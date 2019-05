10-7-4-3-3

Cuando Rajoy con mayoría absoluta no se atrevió a cambiar la ley electoral para que gobernaran las listas más votadas, el PSOE calló, lo que hoy seguro no haría, al menos en Granada, en donde, tras su victoria, Paco Cuenca se va a quedar en la oposición, sin ser alcalde del Consistorio local, aun a pesar de encabezar la lista más votada.

Así son las cosas, máxime cuando la misma noche electoral Sebastián Pérez se veía ya como alcalde in pectore, porque lo tiene todo ya pactado con Luis Salvador y no le será difícil pactar con Miralles, que, por cierto, se dio de baja en el PP tan sólo hace unas semanas, siendo ya candidato de Vox, tras 20 años de militante popular.

Y es que el PP ha mantenido el tipo a pesar del partido anti Sebastián de Juan García Montero y de Vox y su escisión (el PLIE).

No obstante, a pesar de tener la llave de gobierno a derecha e izquierda, el gran perdedor de estas elecciones municipales es Luís Salvador, que, tras augurar una espectacular subida de los naranjas, se queda como estaba. Porque el mensaje de que el PP es un partido amortizado no les ha favorecido, ya que los votantes de derechas se han asustado tras los resultados de las generales y han vuelto al redil del PP y no a Cs como esperaban. Y a nivel local, el estudio psicomorfológico de la cabeza de Salvador -comentado hasta en los medios nacionales- ha perjudicado más aún a un partido claramente dividido en la capital. Pero, paradójicamente, a pesar de su fracaso electoral, puede que Salvador sea el próximo teniente de alcalde de Granada.

El otro gran perdedor es García Montero, que creía que iba a sacar de 1 a 3 concejales y se ha quedado en ninguno, como he repetido desde que presentó su experimento personalista. Lo único que ha conseguido es que el PP no saque un concejal más, pero de poco le ha servido, porque, aún a su pesar, Sebastián será alcalde y él no será concejal.

Los experimentos personalistas sólo han dividido el voto, nada más. Gutiérrez, De Haro y Rivas, ex ediles de la ex marca blanca de Podemos, se quedan sin concejales y hacen bajar a la suma de la izquierda morada.

Otros que han ayudado a la dispersión y que ni tan siquiera alcanzan los mil votos son Pacma, Equo, Más Granada o PSLF.

En fin, ahora que parece que el centro derecha dirigirá los designios de Granada, bienvenido seas Sebastián como nuevo alcalde, y esperemos que pienses en lo que los granadinos te pedimos y que por encima de intereses partidistas defiendas siempre a nuestra ciudad.