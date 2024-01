Las otras 'sociedades de la nieve': las tragedia de avión de los Andes más allá de Bayona

Para sorpresa de nadie, La sociedad de la nieve, el regreso a la dirección de J. A. Bayona, está siendo todo un éxito. A pocos días de su estreno en Netflix, algo que ocurrirá el 4 de enero, la película, rodada en Sierra Nevada, está gozando de un gran éxito de crítica y público, y poco a poco empieza a convertirse en favorita para ganar el Oscar a Mejor película internacional. Este éxito ha llevado, también de forma lógica, ha reactivar el interés sobre la tragedia de los Andes, un interés que ya se está materializando, por ejemplo, en la publicación de La sociedad de la nieve: así se hizo la película de J. A. Bayona, el cómic making off de la película, firmado a cuatro manos por Desirée de Fez y Endika Rey que en España publicará Norma comic coincidiendo precisamente con el estreno de la película en la plataforma de streaming.

El cómic, que ha sido editado junto a Netflix y la Escuela Superior de Cine y Audiovisual de Cataluña, narra en 300 páginas los entresijos del rodaje de la película, con numeroso material fotográfico y entrevistas con a los miembros del equipo.

Aunque más novedoso, la de Norma no es la única referencia editorial sobre la tragedia del equipo uruguayo de rugby Old Christians Club en 1972. La más obvia es el libro homónimo de Pablo Vierci, que en España publica Al revés, y que tomó Bayona como referencia para su película. El libro, que vio la luz en 2008 aunque a nuestro país no llegó hasta 2022, se trata de una recopilación de conversaciones con los propios protagonistas de la tragedia, y en la edición española aparece una carta del director de Lo imposible a dichos protagonistas, en los que transmite su deseo de llevar su historia al cine.

Pese a servir de inspiración, el libro y la película toman pronto caminos separados. De hecho, el film pasa muy de puntillas por la vida de sus protagonistas antes de tomar el vuelo. Así, por ejemplo, que Gustavo Zerbino, uno de los supervivientes más implicados en las labores de rescate, tuvo una premonición antes de viajar, o que Tito Regules, que no aparece en la versión de Bayona, no cogió el avión porque se durmió tras una borrachera.

Y es que la historia de Vierci, fruto de cómo surgió, destaca más el carácter humano y solidario de los jugadores de rugby durante sus más de 70 días en los Andes. Por ejemplo, en uno de los momentos clave de la película, cuando tienen que recurrir a comer carne humano, la película obvia que Roberto Canessa, uno de los más activos defensores de esta postura, se sintió “la persona más miserable del mundo”, tal y como relata en el libro. La idea del suicidio, presente en muchos momentos, o los mensajes 'mentales' del propio Canessa a su novia, son alguno de los elementos que sí recoge Vierci, pero no Bayona.

Junto a Canessa, estudiante de Medicina en aquel momento y ahora reputado cardiólogo infantil, Vierci publicó Tenía que sobrevivir (2017) escrito por Pablo Vierci y uno de los supervivientes, Roberto Canessa. En esta obra se trazan "se las conexiones entre la delgada línea entre la vida y la muerte que vivió Canessa en el accidente de los Andes y su trabajo diagnosticando cardiopatías congénitas muy complejas a niños recién nacidos y fetos", según explica Al revés, que también publica el libro en España.

El estudiante fue una de las personas que salieron a buscar ayuda junto a Fernando, Nando, Parrado, ahora empresario. Suyo es el libro Milagro en los Andes (Planeta, 2006), donde narra su versión de la tragedia, en la que también perdió a su madre y a su hermana.

No fueron los únicos Eduardo Strauch, ahora arquitecto, o Carlos Páez, empresario, también dejaron escritas sus vivencias en Desde el silencio (Desnivel, 2012) y Desde la cordillera del alma (Planeta, 2019) respectivamente.

Pero sin duda fue ¡Viven! la versión de la tragedia que más impactó en la sociedad. Primero como libro, escrito por Piers Paul Read, y luego como película, dirigida por Frank Marshall, recrea lo ocurrido en los Andes a través de las entrevistas a los supervivientes, mientras que Nando Parrado, al que en la gran pantalla da vida un jovencísimo Ethan Hawke, actuó como asesor técnico en la adaptación cinematográfica.

Estrenada a principios de los 90, la película conmocionó a parte del público, especialmente en las escenas de canibalismo, aunque también hubo quien criticó algunos aspectos, como la decisión de recurrir principalmente a actores estadounidenses para dar vida a los jugadores uruguayos. De cualquier forma, ¡Viven! reactivó, 20 años después, la curiosidad por el accidente ocurrido en los Andes, como ahora ha hecho Bayona, medio siglo después, con La sociedad de la nieve.

La sociedad en la gran pantalla

La de Marshall fue quizá la que más impactó causó, pero no la única adaptación a la gran pantalla de esta historia. Sin ir más lejos, poco después de la publicación de la novela de Piers Paul Read, el cineasta cubano René Cardona, estrenó Supervivientes de los Andes, un título que, pese a todo, pasó sin pena ni gloria.

También el mismo año que vio la luz la película de Marshall se estrenó el documental Viven: Milagro en los Andes, producido, dirigido y escrito por Jill Fullerton-Smith y con la voz de Martin Sheen. Más cercano en el tiempo es Náufragos de los Andes dirigido por Gonzalo Arijon y estrenado en 2006 con varias nominaciones en festivales.