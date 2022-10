Consensuando el futuro

Las ciudades son, nos guste o no, el reflejo de quienes la habitan. Pero es innegable que no todas las personas que habitan la ciudad tienen el mismo poder para influir en cómo es y, muy especialmente, cómo será en el futuro la ciudad. Por eso, en contra de algunos mantras que se han consolidado en los últimos tiempos, votar es importante. Votar nos permite, a cada ciudadana y ciudadano, influir en quién tomará las decisiones que construirán la ciudad del futuro. Y ese no es un tema menor.

En Granada los acontecimientos que se han ido sucediendo en la plaza del Carmen desde junio de 2019 hasta hoy dejan bien claro la necesidad de pensar bien a quién le damos poder, cuál es el modelo de ciudad que nos representa y cómo trazamos el camino para su construcción.

Todo esto viene a cuento de la candidatura de Granada a ser la sede dela Agencia de Inteligencia Artificial.

Esa candidatura, nacida hace ya muchos meses con el impulso del ayuntamiento, ha conseguido aunar en torno al proyecto un consenso institucional y ciudadano que tiene, en nuestra ciudad, pocos precedentes. Ahora que se acerca el momento de hacer público el proyecto y confrontarlo con el de otras ciudades, ese consenso es más relevante que nunca. Sentar en torno a una mesa a la Diputación, a la Delegacion de Gobierno de la Junta, a la Subdelegación del Gobierno de España, a la Cámara de Comercio, a los dos sindicatos mayoritarios y a la Universidad, todos ellos convocados por el Ayuntamiento de la ciudad es un hito con pocos precedentes en nuestra historia reciente. Hacer que, además todas esas personas acuerden una hoja de ruta común para representar las aspiraciones de Granada es un paso aún más trabajado. Un paso en la buena dirección para lograr el objetivo previsto: que sea la nuestra la ciudad elegida para instalar la sede de esa Agencia, semilla de un profundo cambio en el tejido productivo local y con repercusiones innegables en nuestra economía y empleo.

Este trabajo, liderado por el Ayuntamiento de Granada y bajo el gobierno del Partido Socialista, es el que nuestra ciudad necesita y para el que debieran de esforzarse todas las personas a las que hemos delegado como nuestros representantes.

Bienvenido sea este consenso, por inusual que nos parezca. Y esperemos al día 4 de noviembre para saber si el trabajo bien hecho obtiene los frutos merecidos.