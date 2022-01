'Bamos vien'

En muchas ocasiones, cuando algún conocido, que llevamos tiempo sin ver, nos pregunta "¿qué tal todo?", la respuesta siempre suele ser "ahí vamos" o "vamos bien", una respuesta prefabricada que rara vez dice nada. Muchas veces recurrimos a ella porque, si tanto hace que no vemos a esa persona, es porque no es alguien tan importante, por eso recurrimos a ese comodín. Es una respuesta tan vacía y carente de significado que, muchas veces, no importa siquiera cómo se escribe.