Miriam Doblas Muñoz (Huétor Tájar, 1992), alias Lola Índigo, no tiene pelos en la lengua. Lo demostró ayer en una entrevista telefónica con Granada Hoy donde habló de las sombras detrás de la fama, del estigma de ser triunfita, que ha superado con creces, y de la precaria industria musical. "La industria es complicada para todos. Tienes que luchar por crear un producto rentable. Es lo que hay. Las discográficas al final pelean por ti cuando eres un producto rentable", reconoció.

Respecto a "la cruz" de ser la primera en salir de la academia de OT, como le ocurriera en su momento a Mai Meneses (Nena Daconte), reprochó: "Hay mucha gente que dice que sólo oye campanas de que yo vengo de OT, pero ni siquiera sabe que todo lo que tengo me lo he ganado yo sola. A mí no me define lo que determina un programa, sino que estoy hecha de otra pasta. Lo que yo hago es otra cosa diferente. Yo soy diferente a lo que se estila en un talent show. Aproveché y me abracé a todo lo que significaba ser diferente, y creé mi proyecto".

cuestionar todo esto por usar un programa de televisión como medio promocional es un absurdo, la industria nos maltrata a todos antes o después, sobrevives si tienes claro lo que eres y lo que cuesta conseguirlo — Lola Indigo (@lolaindigomusic) May 8, 2019

Una horda de internautas ha criticado esta mañana sus declaraciones en este periódico, cuya entrevista ha borrado horas después de lanzarla en Twitter. "Soy de un pueblo de Granada, mi familia es humilde, hemos pasado por momentos duros, me he matado a trabajar y a inventar pa' salir adelante, hasta para eso hay que tener imaginación", se ha defendido la granadina, que "mientras tenga mis ideas y un par de ovarios pa' defenderlas me ganaré la vida". Doblas ha invertido "muchas horas de trabajo y esfuerzo" hasta llegar aquí. "El dinero ha sido lo de menos, lo que menos me importaba. Siempre me he gastado muchísimo dinero en mi formación. Si la gente no apostaba por mí, yo lo iba a hacer", señaló. Muchos usuarios en la red social han cuestionado su trabajo hasta llegar aquí por haber participado en talent show como Tu cara me suena. "Cuestionar todo esto por usar un programa de televisión como medio promocional es un absurdo, la industria nos maltrata a todos antes o después, sobrevives si tienes claro lo que eres y lo que cuesta conseguirlo", ha zanjado.

Miles de seguidores la han apoyado con cariñosos tuits como éste: "Todo esfuerzo tiene su recompensa tarde o temprano. Lo importante es no desistir jamás. Y tú eres un claro ejemplo de ello. ¡Ojalá más Lola índigo dentro de 30 años!". Manu Guix, profesor de la academia y director musical de OT 2017, la ha contestado: "Y yo estaré aquí para aplaudirte". Los GIFS con aplausos no han tardado en inundar el TL de Lola Índigo, cuyo ascenso es imparable -"le duela a quien le duela"-.