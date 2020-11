Autovía de la Vega

Cada día es más evidente que los gobernantes y las élites que nos han traído las crisis no pueden ser quienes nos saquen de ellas. Como no han asumido su responsabilidad en los errores cometidos no tienen ideas nuevas y sólo les interesa aplicar las mismas recetas que han enfermado nuestro planeta, nuestra economía y en definitiva nuestras sociedades. Pretenden seguir con lo que en el argot económico se denomina como BAU (Business As Usual), y en castellano se traduce como "lo de siempre" o "aquí no pasa nada". Pero sí que suceden cosas, y muchas de ellas tan graves como el cambio climático o el Covid-19. Por un lado, la pandemia nos está enseñando la importancia de tener sistemas productivos localizados y autosuficientes. Por ejemplo en muchos lugares hay emergencias alimentarias relacionadas con el Covid-19 de tal manera que la ciudadanía e incluso algunas instituciones han tomado consciencia de la necesidad de cuidar y fomentar los sistemas alimentarios locales para disminuir las incertidumbres en el abastecimiento. Sin embargo, las élites siguen apostando por traer los alimentos de lejos al tiempo que fomentan la destrucción de las agriculturas tanto locales como de las zonas exportadoras.

Por otro lado, el cambio climático y el agotamiento del petróleo (y de otros muchos recursos energéticos), nos están mostrando la urgencia de una transición ecológica que sólo será sostenible si reducimos drásticamente el consumo de energía y materiales.

Pero como ni les interesa ni tienen capacidad para plantear otras alternativas los gobernantes siguen empeñados en la construcción de grandes infraestructuras, principalmente para los coches. Se trata de estrategias fracasadas pues no solucionan los problemas de movilidad sino que los multiplican al tiempo que incrementan el consumo energético, la contaminación y la destrucción del territorio (incluidos los espacios agrarios).

Me decía el profesor Rafael Hernández del Águila que en Granada el BAU toma forma de VAU, Viales de la Aglomeración Urbana. Estas autovías planificadas en los 90 del siglo pasado dejaron de tener sentido para la movilidad metropolitana hace mucho tiempo, con el problema añadido de que pueden destruir cientos de hectáreas de Vega. Pero el gobierno andaluz sigue en lo de siempre y pretende construir el VAU9, la Autovía de la Vega, cuando todo el mundo sabe que en la Vega se deben cultivar hortalizas y no coches. Si Juanma Moreno no rectifica, quienes amamos Granada pararemos este atropello a nuestro territorio como ya hicimos hace una década.