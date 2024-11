La voz de Rafael Alberti sigue viva en Granada

Granada/Han pasado cien años desde que un Rafael Alberti de 22 años publicase Marinero en tierra, una de sus obras más famosas y que le valió el recién estrenado Premio Nacional de Poesía. Ahora, cuando se cumplen también 25 años del fallecimiento del poeta, decenas de estudiantes que apenas superan la edad del portuense cuando escribió su primer libro, llenaron una de las aulas de la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, en el arranque del congreso internacional que estos días acoge la capital con motivo de esta doble efeméride, y que demuestran que su voz sigue aún viva después de "sumergirse en el mar de su bahía gaditana", en palabras de su viuda, María Asunción Mateo.

Precisamente esa conexión entre las nuevas generaciones de lectores y las viejas, muchas de ellas coetáneo del poeta, como la propia Mateo, ha sido uno de los ejes de la primera jornada de este congreso, que desarrolla hasta el miércoles la Universidad de Granada en colaboración con distintas instituciones, públicas y privadas. Ya lo apuntaba antes del inicio Patricia del Pozo, consejera de Cultura, en atención a los medios, donde recalcaba "que los grandes maestros de nuestra poesía tienen que estar pegados a la educación, para que esta generación conozca su grandeza", para después, ya durante el acto oficial, ahondar en esa idea reconociendo lo oportuno de celebrarlo en la Facultad de Cartuja, donde "se forma a los que formarán a las próximas generaciones".

Esa misma idea la retomaba Katia Caballero, decana de Ciencias de la Educación, al destacar el valor literario que tiene Marinero en tierra y el resto de la producción de Alberti, pero también educativo, pues permite reflexionar sobre un concepto clave a juicio de la decana como es el "sentimiento de pertenencia", pero también permite conocer el contexto de España y conocer de primera mano la escritura creativa de la que hizo gala el del Puerto de Santa María durante sus casi cien años de vida.

Por su parte, Remedios Sánchez, catedrática de la UGR y directora del congreso, citó a Alberti cuando dijo aquello de "creo en lo que hago porque es justo", asegurando que era de justicia mantener viva, a través de iniciativas como la que organiza la Universidad, el legado de un poeta que definió como "una de las cumbres de la poesía española".

Hablaba en plural porque junto al de Alberti, el acto de hoy no se puede entender sin otros poetas de su época como Luis Cernuda y, especialmente, el que fue uno de los grandes amigos del gaditano, Federico García Lorca. "Cuando Rafael decía 'Granada' quería decir 'Federico'", comentaba hace unos días la viuda del poeta a este periódico, recalcando el dolor que supuso para este "y para su primera mujer, María Teresa, y toda su generación" el asesinato del autor de Bodas de sangre, al que Alberti siempre prometió visitar en la capital, pero el destino obligó a incumplir su palabra.

Porque Alberti fue tan solo es la proa de un barco, el de la Generación del 27, definida por todos los presentes como "la edad de plata de las letras españolas" y cuya importancia ha sido puesta en valor junto a la del gaditano. De esta forma, en palabras de Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, aunque leídas por Manuel Gahete, el homenaje que estos días se da a Marinero en tierra debe entenderse como algo más extenso, como un homenaje a la poesía, a una generación que "renovó el lenguaje" español de su época, pero también a toda una generación que debió exiliarse tras la Guerra Civil, como el propio autor de Sobre los ángeles.

El nombre del gaditano parece, al menos en esta primera jornada, intrínsecamente ligado al de "sus amigos, no competidores", como definieron todos los presentes en la inauguración y que Del Pozo redefinió como "generación de amigos", un término que después tomaría prestado la viuda durante su ponencia al afirmar que, más allá del nombre propio que figura en el cartel del congreso este debe servir para reivindicar a "autores que por circunstancias no fueron tan populares y reconocidos y que formaron, todos ellos, una generación de amigos. Eso no es una etiqueta, yo oí a Rafael hablar sobre esos escritores, eran sus amigos y los admiraba".

Junto al nombre, aparece también en el cartel del congreso un verso, "y sobre el ancla una estrella", extraído precisamente de Marinero en tierra, donde unas poca líneas más arriba puede leerse "Si mi voz muriera en tierra / llevadla al nivel del mar / y dejarla en la ribera". Un cuarto de siglo después la voz de Alberti no ha muerto y eventos como el de hoy (o el aniversario de la Generación del 27 que está por venir) demuestra que está más viva que nunca.

Resto del programa

Esas ideas apuntadas por los ponentes en las primeras horas del congreso, se irán desarrollando poco a poco en el resto de la programación. Así, sin ir más lejos, tras las palabras de María Asunción Mateo tuvo lugar una ponencia, centrada en la relevancia del Premio Nacional de Poesía en la actualidad, como una herramienta de visibilización. En ella intervinieron, entre otros nombres, Jaime Siles, uno de los mayores expertos en la Generación del 27; Francisco Javier Díez de Revenga, especialista en las vanguardias y de la Generación del 27, sobre las que ha publicado numerosos estudios.

Pero más importante será, ya por la tarde, el recital de poesía en homenaje al poeta, esta vez en la Biblioteca de Andalucía, donde tomarán parte muchos autores inspirados por el gaditano y entre los que se encuentran Begoña Callejón, Javier Bozalongo, Gerardo Rodríguez Salas o Daniel Rodríguez Moya, por citar algunos. Como punto final de este primer día, se ha preparado una actuación de Paco Ibáñez, uno de los amigos más cercanos al poeta, en un recital en el que estará acompañado por la guitarra de Mario Mas.

Mañana, entre otros participantes, intervendrán Julia Pardo, José Juan Santatecla, Francisco José Ibáñez Gea, además de la italiana Loretta Frattale, que pronunciará la conferencia De Marinero en tierra a Canciones para Altair. Por la tarde se estudiará la influencia del escritor en la prensa.

El miércoles, el congreso se cierra con ponencias a cargo de Isabel Llamar o Elena Carrillero y, a las doce del mediodía, como paso previo a su clausura, con un recitan poético de Marinero en tierra por alumnos de Primaria y Secundaria.