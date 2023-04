Faltan pediatras y vocación

Las cifras no engañan, hay provincias andaluzas en las que el 70% de los niños no son atendidos por pediatras en Atención Primaria. En lugar del especialista, son los médicos de familia (en funciones de pediatría) quienes les atienden. En otras provincias de la región, las cifras no son tan alarmantes, pero existe muchísima preocupación entre los profesionales porque está más que demostrado que los niños que ven al pediatra reciben una atención de mayor calidad. Para colmo, muchos miembros de la plantilla actual están próximos a su jubilación y el problema es que no hay relevo, dada la escasa vocación que existe para esta especialidad.