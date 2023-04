"Hay ropa tendida" es un dicho muy popular en España que se suele utilizar en una conversación cuando uno de los dos contertulios quiere decir al otro que no deben seguir hablando de un cierto tema porque hay alguien presente que no debe escuchar o enterarse de dicho tema. En este caso no hay problema porque la ropa tendida está en el último piso y desde ahí difícilmente se puede pegar la oreja.