La última generación poética salida de la UGR

Dentro de la llamada “poesía joven” se esconden múltiples voces diferentes entre sí que comparten generación e incluso carrera universitaria. Es el caso de Rosa Berbel, María Elena Higueruelo, Francisco Javier Navarro y María Domínguez, estudiantes y egresados del grado de Literaturas Comparadas en la Universidad de Granada.

Muchos de ellos están siendo reconocidos por la escena poética nacional y por prestigiosos premios de poesía como el Premio Antonio Carvajal, el Premio Adonáis y el Ojo Crítico. Este periódico ha hablado con ellos sobre poesía joven, premios literarios y sobre sus estudios.

Cuando preguntamos sobre el término “poesía joven” surgen diferentes respuestas. Francisco Javier Navarro, ganador del XXII Premio Antonio Carvajal dice: “No me siento identificado con el término poesía joven. Las etiquetas solo son útiles cuando sirven para visibilizar algo o para reivindicarlo de un injusto olvido. Hay tantos temas, tantas voces y formas, que la etiqueta sigue sin servir para nada”.

Rosa Berbel, ganadora del premio XXI Antonio Carvajal y del premio Ojo Crítico de Poesía 2019, comenta: “Me molesta cuando el término se usa desde el paternalismo y la condescendencia, porque las críticas que se vehiculan desde ahí, por muy positivas que sean, no dejan de ser una palmadita en el hombro”.

En cuanto a los premios literarios, María Elena Higueruelo, ganadora del XVIII Antonio Carvajal y del 73 Premio Adonáis, opina: “Los premios literarios son, simplemente, una opción más de publicación. Para los que no tenemos experiencia en publicar en editoriales, al fin y al cabo, es una vía que acorta camino y te ayuda, sobre todo, en el ámbito de la promoción”.

María Domínguez, autora de El regreso de la lluvia (Ed. Esdrújula) y Presente y el mar (Ed. Huída), a diferencia de los otros tres poetas, no ha publicado a través de ningún premio literario. “Publicar sin haber ganado un premio es muy difícil. Los premios literarios te ayudan a dar a conocer tu libro. A mi no me importaba mucho al principio esto. Yo fui a Esdrújula Ediciones con una propuesta de escritos en prosa, pero en la misma carpeta tenía algunos poemas. Curiosamente me llamaron no por la prosa, sino por la poesía porque era una propuesta diferente, muy experimental. Tuve la suerte de que les interesó”.

Todos ellos coinciden en que el grado de Literaturas Comparadas les ha influido a la hora de escribir.Rosa Berbel comenta: “Ir más allá de las fronteras de lo poético y de las fronteras de la nación, los géneros y los cánones ha cambiado totalmente mi concepción del proceso de escritura. Ese momento de desestabilización y extrañamiento, de deslocalización, le viene muy bien a los poemas. Si la literatura comparada tiene que ser algo, una sola cosa, creo que consiste en problematizarlo todo, y ahí arraiga también la poesía”.

“Las partes amargas que bajo el Plan Bolonia sufren todas las carreras son, en el caso de Literaturas Comparadas, endulzadas por la belleza de los textos. Un poeta es incomprensible sin sus lecturas y una carrera cuya principal ocupación es leer no puede estar desligada de la poesía que uno escribe”, nos dice Francisco Javier Navarro.

“El tener muchas herramientas de lectura, te aporta tener muchas más herramientas para luego desarrollar la escritura, que es lo que siempre va en consecuencia. A esto se suma conocer a gente nueva interesada por la literatura. En este grado te siente inmersa en una burbuja literaria y te permite dedicarte plenamente a ella”, explica María Elena.

Por último, María Domínguez afirma:“Me ha influido a la hora de escribir, no solo por las lecturas sino por la propia Crítica y Teoría de la Literatura que me han ayudado a ver la literatura desde dentro. También ha influido esta carrera en mí a nivel personal, inter e intrapersonal, por las personas a las que he podido conocer”.