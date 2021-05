¿Elecciones en otoño? ¿Votaremos a Espadas en Granada?

Qué va a pasar en Andalucía... No hay corrillo que se resista estos días a especular sobre el efecto del 4-M fuera de Madrid. Es curioso. Cataluña sigue sin gobierno sumida en su propia espiral de intereses cruzados pero a nadie se le ocurre extrapolar lo que allí se votó el 14 de febrero a otros territorios. Porque es evidente que no tiene nada que ver; porque son otro país (¡será por evidencias!) y porque aquí, en España, votamos con otras referencias e inquietudes.

Andalucía y Madrid, sin embargo, están obligadas a entenderse. Como nos ocurre en Granada con Sevilla. Nos gustará más o menos, transitaremos por más fases de tirria y ojeriza que de idilio, pero no hay más remedio que asumir los galones. Justo esa hoja de ruta que nos resistimos a entender: que el sistema de partidos en España, con contadísimas excepciones, es de disciplina militar y no todos nos movemos en el mismo escalafón. Se puede influir, negociar y pactar (ahí sigue Pepe Entrena demostrándolo y saliéndose con la suya con el PSOE de Pedro Sánchez) o se pueden abrir guerras de trincheras con resultados más que inciertos: el PP andaluz, ahora desde el damero de Sevilla, es reincidente. La batalla entre el PP regional (el Junts x Málaga de Bendodo) y Génova 13 por ver quién manda a este lado de Despeñaperros ya va por escaramuzas de barrio. ¿De verdad hemos tenido que ver cómo un diputado, un histórico de los populares en Sevilla, le daba la espalda en el Parlamento a Virginia Pérez? Echo la vista atrás y tengo que llegar a mi etapa en la escuela para recordar un comportamiento tan pueril. Y ya que mis compañeros hispalenses no lo dicen y desde los partidos que se disputan la bandera de la igualdad y el feminismo miran para otro lado, lo escribiré con todas sus letras: el gesto de protesta de Toni Martín fue puro machismo. ¿Lo habría hecho si el presidente del PP de Sevilla fuera un hombre? Pues eso.

No crean que me alejo de la pregunta inicial. Son solo unas pinceladas para que no perdamos el contexto ante la posibilidad de que haya elecciones anticipadas en Andalucía este otoño: si sabrá aprovechar el PP andaluz el tirón de Ayuso en Madrid; si podrá capitalizar la aceleración de la campaña de vacunación contra el Covid; si cogerán al PSOE todavía abierto en canal tras el enfrentamiento que ya se ha fijado en las primarias socialistas del 13 de junio...

Demasiados condicionantes, enrevesados, imprevisibles y complejos, que terminarán siendo absolutamente secundarios ante una realidad marmórea: se hará lo que decida el PP. El que manda, el de Casado. El de Hervías y García Egea.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, compareció este jueves para explicarnos a todos los andaluces cómo saldremos este domingo del estado de alarma pero el trasfondo de su comparecencia tenía tono electoral. Que no se van a "distraer ni lo más mínimo" de lo que importa en nuestra comunidad: conseguir cuanto antes la inmunidad de rebaño y reconstruir la economía. En clave de partido, desde su equipo ya apuntaron hace unos días que había que "dar tiempo a que Cs se recupere" en Andalucía. Es decir, que no planean -por ahora- el adelanto electoral.

¿Pero lo habrá? Me cuentan que en Génova lo tienen claro. Que hay que aprovechar las circunstancias y que el momento dulce para el PP de Moreno Bonilla sería este otoño. Y me cuentan, además, que Fran y Teo no solo tienen argumentos, también capacidad de maniobra. Bastaría con que El Lobo movilizara a los suyos (entre ocho y diez parlamentarios) para que se pasaran al grupo mixto y se montara una crisis regional que obligara a abrir las urnas. Es decir, que nos guste o no, manda Madrid. Como siempre.

Como acaba de ocurrir en el PSOE. Susana Díaz no ha tenido más alternativa que reivindicar ella misma el adelanto de las primarias para decidir el cabeza de cartel socialista a la Junta. En cuestión de horas, Ferraz ha movido ficha y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha confirmado lo que se daba por hecho desde hace semanas, que habráduelo de titanes para decidir el futuro de los socialistas andaluces. Para la hasta ahora secretaria general del PSOE-A (tiene que dejar el cargo para entrar en campaña), no había más opción que ratificar su intención de plantear batalla. Ni un paso atrás.

El examen para Juan Espadas es doble y no está claro cuál será más difícil. El primero, el de las primarias de junio, se lidia entre los militantes y ahí sigue teniendo un peso muy importante lo que dicten los secretarios provinciales y líderes de las agrupaciones locales. Pensemos que gana, que se imponen las ganas de renovación y vayámonos a otoño en un escenario electoral con un malagueño y un sevillano midiéndose en las urnas: ¿es Espadas un cartel potente, movilizador y de ilusión con suficiente fuerza para recuperar San Telmo?

Encuesta entre mesa camilla y barra de bar: -¿Votarías a Juan Espadas? -¿A quién? -El alcalde de Sevilla -¿Otro sevillano? Lo de que no sea conocido se puede arreglar (al menos intentarlo), que sea sevillano no. No veo mucho entusiasmo en Granada por votar al regidor hispalense. Ni en Málaga ni en Almería... Dicen al otro lado de la A-92 que son cosas de catetos, que en Andalucía oriental no nos enteramos, que esto no va de DNI… Bien, hagamos autocrítica en estos reinos de taifas pero si también se hace a los pies de la Giralda: el cabeza de cartel importa (lo del 'soso' de Gabilondo ha sido un error de libro) y empieza a resultar preocupante que el PSOE-A no sea capaz de promover un liderazgo potente fuera de la muralla de la Macarena. ¿No se va a presentar nadie más a las primarias?

Porque el problema de Juan Espadas no está solo en quién tendrá en frente, un Moreno Bonilla que no ha metido la pata y que no deja de crecerse en su impoluto traje institucional, sino en quién le marcará el paso por la izquierda. También está por ver si Íñigo Errejón será capaz de construir una réplica del Más Madrid de Mónica García para Andalucía que motive a quienes ven a Juan Espadas y Juanma Moreno casi intercambiables: Espadas el más pepero de los socialistas y Moreno el más progresista de los populares. ¿Quién se comerá en Andalucía a Cs? En la política, como en la vida, paso a paso. Empecemos por el principio. Por ver si Espadas tiene madera de candidato. En un mes lo sabremos y Granada (toda Andalucía oriental) será determinante. Con votos que pesarán exactamente lo mismo que en la crecida Andalucía occidental.