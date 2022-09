Llegada en paracaídas directamente de Alicante, Olona vino a colarse en la vida de los granadinos y en las listas nacionales y autonómicas de su ya ex partido, enarbolando la bandera de Granada y de Andalucía cuan inigualable adalid de una provincia y autonomía que ni conocía ni entendía.

El resultado final de Olona en nuestra tierra ha sido el no aguantar ni en Granada ni en Andalucía, donde ya se veía hasta de presidenta.

Ha puesto los pies en polvorosa y se ha largado de una tierra a la que nada le unía, pretendiendo volver a Vox-Madrid como si no hubiese pasado nada. Pero Vox le ha dado portazo a su ex, porque querer ser cabeza de lista de todo, colándose siempre como número uno, y luego no querer representar a quienes han confiado en ella, es inaceptable.

En los mentideros se rumoreaba que C'Olona se colaría también como número uno en las elecciones municipales, y también en Granada. Se ve que aquí nos han tomado por pardillos para colarnos a todos los paracaidistas de España.

Pero el que una sola persona sea número uno de la lista en las elecciones generales, en las autonómicas, y, como remate, en las municipales, es algo inaudito que finalmente no sucederá.

Olona no va a poder colarse nuevamente en las listas de Vox, ni tan siquiera como posible alcaldesa-empadronada de Salobreña, y tampoco creo que se atreviera a presentarse a la alcaldía de Granada por un partido personalista creado para su mayor gloria.

Su estrategia será pasar de ser la Macarena de Graná a ser la Meloni de España, esperándose a que Vox se hunda en las municipales para después aparecer como una renovada Olona, con un partido nuevo, el sustituto más personalista de Vox.

La política es libre, y Olona lo es para decidir su futuro político. Sólo le pediría que no tomase más a Granada como lanzadera para sus ambiciones personales, y que nos deje ya tranquilos a los granadinos.

Ni ella es Macarena de Graná ni lo ha sido nunca. En su periplo nacional sólo habló en clave nacional, y en el andaluz, se ha largado.

No intente más ser Macarena de Graná, porque aquí ya se ha colado dos veces y no la queremos nuevamente usando nuestra provincia como trampolín para sus aspiraciones.

Los granadinos necesitamos gente que se preocupe de verdad por nuestra tierra y nuestros intereses. Granada no merece que vengan más colones. Con Olona -y con Hervías- ya hemos tenido suficiente en los últimos años…