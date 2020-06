22 empresas, a la caza del talento TIC en las Jornadas de Contratación OnTech Granada

OnTech Innovation celebra este miércoles 24 de junio la novena edición de sus Jornadas de Contratación, un encuentro entre empresas y profesionales TIC que se traslada al entorno virtual debido al contexto de emergencia sanitaria.

La jornada, una de las actividades más demandadas por las empresas asociadas del clúster con base en Granada, permitirá a un total de 22 empresas TIC dar a conocer sus necesidades de contratación y cubrir 300 vacantes con profesionales cualificados procedentes de las universidades de Granada, Málaga, Sevilla y Córdoba, así como de los centros de Formación Profesional de Andalucía.

"En esta jornada reunimos a todos los actores tecnológicos con el objetivo de dinamizar el sector TIC y agilizar los procesos de captación de talento de nuestras empresas", explica el secretario general de OnTech Innovation, Vito Episcopo.

Las 22 empresas que participan en la jornada (Bi4Group, Datagram, Mnemo, Unit4, ELCA, NGA Human Resources, Seven Solutions, Indra Sistemas, Axesor, RTI International Spain, Cívica Software, Nazaríes IT, Fidesol, Business Go, JTsec, Adessa, Funditec, Grupo Trevenque, PC Componentes, Soltel, Emergya y Deloitte) ofertarán más de 300 vacantes, destinadas principalmente a ingenieros informáticos y de telecomunicaciones.

Durante la jornada, las empresas participantes darán a conocer sus vacantes y los perfiles que necesitan para cubrirlas en una ronda de presentaciones breves en las que también trasladarán a los aspirantes la trayectoria de la empresa, el sector en el que opera y las tecnologías que utiliza. Por su parte, los profesionales TIC que asistan a la jornada podrán conversar con los responsables de comunicación y mantener una primera entrevista de trabajo personal a través de la plataforma.

En las ocho ediciones anteriores de esta iniciativa, las empresas asociadas a OnTech Innovation han ofertado un total de 1.800 vacantes, lo que demuestra el potencial de un sector TIC que se encuentra en pleno crecimiento. Además, a través de la plataforma online del clúster, las compañías TIC andaluzas publican periódicamente sus ofertas de empleo.