Las recomendaciones de los libreros de Granada para sobrellevar la cuarentena

"El confinamiento está poniendo a más de uno en la delicada situación de leer un libro". La irónica frase aparece en una de las últimas viñetas de Esteban, uno de los dibujantes de cabecera de Grupo Joly. Lo cierto es que, desde el inicio de la crisis del coronavirus, muchos han buscando (y siguen buscando) consuelo y descanso en las páginas de estos amigos de papel. Unos prefieren abstraerse con las novelas históricas, otros con las de ciencia ficción; muchos eligen los cómics y sus historias ilustradas; algunos se quedan con la fuerza y la hondura de la poesía. Hablamos con algunos libreros de Granada para que recomienden algunos títulos interesantes para sobrellevar el encierro.

Marian Recuerda (dueña de Ubú Libros)

Doctor Zhivago de Boris Pasternak (Edición de Galaxia Gutenberg traducida por Marta Rebon). El autor describe la vida rusa tras la revolución bolchevique en este libro. Definida como "la gran novela rusa del siglo XX", ésta recibió duras críticas del régimen comunista y le convirtió en un autor proscrito.

El arte de la guerra de Sun Tzu. A pesar de su antigüedad, se trata de un título extremadamente moderno, que ayudará a reflexionar sobre cualquier tipo de problema y a plantear las estrategias necesarias para solucionarlo sin conflictos.

La belleza del marido de Anne Carson (Lumen). El primer libro que se publica en España de la canadiense es una de las más originales y turbadoras manifestaciones de la poesía de nuestros días. Subtitulado Un ensayo narrativo en 29 tangos, el inclasificable volumen cuenta la historia de un matrimonio en torno a la idea de Keats "beauty is truth", belleza es verdad.

Como si existiese el perdón de Mariana Travacio (Las afueras). "Es una novela a caballo entre Pedro Páramo y Los Siete Samuráis. O simplemente, una novela a caballo. Breve y estremecedora", explica Marian Recuerda, la dueña de Ubú Libros.

Desierto sonoro de Valeria Luiselli (Sexto Piso). La tercera novela de la escritora mexicana combina lo mejor de dos grandes tradiciones literarias, la del viaje y la del éxodo. El conmovedor y necesario relato, que muestra la fragilidad con que se definen los lazos familiares, está protagonizado por un matrimonio en crisis viaja en coche con sus dos hijos pequeños desde Nueva York hasta Arizona.

Mujer al borde del tiempo de Marge Piercy (Consonni). El libro, "una distopía futurista y feminista escrita en los años 80", en palabras de Recuerda, cuenta la historia de una mujer chicana, Connie Ramos, que ha sido encarcelada injustamente en una institución mental de Nueva York.

A lo lejos de Hernán Díaz (Impedimenta). Una novela llamada a reinventar un género. Un western atmosférico en el que cantinas, vagones mineros, indios y buscadores de oro conviven en místicos espacios silenciosos que nos traen a la memoria a Cormac McCarthy y las aventuras del trampero Jeremiah Johnson.

El hombre que duerme de Georges Perec (Impedimenta). Este clásico moderno de Perec narra la peripecia de un estudiante que el día de sus exámenes de sociología decide no levantarse de la cama, abandonar sus estudios y cortar toda relación con amigos y parientes. Encerrado en sí mismo, en su chambre de bonne donde todo es gris, el estudiante se sumerge en la indiferencia más total hacia el mundo que le rodea.

Mi año de descanso y relajación de Ottessa Moshfegh (Alfaguara). El libro del que todo el mundo habla en Estados Unidos. Una novela sobre la falta de ganas de levantarse de la cama. "Puede que esta sea la mejor novela existencial escrita por un autor no francés", Kirkus.

Bartleby, el escribiente de Herman Melville. Es una de las narraciones más originales y conmovedoras de la historia de la literatura. Melville escribió este relato a mediados del siglo XIX, pero por él no parece haber pasado el tiempo. Cuenta la historia de un peculiar copista que trabaja en una oficina de Wall Street. Un día, de repente, deja de escribir amparándose en su famosa fórmula: "Preferiría no hacerlo".

Oblomov de Ivan A. Goncharov. Sin moverse de su diván, enfundado en un raído batín asiático, el héroe de esta novela es la personificación perfecta de la indolencia y la inactividad. "Estar tumbado no era para Oblómov una necesidad como lo es para el enfermo o para el que tiene sueño, ni una casualidad como para el que está cansado, ni siquiera un placer como para el perezoso: era su estado normal".

