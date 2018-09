Salar: Testimonio vivo de Hispania

"Esto no hay quien lo pare. Yo no me lo esperaba", reconoció ayer Julio Román, el responsable de las tres excavaciones en la villa romana de Salar, durante una visita guiada al entorno arqueológico. Abanico en mano, medio centenar de personas observaron boquiabiertos y maravillados los últimos descubrimientos de la tercera campaña de excavaciones en la villa romana, que finalizó ayer después de cuatro semanas de intenso trabajo.

El hallazgo de una Venus capitolina en "buen estado de conservación", numerosos mosaicos geométricos, restos de pinturas murales y un mosaico figurativo de caza "excepcional" viene a confirmar -de nuevo- la importancia de la villa romana de Salar. A los descubrimientos se suma otra buena noticia: la intención de la Junta de declarar el lugar Bien de Interés Cultural antes de final de año. La delegada del Gobierno de la Junta en la ciudad, Sandra García, se comprometió el jueves a protegerá la villa romana con una declaración BIC.

La villa, explicó Román, "atesora una serie de particularidades desde el punto de vista de la planta, la arquitectura, la decoración arquitectónica y los elementos decorativos" que la convierten en "una de las mejores de la Bética". El investigador de la UGR también afirmó que la villa romana de Salar podría estar "entre las cinco mejores de la península ibérica -o Hispania, que dirían los romanos- e incluso destacaría si se comparara con las que hay en el Mediterráneo. Se trata de una villa con "restos de pinturas murales, mosaicos de colores y escenas figuradas", y "una conservación de restos en altura insólito -no es habitual encontrar alzados de metro y medio-", precisó.

La tercera campaña arqueológica en el singular espacio, que finalizó ayer, tuvo como objetivo la conservación de los mosaicos geométricos hallados el verano pasado a partir de un pequeño sondeo en el pasillo meridional de la sala. "Se ejercía una presión bastante fuerte sobre los mosaicos y si no conseguíamos excavar en poco tiempo, existía la posibilidad de que los mosaicos se pudieran levantar", explicó Román, cuya sorpresa no pudo ser mayor cuando descubrieron que el peristilo era cuadrangular y no rectangular como dicta la norma arquitectónica romana.

Otro de los cometidos de esta tercera fase de excavaciones era sacar los mosaicos de caza hallados en la fase anterior en el patio central y los espacios aledaños de la parte urbana de la Villa. Casi una veintena de estudiantes de grado y máster de Arqueología de la UGR ayudaron a vaciar estos 36 metros cuadrados de estancia entre el 6 y el 31 de agosto. "Lo normal es que te encuentres restos de mosaicos geométricos. Pero mosaicos figurados en este estado de conservación es excepcional. Podríamos contar con los dedos de una mano las escenas de cacería heroica que hay en la península ibérica. Al menos con este nivel de detalle, este colorido y buen estado de conservación", reflexionó Román, que cree que están ante "uno de los cinco mejores mosaicos del Mediterráneo sin exagerar" en alusión al mosaico con un jinete en actitud triunfal atacando a un jabalí -el de la foto principal del reportaje-. Los expertos ya comparan el hallazgo con el mosaico figurativo de la villa romana de La Olmeda en Palencia y el de la Gran Caza en la villa romana del Casale de Piazza Armerina en Sicilia.

La villa romana de Salar vivió un momento de excepción con el hallazgo de una tercera Venus -datada a finales del siglo II- hace una semana. El descubrimiento reciente supone un punto de inflexión para este yacimiento, que desde su descubrimiento en 2004 se ha convertido en uno de los puntos de referencia en la provincia. La tercera Venus -que se encontró en un perfecto estado de conservación- se suma a las otras dos piezas similares halladas en 2012 y 2013. No obstante, esta escultura es de mayor tamaño y se trata de "una copia directa de la mejor Venus conocida, la de Praxíteles, que probablemente venga de Roma". "Apareció reaprovechada en un muro de época tardía. Estaba como si fuera una piedra más. El detalle de la cara y el peinado se conservan", destacó.

El proceso de restauración de la Venus capitolina, adelantó Román, se iniciará a primeros de este mes y la llevará a cabo el departamento especializado de la Facultad de Bellas Artes gracias a un convenio con la UGR. El responsable de las excavaciones aseguró que puede estar lista en "unas semanas" y que se presentará al público en el segundo seminario de estudios históricos de Salar a finales de noviembre.

Otro de los descubrimientos más interesantes tiene que ver con unos calzos de plomo que aparecen entre la base y la columna de la sala, que no se había documentado antes en arquitectura romana. "Nunca se había visto un elemento de estos. En época medieval, sí. El Palacio de Carlos V los tiene", explicó Román.

El arqueólogo cree que el Proyecto General de Investigación impulsado por el Ayuntamiento de Salar -y apoyado ahora por la Junta- se aprobará a finales de año. El proyecto presupuestado en 155.000 euros es decisivo en el desarrollo de las excavaciones durante los próximos cinco años, ya que permitirá estudiar la parte urbana y rústica del gran complejo residencial romano. "Aquí hay trabajo a corto plazo para 10 años", reconoció Román. Por ahora, sólo cuentan con financiación del Ayuntamiento y la ayuda de la UGR. "Necesitamos una cubierta más grande, un punto de información en la villa, guías, un parking. Espero que los resultados obliguen a las administraciones a invertir", concluyó.