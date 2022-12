Navidades anticipadas

El habitual rally de final o comienzo del año en las bolsas parece haberse anticipado. Desde los mínimos de principios de octubre, el conjunto de las acciones mundiales ha recuperado más del 15%, impulsado por unos datos de inflación y de actividad algo mejores de lo esperado y por las expectativas de un próximo final de las subidas de tipos.

El problema es que este rebote puede estar consumiendo buena parte del potencial alcista, no solo a corto plazo, sino para el conjunto de 2023. Las valoraciones han vuelto a unos múltiplos exigentes teniendo en cuenta todas las incertidumbres económicas, geopolíticas y financieras, cuando además se espera que los beneficios empresariales caigan moderadamente por el estancamiento del PIB y el aumento de costes laborales. Por esto no extraña que la mayoría de los informes de perspectivas que están publicando las casas de análisis muestren objetivos de los índices en 12 meses no muy alejados de los niveles actuales.

Este limitado recorrido en el escenario central, con evidentes riesgos a la baja, aconseja una estrategia prudente en la exposición total en renta variable hasta que se corrija una parte sustancial del rebote o que se vislumbren una salida del bache económico y una relajación de las políticas monetarias.

Sin embargo, es un entorno propicio para que algunos sectores y temáticas batan a los índices. Conviene aprovechar el mayor potencial de los negocios beneficiados por las subidas de los tipos y por la energía cara, y la mayor resiliencia de aquellos con poder de fijación de precios, lo que justifica nuestra preferencia por los sectores financiero, energético y sanitario.