–Dadas las circunstancias, ¿ha podido ver la muestra de Bruselas?

–No. Hace como tres semanas, cuando supieron que iban a abrir el museo intenté ir para la inauguración aunque no se pudiese hacer ningún acto abierto al público, pero ni siquiera el viaje parecía viable. Temía quedar bloqueado con todas las citas cerradas. A ver si la semana que viene puedo ir, pero tampoco es seguro.

–Por lo menos no ha habido problemas para el montaje, como sí ha ocurrido con otras muestras programadas.

–Bueno, como estaba prevista para el 24 de marzo todo estaba preparado y le montaje casi hecho. Tuvieron que pedir permiso a los propietarios de algunos de los originales que están en colecciones privadas, pero todo el mundo accedió a alargar los préstamos sin problemas.

–Como a la mayoría, al principio del confinamiento pensaba que iba a adelantar mucho trabajo. ¿Cómo va el próximo Blacksad?

–Imaginaba que iba a trabajar como una mula y he trabajado mucho y bastante bien, todos los días, pero no he rendido tanto como esperaba. Por el encierro creía que me concentraría más pero no ha sido así. Aunque tampoco ha resultado desastroso ni días estériles.

–¿Cuándo estará listo?

–Bueno, creo para mayo del año que viene. Y doy la fecha con reservas porque depende de si no me retraso más por otras cuestiones.

–¿Cómo ha vivido esta situación, que parecía de ciencia ficción?

–Ha sido surrealista. Aunque luego la gente se relajó un poco, al principio París parecía una ciudad fantasma. Era muy impresionante y eso te generaba una sensación de opresión, aunque en realidad uno estuviese tranquilamente en su casa. Y luego me ha agobiado mucho el tema de España, que me parece bastante problemático.

–¿En qué sentido?

–No me gustaría usar la palabra polarización pero, por lo que he visto, la gente estaba enzarzándose en discusiones muy violentas. Cuando en un momento dado la realidad es la que es, por muy favorable que seas bien al Gobierno bien a la oposición, hay que ver estas cosas con un mínimo de lucidez. Eso me producía bastante agobio por la situación que había y por la que se nos avecina, porque todavía no hemos empezado a ver los efectos de este parón total de la economía durante tres meses.

–¿Cuál es la diferencia de la forma de afrontarlo en Francia?

–Aquí el confinamiento no era tan radical como en España. Aunque había restricciones, claro, tenías más libertas para salir en familia y hacer deporte. Eso daba una vidilla que nos ha salvado la salud mental a más de uno. Hay países que lo han organizado mucho mejor y la economía ya se sabe que se va a resentir pero en menor grado.

–Y como creador, ¿se hablará de esto? ¿Habrá más cómic con escenarios apocalípticos?

–Supongo a alguna gente le supondrá una influencia bastante grande. Depende de cómo le haya afectado,porque algunos habrán perdido familiares. Yo, cruzo los dedos, pero del entorno más cercano no he tenido ningún fallecimiento. Afectará sobre todo para personas que se nutran más directamente de la realidad. En mi caso tengo bastante trabajo planeado en el que no tendría cabida.

–¿Se verá reforzado el cine de animación por las dificultades de los rodajes?

–Creo que sólo se aplazan los rodajes pero los equipos creativos siguen trabajando. Siempre teniendo en cuenta la hipótesis optimista de que no haya rebrotes, los rodajes se ajustarán. No digo que no se vaya a notar, porque ahí lo tienes ya, que están en sus casas aburridos subiendo vídeos para hacerse los interesantes. Las estrellas de Hollywood tienen una carencia de atención que es espectacular. En algunos raya el ridículo.