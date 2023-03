Cuando un alcalde prepara su reelección tiene que negociar la lista con el aparato de su partido. En ese menester, los titulares de Sevilla y Málaga corren distinta suerte. PSOE y PP han intercambiado papeles. Cuando los socialistas andaluces estaban al mando, tenían normas que ahora incumplen. En el PP, además de gozar del poder, tratan de establecer reglas que den consistencia a la organización. De la Torre (de 80 años) se encamina hacia su sexta victoria. Es difícil chistarle. En su intervención del martes en el 30º aniversario del parque tecnológico Málaga TechPark hizo una exhibición de agilidad física y mental, eclipsando al presidente de la Junta. Moreno afirmó que De la Torre lleva 18 años de alcalde, y no; son 23. Ya ha devorado a cuatro potenciales delfines: Manuel Atencia, Joaquín Ramírez, Damián Caneda y Elías Bendodo. Todo el mundo dice que está mejor que hace cuatro años. Es más joven que Biden (un mes) y se le nota mucho.

Ir de número dos en su lista puede ser trampolín a la Alcaldía, asiento eyectable o pasarela para otro cargo. Hay apuestas por Elisa Pérez de Siles, concejal de Comercio, Vía pública, Actividad empresarial, Contratación y Compras. No es la única. Para tan delicada posición se propugna también a la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, actual delegada de la Junta en Málaga, que pudo ser consejera en el gobierno Juanma II y no quiso. Presidiría la Diputación y se establecería como norma lo que hizo Bendodo ocho años: los alcaldes que ejerzan su función y un presidente que gobierne desde la Diputación la provincia y el partido. Esto tendría el inconveniente de retirar a quien ocupa el puesto ahora, el alcalde de Rincón de la Victoria, que no está haciendo mal desempeño. Y además de esas opciones está la voluntad del poderoso alcalde, que de momento no suelta prenda.

Más fácil le ha resultado al aparato del PSOE sevillano dejar como un queso gruyer la lista del alcalde para la reelección. Entre la intervención de Alfonso Gómez de Celis, con un poder vicario de Sánchez, y la santa voluntad de los secretarios de las once agrupaciones socialistas de la capital, han puesto en precario a Antonio Muñoz. A uno de sus brazos derechos, el concejal Juan Manuel Flores, responsable de Habitat urbano y Cohesión social le han ofrecido ¡el número 13! Lo que no sólo es una falta de respeto a la labor de este médico, sino también al alcalde en ejercicio. Flores ha renunciado a ir en la lista. Hay muchas maneras de tomar el pulso a los partidos. Esta es estupenda.