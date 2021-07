Noche histórica de tributos en torno al cante de mujer

Este martes empiezan dos cursos diferentes que tendrán una duración de tres días. En la Fundación Euroárabe de Altos Estudios se inicia el curso de análisis musical George Crumb y la música occidental contemporánea. Este curso busca profundizar sobre este reconocido compositor y su proyecto compositivo. En concreto, cinco ejes articulan el curso: Introducción al lenguaje compositivo de George Crumb, George Crumb y Lorca, Técnicas extendidas y aportación a la escritura musical de George Crumb, La relación entre la composición de Crumb y la tradición occidental, así como la construcción del canon de la música estadounidense en relación a Europa.

Por su parte, del 6 al 8 de julio el Auditorio Manuel de Falla acoge un Curso de guitarra clásica, el cual tendrá 18 horas de duración. En él se enseñarán técnica e interpretación del repertorio para guitarra clásica. Las obras serán de libre elección por los participantes. El profesor encargado de impartir el curso es el artista Pablo Sáinz-Villegas.

A partir de las 20:00h, el Centro Federico García Lorca acoge el tercer encuentro del ciclo Crumb-Lorca. Esta cita servirá para conocer de cerca la relación entre el compositor y el poeta. El Taller Atlántico Contemporáneo, que se define a sí mismo como un conjunto estable de formación abierta, interpretará por primera vez la integral de este particular repertorio lorquiano a lo largo de tres conciertos. Night of the Four Moons se basa en fragmentos de cuatro poemas (Canciones, 1927) que hablan sobre la luna, símbolo de la vida y de la muerte.

El dominio del color de Crumb queda evidenciado en The Yellow Moon of Andalusia, donde emplea seis nuevos poemas del autor granadino, entre ellos La cigarra, un hermoso ejemplo de la palpitante vida en los días de adolescencia y juventud. Ancient Voices of Children aborda con sus audaces combinaciones tímbricas las temáticas de la infancia y de la muerte, ambas trascendentales en el universo lorquiano. Crumb seleccionó los poemas y los combinó en un grupo que nos hace sentir un amor especial por la inocencia infantil, la desesperación de la esterilidad, el dolor indescriptible por la muerte de los niños y la esperanza de que la inocencia infantil incluso pueda ser restaurada.

También a partir de las 20:00h, pero en esta ocasión en el Teatro Alhambra, tendrá lugar una función apta para toda la familia. DA.TE Danza, bajo la dirección y coreografía de Omar Meza, interpretará un espectáculo recomendado para niños de 1 a 5 años y para todo público familiar. Dos amigos que se encuentran en una sala de juegos: descubren que hay agua, fuego, viento y tierra ordenados y a su entera disposición. Un cuarto de juegos puede ser una playa, puede ser un desierto, puede ser el mar. Y también… cuando estamos solos, pueden ser muchos mundo.

Para finalizar la noche, el Teatro del Generalife acoge esta noche un exquisito repertorio de voces femeninas de la actualidad jonda como tributo al cante de mujer. Una apuesta arriesgada con variedad de registros y formas sonoras. Así, los puntos cardinales de más rancio abolengo en la tradición jonda estarán representados por guardianas de las esencias.

Desafortunadamente, una de las protagonistas de la noche, Anabel Valencia, no podrá acudir finalmente al espectáculo por haber dado positivo en Covid. Los cantes que debía ofrecer la cantaora de Lebrija serán asumidos por otras artistas del cartel. El Festival recuerda que, debido a este cambio de artista, las entradas se podrán devolver. Así, la capital hispalense será defendida por Herminia Borja “La Chula”, y Utrera por Mari Peña. La veterana cantaora de Sanlúcar María Vargas une su arte a la voz aguardentosa de Juana la del Pipa, la matriarca de los Agujetas, Dolores de los Santos, y la más joven de la casa de los Sordera, Lela Soto, como embajadoras de Jerez. Granada tendrá a La Nitra y Chonchi Heredia como estandartes, y la Almería de los ‘tempranos’, los registros del cante de Rocío Segura.