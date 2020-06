Un blues desgarrador a la generación insumisa: así es la nueva canción de Miguel Ríos

Los viejos rockeros nunca mueren nunca, ni tampoco se jubilan. Así lo demuestra una vez más el eterno Miguel Ríos en su nueva canción, un blues desgarrador donde reivindica a su generación y aulla "contra la soledad de la tercera edad". El cantante granadino ha lanzado hoy esta nueva canción únicamente en plataformas digitales como adelanto de su próximo disco, que será publicado después de verano, aseguró hace varios días. En el videoclip se le ve acompañado de su nueva (y potente) banda The Black Betty Trio.

El blues de la tercera edad es un tema "optimista y evocador". "Una canción por todos aquellos que nacieron a mitad del siglo XX y se curtieron en unos convulsos años y que, con reflexiva nostalgia, reivindica la lucha hasta el final", han señalado desde su oficina. Con su letra y a través de un personaje figurativo como el de Ana, que representa a toda esta generación, agradece los logros conseguidos "a la vez que baila entre la soledad y los sueños por cumplir". Ana, "feminista declarada", "lleva una vida algo espartana, su pensión es asistencial, pero se siente afortunada por compartir con los demás".

La canción, con letra de Miguel Ríos y música de José Nortes, es el primer adelanto del nuevo trabajo del artista. Fue grabado en Black Betty Studios, con The Black Betty Trio (José Nortes a guitarra y coros; Edu Ortega con violines y mandolina; Luis Prado al piano) y Txetxu Altube acompañando la parte coral. El blues de la tercera edad llega también con videoclip, dirigido y realizado por AfterliVe Films, en el que aparecen Miguel Ríos & The Black Betty Trio.

Ríos, quien cumplió 76 años a primeros de este mes de junio, inicia así una nueva etapa junto a su banda, con la que ha grabado el que será el decimoctavo álbum de su extensa carrera. Varios usuarios de Youtube han aplaudido este nuevo single y la longevidad musical del maestro. "El gran Mike Rivers sigue rodando en la carretera", ha escrito un internauta. "Eterno Miguel Ríos. Sin duda el padrino del rock and roll", ha destacado otro.