Paco Cano (Subterránea Cómics Discos)

Blueberry Integral (Norma Editorial). Esta serie guionizada por Charlier y dibujada por Giraud narra las aventuras del teniente Blueberry, uno de los grandes clásicos del western y una de las cimas del noveno arte.

Locas y el resto de títulos del autor de cómics Jaime Hernández, que son, en palabras de Cano, "un gran culebrón en el que desfilan muchos personajes en torno a Maggie y Hoppey".

Las adaptaciones de las novelas noir de Jean Patrick Manchette que hace Jacques Tardi como Griffu (Norma Editorial) y Balada de la costa oeste (Norma Editorial).

El gato del rabino de Joann Sfar (Norma Editorial). El primero de los números de la famosa serie del dibujante francés se trata de un relato poético sobre el judaísmo y los límites de la religión conducido por la voz de un gato, un judío perfecto,que no hace más que cuestionar la fe de su rabino y la veracidad de los textos escritos.Una obra cumbre en la Nouvelle Bande Dessinée francesa.

Cualquier título de Chris Ware "si hay tiempo por delante", aconseja el dueño de Subterránea, como Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo y la serie The Acme Novelty Library. También Rusty Brown (Reservoir Books), su última novela gráfica plenamente interactivo, experimental y a todo color en el que ha estado trabajando 16 años.

Un ruido extraño y hermoso de Zep (Planeta Cómics). "Una obra corta, que se lee pronto, pero puede venir bien en estos días para ayudarnos apreciar ciertos aspectos de la vida rutinaria", explica Cano.

Lucía González Chapi (Ovni Bazar Bizarro)

Patti Smith. She has the power de Ana Müshell (Lunwerg). La autora de esta biografía ilustrada de la madrina del punk lo define como "un libro homenaje, un libro de iniciación a Patti Smith" de 175 páginas.

Mrs. Carrington de Álex Hernández-Puertas y Fidel Lorite (Haus of Glitter). Una glamurosa intriga de mentiras y secretos lleno de personajes extravagantes y situaciones alocadas protagonizada por una mujer rica llamada Leona Carrington.

No vas a aprender en tu puta vida de Miguel Ángel Medina (Libros.com). El libro recopila en una autobiografía de ciencia ficción las peripecias y memorias impostadas de un inadaptado con mucho sentido del humor.

Listas, guapas, listas de Anna Pachecho (Caballo de Troya). En palabras de Laura Ferrero, periodista y editora, la escritora catalana "dibuja un retrato crudo, ácido y lúcido de la clase media". En la novela no faltan además las referencias a la cultura pop de los 90 y los 2000, la exploración de la sexualidad femenina y una constante cascada de ideas cargadas de humor negro.

Salvemos la Jarapa de Weldon Penderton y Transirak de Mr. Perfumme (Niños Gratis). Salvemos La Jarapa es, en palabras de la editorial, "un relato navideño y lésbico sobre lo precario y lo provinciano. La Jarapa ya no existe. Fue un lugar ubicado en Granada ingentrificable poblado por una familia de bolleras ingentrificables". Transirak es el nuevo libro del escritor valenciano David Pascual que tiene por protagonistas a dos hermanas y cuyo punto de partida es Sadam Huseín.

Guerrilla Art Kit de Keri Smith (Libros Singulares). Esta divertida guía enseña cómo las pequeñas acciones artísticas pueden desencadenar en una auténtica revolución. Smith ayuda a despertar al artista que todos llevan dentro. A través de ejercicios, proyectos recortables, diseño de pegatinas y divertidas y emocionantes tareas daremos rienda suelta a nuestra creatividad y a la de los que nos rodean.

Tele de Borja Terán (Somos Libros). Un emocionante recorrido por los ingredientes del éxito de la historia de la televisión en España. Pasado y presente para vislumbrar el futuro de esa tele que nos ha convertido en quienes somos.

El Gran Libro de los Gatos (Blackie Books). Esta antología de literatura felina incluye 42 piezas largas y 250 pasajes gatunos, poemas, cuentos, ensayos y extractos de novelas con los gatos como figuras centrales o secundarios de gran relevancia.

Del caminar sobre hielo de Werner Herzog. El relato del cineasta alemán se compone de reflexiones sobre la fría y absoluta soledad, sobre el mito del viaje como peregrinación heroica y ofrece una continuidad con su obra cinematográfica haciendo al lector testigo del origen de su proceso creativo.

W.I.T.C.H. (Conspiración Terrorista Internacional De Las Mujeres: Comunicados y hechizos). Varios autores, Felguera Editores. Bajo las siglas de W.I.T.C.H. se esconde una sorprendente guerrilla feminista, precursora de las guerrilla Girls, cuyas armas eran los conjuros y hechizos mágicos, el arte feminista y la acción directa.