"Me quiero enfrentar en la primera jornada de la FMS a Gazir o a Mecha, ya que estoy en Granada"

Mnak se presenta como Nacho, casi de Granada como la Gata y llega a la primera jornada de la FMS, que se celebra en la ciudad este sábado en el Palacio de los Deportes, con un disco debajo de nuevas bases. El 'rey de los parques' prefiere quitarse la corona para llamar 'hermano' a los que se presenten.

El machismo también tiñe la música que se creó para luchar aunque todavía no ha llegado esta ola al rap ni al freestyle, así que a su amiga Sara también la recuerda. Mnak no ve una línea paralela entre el rap y el free, pero a él ambas le unen. A su amigo Tader también lo abraza a lo largo de la entrevista y, ahora que está a punto de comenzar la nueva jornada, ya quiere estar encima del escenario. Y ganar. Al público de Granada, "al mejor público del mundo", lo quiere a su lado. Y los granadinos lo quieren a él.

Nuevos retos, nuevos formatos. Conejos de indias en el mundo de lo improvisado, aunque suene extraño. La FMS se sale de lo habitual y prefiere reciclar que aburrir, una especia de 'Kings League' del fútbol, pero a nivel artístico. Y sin que nadie lo denomine circo, aunque a veces sí lo sean un poco las redes, pero todo eso a Mnak le da igual.

-¿Cuál es su relación con Granada?

-Me vine aquí con 17 años a estudiar la carrera y cuando terminé me quedé dos o tres años más. Realmente estuve viviendo siete años en Granada. En la parte artística me toca casi todo, ya venía cantando y rapeando, pero aquí se consolidó todo lo que soy. En Granada es cuando empecé a recibir llamadas para dedicarme a este mundo. De algún modo podemos decir que me hice profesional estando en Granada. Mi crecimiento ha sido aquí y le tengo mucho cariño a esta ciudad.

-Empiezan hoy la primera jornada, ¿Qué espera de esta temporada en la FMS?

-Realmente no lo sé, en principio vamos a experimentar un nuevo formato, entonces somos el conejillo de indias. Personalmente creo que va a ser mejor y mucho más dinámico porque el año pasado se hacía un poco largo. Eran batallas de 20 minutos, tú salías y hacías la tuya pero te tenías que ver otras cinco con los nervios y la tensión. Creo que este año va a ser mucho más largo, más rítmico, más sangre y espectáculo. Además viene Mecha de fuera, creo que va a haber una sangre nueva en la FMS que se va a notar mucho.

-¿Algún reto personal?

-Sí, quiero ganar la FMS porque el año pasado ya estuve cerca, el anterior también y solo llevo dos años. Yo mismo no he confiado en mí pensando en que venía, lo hacía pero no iba a ganar nunca. Ahora sí me veo con posibilidades de hacerlo.

-Siendo referente en el freestyle y en el rap, ¿cree que son mundos muy diferentes?

-Sí, sí que lo son. Antes estaba muy unido pero ahora podemos decir que la música y el rap va por un lado distinto al camino que han cogido las batallas. Las batallas son una disciplina y quien está aquí tiene que estar hasta el final con todo lo que conlleva. Yo la música la hago muy lejos del freestyle, es una línea totalmente distinta. El freestyle ya no necesita del rap para vivir.

-No me puedo ir de aquí sin preguntarle por su disco, ¿Qué está ocurriendo?

-Llevo catorce años haciendo música, siempre he sacado rap pero tengo otras cosas como flamenco, pop. tecno y reggaetón. Me gustan todos los registros musicales y en este nuevo disco trabajo con unos chicos que se llaman Araceli sound. Ellos son productores aunque también son músicos, tanto es así, que tienen una banda. Ahora mismo, estamos creando un disco totalmente diferente con melodías nuevas. Creo que a mi público más purista cuando lo saque le va a chocar bastante. Este disco va enfocado a que yo no me aburra haciendo música, quiero probar cuánto puedo rapear, cantar y cuánto flow puedo sacar.

