Albert Rocas y el piloto automático

Afinales de marzo, Albert Rocas (uno de los mejores jugadores en la historia del balonmano español) anunciaba su retirada. Hace unos días dejaba unas más que interesantes líneas en Twitter acerca de las carreras deportivas y los 'sueños' de sus protagonistas. Me parece genial que estos puntos de vista, poco comunes y poco mostrados, salgan a la luz. Por lo general, el impacto que generan suele ser grande, además de remover y proactivar más de una conciencia.

Tomo como referencia esta cita de su texto: 'un sueño no es solo jugar a balonmano, un sueño es vivir cada día con pasión en lo que haces y para ello hay que estar preparado para asumir nuevos retos'.

Vivir un sueño puede ser un PRIVILEGIO, pero como todo, si no está bien enfocado se puede volver en tu contra. Si este sueño te mantiene en una burbuja, olvidando el ver más allá, el estar preparado, el acordarte de tus prioridades, de tus objetivos… Podrás disfrutarlo mucho, no lo dudo, pero como dice Rocas, cuando despiertas de 'ese' sueño tan bonito lo primero que sientes es DESCONCIERTO, no sabes si el estar despierto será tan bonito como soñar.

Le veo una clara relación con uno de los más odiados de la PSICOLOGÍA, el PILOTO AUTOMÁTICO. La cara 'rutinaria' del DEPORTE aparece cuando caemos en la sensación de 'falso control', de vivir bajo la capa de 'estar haciendo lo que te gusta' y no querer salir de ahí, cuando la realidad es muy distinta. Este tipo de sueños puede dejarte encerrado en una vida que no es real.

Su cara más 'agradecida' aparece cuando buscas plenitud, cuando te pierdes, pero te encuentras, cuando llevas la pasión más allá… En definitiva, cuando eres capaz de VIVIR ese día a día. Mi pregunta es ¿Por qué no aprovechar estas oportunidades para enlazar todo y así poder disfrutar de un sueño real? Nadie te obliga a que tu vida gire siempre en torno al deporte, pero nunca es demasiado pronto para ser consciente de tus privilegios y de lo que puedes llegar a hacer. Nada es eterno