La disputa entre la Junta y Salar acaba con el traslado de las venus al Arqueológico

El descubrimiento de tres Venus, entre ellas una Venus Capitolina en buen estado de conservación, numerosos mosaicos geométricos, restos de pinturas murales y un mosaico figurativo de caza excepcional ha confirmado en los últimos años la importancia de la villa romana de Salar. Los hallazgos han puesto en el mapa de la arqueología a este pequeño pueblo del Poniente granadino con menos de 3.000 habitantes, que ha visto como su Pompeya a pequeña escala se ha convertido en un revulsivo turístico y económico para el municipio. El Ayuntamiento salareño y la Junta pelean ahora por dos de sus venus.

Hace dos años, el Museo Arqueológico prestaba al Ayuntamiento de Salar la venus venera y la venus púdica encontradas en la villa romana hace un lustro. "Las cedemos durante un año para una exposición entre el 9 de junio de 2017 y el 9 de junio de 2018", señala el director del Arqueológico, Isidro Toro. Según una de las cláusulas del préstamo, "los bienes reintegrarán al museo de procedencia dentro del plazo de vigencia de la cesión". Si el prestatario planteara la posibilidad de prórroga debería manifestarlo por escrito antes de un mes.

La prórroga no es posible según el apartado cuatro del artículo 37 de la Ley de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, donde dice que la duración máxima de préstamos para muestras temporales no puede superar los 12 meses. El director del Arqueológico escribió una carta al alcalde de Salar, Armando Moya, el 27 de noviembre de 2018, donde le avisaba de que legalmente no era posible la prórroga ni tampoco el establecimiento de un depósito.

"No amenazamos. Queremos que se cumpla la ley. Ni Granada ni el Museo Arqueológico le roba nada a Salar. Las piezas no son de donde salen, sino de dominio público. Lo dice la ley", avisa Toro, que entiende que cuando "el municipio cuente con un museo legal, homologado, reconocido e inscrito en el sistema andaluz de museos, acorde al artículo 39 de la Ley de Museos, los bienes podrán ser depositados allí, en uno en los museos adheridos al sistema de museos andaluz".

El Ayuntamiento hará llegar las venus al Arqueológico en unos días para evitar así que la Delegación de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Cultura de la Junta les denuncie ante la Fiscalía por un presunto delito de apropiación indebida. La empresa SIT, la misma que llevó el Guernica al Reina Sofía hace 25 años, se encargará del traslado de las dos venus al museo. "Este miércoles no podrá ser por imposibilidad de la empresa", declara Julio Román, jefe de excavaciones de la villa romana de Salar.

Posible exposición de las venus en Navidad

Román cree que las piezas "irán al fondo del museo donde no generarán riqueza, ni turismo, que es lo que estaba generando en el municipio". El director del Arqueológico asegura que los granadinos podrán ver las venus esta Navidad si la Junta inyecta dinero para montar la exposición, ya que llegan a fin de año "sin presupuesto para gastar".

"Los vecinos del municipio entienden que eso es suyo porque las excavaciones se llevan a cabo con el dinero de los salareños. Nadie ha puesto un duro excepto la Diputación. La villa está generando turismo, empleos y economía. Antes no iba nadie al pueblo. Ahora nos visitan más de 8.000 personas al año", defiende el profesor de la UGR, que anima a todas las instituciones implicadas a sentarse en una mesa para dar con una solución.

El jefe de excavaciones de Salar plantea la cesión temporal de la dos venus mientras construyen un museo. "Se les llena la boca a los políticos hablando de la España vaciada y de los pueblos. Ahora tenemos un elemento patrimonial que genera eso que se busca: que la gente tenga empleo en sus municipios y se fije la población a su territorio. Son incapaces de hacer política. El museo debería haberse hecho hace tiempo. Si no pones dinero al menos intentas evitar las trabas burocráticas. Si nos sentamos a hablar encontraremos una solución", asegura Román.

"Sólo pedimos que nos dejen tener el patrimonio en nuestro pueblo. Que las venus esté donde tiene que estar: de donde salieron, en el pueblo donde aparecieron", reconoce el alcalde de Salar, Armando Moya, que pide que les dejen esas piezas, "un reclamo turístico que nos permite avanzar".

"A los políticos se les llena la boca hablando de la España vaciada y de que los pueblos pierden habitantes. Si hay un proyecto de economía local, lo menos que pueden hacer las administraciones es facilitar ese trabajo y no poner piedras en el camino. Pero les da igual el sentir de un pueblo. La sensibilidad por parte de la Junta es nula. Luego critican el despego de los ciudadanos hacia las instituciones", critica el regidor.

Un agravio para los salareños

"Las instituciones no nos ayudan, nos ponen zancadillas. Hasta ahora sólo la Diputación nos ha ayudado económicamente -en los dos últimos años-. Lo demás son promesas. Soy muy escéptico con las promesas de los políticos. Llevarse las piezas es para nosotros un mazazo. Lo consideramos un agravio", critica Moya.

La Junta le ha dado al Consistorio salareño dos opciones: una entregarle dos réplicas de 4.000 euros sin coste para el Ayuntamiento, donadas por la Dirección General de Patrimonio, o que, cuando marque el tiempo establecido por la ley, pueda solicitar una nueva exposición temporal donde otra vez se le volverían a ceder las venus. El delegado de cultura de la Junta en Granada, Antonio Granados, visitará la villa romana el 4 de diciembre para conocerla. Allí le presentarán el proyecto de museo, cuyo encargado es el arquitecto Antonio Redondo Fernández.

Mientras tanto, dice el alcalde de Salar, "pelearemos hasta donde podamos". El municipio ha convocado hoy miércoles a las 18:30 una concentración pacífica "en defensa de su patrimonio" en la puerta del Ayuntamiento.