-¿Comparte público en sus dos líneas artísticas: rap y free?

-Más o menos. Ahora mismo me consumen mucho más por el freestyle aunque a los que tengo fieles lo son en ambos. En el rap por ahora somos poquitos, pero siempre estoy muy agradecido.

-¿Hay fecha ya?

-No puedo hablar (risas).

-Hay una corriente que avisa que el mundo del freestyle es tóxico, ¿es cierto?

-Es totalmente falso. He estado en las batallas de parque en Granada, si no he ido a doscientas cada año no he ido a ninguna, ese mundo sí es tóxico. Mucho más que el nuestro. Hubo una época en la que yo era la imagen del parque, me recorrí toda España, gané todo y siempre he tenido mucho respeto con los chavales. A la vez me hice muchos colegas y cuando volvía me sentía rechazado. Escuchaba a gente decir que yo ya no era de aquí, "estás en la FMS, 'redbulero'..." entonces esa gente no puede decir que mi mundo es tóxico porque con los once chavales que están en la FMS me llevo como si fuéramos hermanos y luego bajo a un parque y me siento rechazado. Pero es cierto que para llegar a donde estoy ahora he tenido que estar en muchas de esas batallas. Al final todo depende de cómo seas y lo que proyectes, si tu camino lo tienes claro solo tienes que seguirlo.

-Referente del freestyle en Granada, Andalucía, España y a nivel mundial

-Complicado, pero vamos a ello. En orden te diría que Tader, Skone, Chuty y Trueno.

Referente del rap en Granada, Andalucía, España y a nivel mundial

-Vuelvo a decirte en orden de petición: Tader, Zatu, Kase.O y The Notorious B.I.G.

¿A día de hoy se puede ganar la vida solo haciendo freestyle?

Sí, todo depende del puesto y cosillas varias, pero generalmente a nivel profesional sí.

¿Cuál es su proceso de entramiento?

-Tengo dos formas, la primera es juntarme con mis colegas, poner bases y rapear. Y la otra es coger el formato de la FMS y entrenar sobre ella, aunque esa me gusta menos.

-¿Ensayar bajo el formato FMS supone que haya rimas preparadas?

-Sí, por supuesto. Es que si te sale algo una vez, luego la cabeza te la une directamente, no diría que es algo preparado, pero ya sabes...la cabeza. Por eso mismo prefiero rapear con gente y ya está.

-¿Con quién te gusta más enfrentarte?

-Con Gazir

-¿El freestyle es un mundo machista?

-Sí porque la sociedad ya es machista. El público genera mucho más ese odio porque las pocas chicas que hay lo viven totalmente.

-¿Fue justo el descenso de Sara Socas?

Perder perdió. Hay doce batallas, por perder una batalla no desciendes así que cada uno mire la Liga que está haciendo. Soy muy colega de Sara Socas y ahora no me acuerdo bien de todo lo que ha ido ocurriendo el año pasado, pero lo que sí vi es la última batalla y no fue buena por parte de ninguno. Luego ella salió a dar el discurso y ahí sí que tenía toda la razón porque ha recibido mucha mierda, eso lo he visto yo.

-¿Le afecta lo que digan de usted en las redes sociales?

-No mucho porque solo utilizo las redes para trabajar. Gracias a Dios no soy de las personas que más hate reciba mediante perfiles falsos. Solo me dedico a lo mío, estoy obsesionado con la música. Aunque más que hate, son personas que escriben cosas sin sentido y por aburrimiento. Nosotros, a veces, nos leemos cosas y nos echamos unas risas.

-Queda poquito, ¿ganas de empezar?

-Muchas, muchísimas.

-Con este nuevo formato, no se sabe a quién se va a enfrentar, ¿está cómodo con esa decisión?

-Sí, mejor. Más improvisado, más show y más tensión.

-¿A quién se quiere enfrentar en esta primera jornada de la FMS Granada?

-Mecha o Gazir (risas), ya que estoy en Granada. El público de esta ciudad es flipante, salió como mejor público del año pasado entre todo el mundo. Graná es Graná.