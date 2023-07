Desde que a las doce del mediodía del pasado miércoles recibiera de su antecesora, Pilar Aranda, el birrete y el bastón que le acredita como nuevo rector, Pedro Mercado se ha convertido en uno de los referentes imprescindibles para nuestra ciudad. En su primera intervención ante la comunidad universitaria y las fuerzas vivas, Pedro marcó su hoja de ruta reclamando defender la Universidad de Granada como un “bien común” y “espacio de libertad”, algo muy de agradecer ante los tiempo que corren.

Los planteamientos de Pedro Mercado, han calado en una muy amplia mayoría de la comunidad universitaria y algo fundamental para la confianza de un equipo que tiene ante sí la responsabilidad de llevar a nuestra Universidad a las puertas de su V Centenario y de gestionarla en un periodo apasionante, por los retos que se le abren a la propia institución universitaria, pero también al territorio sobre el que asienta.

Aunque siempre hemos hablado de que Granada no se entendería sin nuestra universidad, no es menos cierto que hasta no hace tanto, acusábamos a nuestra “alma máter” de vivir de espaldas a las necesidades de Granada, más atenta a sus claves endogámicas internas que a las demandas sociales de su entorno. Sin embargo, ese escenario ha cambiado radicalmente en los últimos ocho años, durante los cuales, su antecesora, Pilar Aranda, ha sido capaz de situar a la UGR en el centro de cualquier proyecto ilusionante y de futuro para Granada y su provincia y lo ha hecho además desde la cada vez mayor autoridad científica, innovadora e investigadora y del espíritu de consenso y acuerdo que ha sido capaz de tejer con instituciones y partidos. Mantener, y si se puede incrementar, ese “espíritu Aranda”, será uno de los principales retos del nuevo rector, cosa que no dudo que va a conseguir, dado su talante y trayectoria.

Pedro Mercado, va a tener la enorme responsabilidad de dirigir una de las mejores universidades de España y el mundo, lo cual ya es mucho decir. El nuevo rector tendrá que seguir liderando iniciativas y sumando voluntades en proyectos fundamentales para nuestro futuro.

Pedro Mercado recibe una universidad situada entre las 200 mejores del mundo según los rankings más solventes, con algunas de sus facultades y profesores en la Champions League de la innovación y la investigación, una de las más atractivas para el estudiantado internacional,

Mis mejores deseos para el nuevo rector y su equipo, porque sus aciertos repercutirán no solo en la institución que tiene la responsabilidad de gobernar, sino también en toda nuestra ciudad y provincia.

Como diría el doctor honoris causa de la UGR: ¡Bienvenido Rector!