsabilidad de hacerlo en tres conciertos seguidos.

"Pocas veces he oído textos de Lorca tan bien expresados como los de Crumb"

¿Qué mensaje desea transmitir a la audiencia con estas actuaciones?

Creo que al escucharlo bajo la interpretación de Crumb va a sorprender y a “mejorar”, si es posible, algunas facetas de Lorca que quizá cuando las lee nuestro recitador interno lo interpreta de otra manera. Básicamente mi objetivo es ponerlo ahí y que haga pensar al público, por ejemplo con algunas reflexiones como “Nunca pensé que esta palabra o frase pudiera crear este ambiente o ser representada así”.

No es traducir en música la palabra o frase, sino que intenta entrar en lo más íntimo de los textos. Crumb utiliza una gran técnica, porque no se centra poemas largos ni enteros, sino en frases y palabras. Por ejemplo, coge el verso “La luna está muerta” y lo transforma en sonido, timbre, color… Y eso es lo que nos apasionó de este compositor.

Por alguna casualidad, ¿ha podido contactar con George Crumb, quien sigue vivo?

No hemos podido contactar con él directamente, pero a través de un contacto en común hemos podido recibir noticias. Le pasaron le mensaje de que este proyecto se iba a hacer en Granada, e incluso le preguntamos si conocía alguna iniciativa así en alguna parte del mundo y dijo que no, que sería la primera vez que lo veía.

Inmediatamente intentamos invitarle al recital, pero nos dijeron que por su edad y sus problemas físicos apenas sale de casa, y la pandemia no ha ayudado a esta situación. Evidentemente sería un sueño que nos pudiera ver, pero se sabe que hace años que la movilidad no le acompaña y se queda en su casa. Pero sabemos que tiene conocimiento de este proyecto, así que ojalá pueda verlo en algún momento.

¿Cree que con el Taller Atlántico Contemporáneo han acercado la música clásica y contemporánea a la juventud?

Yo creo que sí, y puedo justificarlo. Nosotros empezamos hace once años con la premisa de expandir la música contemporánea en Galicia -ya que soy gallego- y nuestro primer objetivo fue acercarla a la juventud y a todos los grupos de edad. Uno de nuestros primeros proyectos fue del autor contemporáneo Mauricio Kagel, el cual tiene una obra para 111 ciclistas, la cual es una performance sonora. Nosotros abrimos una convocatoria para cubrir esas plazas, y en los diferentes tramos que hicimos por Galicia había muchas personas, que con cuatro pautas y sin que fueran músicos, podían participar en una performance musical.

Otro ejemplo es que en algunos espectáculos de Galicia contratábamos a un actor o cómico gallego para que hicieran una pequeña introducción sobre lo que se iba a escuchar, y así captar la atención del público y poder acercarlo a nuestro concierto. Y eso es lo que queremos: que la música contemporánea llegue a todo el mundo. Siempre pensamos que nosotros somos los músicos, pero tocamos para la gente y ellos tienen que entenderlo. Siempre fue nuestra idea y once años después podemos decir que hemos cumplido con ese objetivo de acercarlo y explicarlo siempre.