Basta ya, dimitan ya

El desgobierno local de Luís Salvador y el resto de concejales que supuestamente estaban al mando de esta ciudad es ya insostenible. El último en entrar en la escena ha sido Juan Marín, para darle un toque de atención al alcalde, para que forme gobierno o, según advierte, habrá que buscar otras salidas…

Ante este monumental embrollo de mentiras, intrigas e intereses exclusivamente personales de políticos cuyo único objetivo es salvarse ellos y sus sillones, la ciudadanía atónita sólo deseamos que estos "representantes" que no nos representan ni a Granada ni a los granadinos, dimitan cuanto antes, para que no sigan hundiendo a nuestra tierra más aún en el profundo ostracismo que sufre desde tiempo ha.

Hervías el primero, a quien, en un alarde de ausencia de ética política, le ha faltado tiempo para traicionar a sus ex colegas y revelarnos que el 2+2 fue lo pactado entre C´s y PP, mientras Salvador sigue enrocado en el 4.0, dos de sus concejales lo abandonan y seis del PP dejan sus responsabilidades de gobierno porque Salvador ha pasado de ángel a demonio en un suspiro y porque ahora lo dice Teo desde Madrid y Juanma desde Sevilla.

Marionetas y más marionetas locales y paracaidistas que Granada no se merece, y que, por su falta de dignidad y coherencia, y por desatender sus responsabilidades para con la ciudad, deberían dimitir y no seguir cobrando de las arcas públicas por no hacer nada ni por y ni para Granada. Y es que estos desgobernantes que han contribuido al hundimiento de Granada deberían no ser votados nunca más por su falta de ética pública y de servicio a la comunidad, que es para lo que fueron elegidos, Nada han hecho ni nada harán por Granada, sólo servirse de lo público en vez de ser servidores públicos.

Ante este desolador panorama, la sociedad civil granadina está viva y se rebela ya contra tamaño agravio continuo a Granada y a sus intereses. Es pues la legitimada para tomar el relevo de esta nefasta política del Me First, para dar paso a una política más ética, más digna y de servicio real a Granada y los granadinos.

Hoy la sociedad civil de Granada da un gran paso contra el insólito desgobierno que padecemos, una sociedad civil que no piensa en lo que Granada puede hacer por ella, sino en lo que ella puede hacer por Granada. Una sociedad civil que no debe permitir que se decidan de nuevo desde el PP y C´s de Madrid y Sevilla cuáles de sus esbirros nos gobernarán los dos próximos años.

Y es que Granada dice basta ya de desgobierno, tengan la dignidad que hasta ahora no han demostrado y dimitan ya todos ustedes. Granada merece otra política.