En recuerdo de Enrique Novi

Además de su faceta de músico, Enrique Novi siempre se prestaba a escribir. Esa faceta de crítico musical, periodista, así como articulista, la llevó a cabo durante tres lustros en Granada Hoy, donde se llegó a convertir en uno de los columnistas más leídos y representativos del diario en su espacio El Termómetro. Tanto fue así, que pese a que su vida y trayectoria siempre ha estado ligada a la música -fue muy conocido también por su gestión de la programación en directo de los conciertos de la sala Planta Baja-, Novi llegó a mostrar su polivalencia con la pluma al escribir de cualquier tema que se propusiera. Su página de música ha tenido distintos nombres: Música Hoy o solamente Música. Anécdota de las piezas de El Novi.

Granada es ahora lo que es culturalmente porque él, siempre relacionado con la música, cantando, tocando, interpretando, programando escribiendo, promocionando, inventando en definitiva y luchando, ha conseguido que esta ciudad musicalmente tenga un respeto. Y eso en Granada es hacer mucho y a él le honra. En medio queda su carácter, sus gustos. Pero nada es para siempre, y su pérdida genera un hueco profundo en el ímpetu y la exigencia de que la cultura avance en Granada y de que sea a su vez, una cultura de progreso, con fundamento y exigente, pues a él, ni le valía cualquier cosa, ni se conformaba con cualquier otra.

Su pérdida, más allá del dolor entre los suyos, obliga a la cultura granadina, especialmente la ligada a la música, a espolear el talento, pues entre los pocos apoyos institucionales y la precariedad que amenaza a quienes quieren dedicarse a la cultura, Granada pierde decibelios de música y de razones para crear industria y cultura tal y como la hemos conocido, desde la burbuja y la pompa hasta últimamente la Estrella.

Fue programador de Planta Baja durante años pero en 2017 tomó el relevo del histórico Mauri al frente de La Estrella. “Cuando uno lleva un bar en el que se supone que se cuida la música, sin pretenderlo, realizas una labor educativa con la parroquia que se crea alrededor”, señalaba Novi sobre un bar que, al tiempo, es una escuela de melómanos.

La gran apuesta del Ayuntamiento para este edición de Fitur es el sello Granada Ciudad del Rock, con una variopinta ruta por distintos locales que guardan alguna relación con la música. “El sello lo tienen bares de tapas cuya relación con la música no va más allá de que al dueño le guste Pink Floid o el flamenco. Me da la sensación de que en el rock and roll, que siempre ha germinado mejor en el underground que en la oficialidad, los valedores van a ser los que no tengan este distintivo en su puerta”, apuntaba Novi. De momento, su bar no la tiene y no la ha solicitado. “No tengo ningún interés en que La Estrella forme parte de esa ruta”, apostilla.