El diccionario de la Academia recoge varios sentidos de "particular". De ellos, hoy nos interesan dos: Primero, particular es "privado, que no es de propiedad o uso públicos". En este sentido hablamos, por ejemplo, de una calle particular. En Granada hay varias. Una de ellas tiene un rótulo con las palabras "calle particular", que más que información transmite una advertencia. Está cerca de la calle Trabuco, de la que hablé el otro día, y de Niños Luchando (de esta no he hablado aún, porque me resisto al chiste fácil, pero la conducta de los políticos granadinos quizá me obligue a hacerlo).

En un segundo sentido, particular es "especial, extraordinario, pocas veces visto". Algo puede ser particular por extraordinariamente bueno o por extraordinariamente malo. Lorca opinaba que la burguesía granadina era particular de la segunda manera. Concretamente dijo que era "la peor burguesía de España". Pero algo ha cambiado: quizá aún tengamos la peor burguesía, pero también alguna de la mejor. Así, una empresa granadina llamada Vircell, que produce reactivos para diagnosticar enfermedades infecciosas, ha desarrollado una PCR que detecta el coronavirus en 90 minutos. Ahora quiere producir otra que delate la cepa británica. Mal no le irá a la empresa, porque acaba de comprar el edificio contiguo a su sede del PTS y está presente en 80 países.

Hay empresas que crean riqueza de buena manera y hay empresarios comprometidos con su tierra, como los seis presidentes de Cámaras de Comercio que se reunieron el otro día para reivindicar que se mantenga el trazado oficial del Corredor Mediterráneo. La ciudad más interesada en que esto ocurra es Granada, pero en esa reunión no estuvo Gerardo Cuerva, presidente de nuestra Cámara. Cuerva es, además, presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y de la Cepyme, amén de vicepresidente de la CEOE. Con tantos cargos, queda claro que Cuerva no es un particular cualquiera: es un particular muy particular.

No sé si Cuerva no asistió a la reunión porque no tuvo tiempo o porque no estaba particularmente interesado. Rousseau distinguía entre el interés general y el particular, y decía que el interés de una asociación, como la Cámara de Comercio, parece general desde la perspectiva de sus socios, pero es particular mirado desde lo común. Lorca diría que ojalá la burguesía granadina fuera capaz de moverse, aunque fuera por su interés particular. El empresariado de Granada debería movilizarse ya por el tren. No sé si no lo hace porque tiene una agenda inconfesable, o por nada en particular.